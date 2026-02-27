Goal.com
James Rodriguez GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Le modèle Gareth Bale : pourquoi James Rodriguez a choisi le Minnesota United en cette année de Coupe du monde

Le milieu de terrain est arrivé au Minnesota pour réaliser son rêve de participer à la Coupe du monde, mais il n'est pas le premier à suivre cette voie.

La signature de James Rodriguez avec le Minnesota United n'a rien de mystérieux. Il s'agit, du moins pour l'instant, d'un accord à court terme. Le Minnesota United voulait une superstar, et il l'a trouvée en la personne du Colombien. Rodriguez avait besoin d'un club qui lui offre les bonnes opportunités, et il l'a trouvé au Minnesota. Tout le monde y gagne, du moins pour les prochains mois.

Mais le problème avec cet accord, c'est qu'il dépend en grande partie des prochains mois. Tout au long de sa carrière, Rodriguez a toujours donné la priorité à l'équipe nationale colombienne, et à l'approche de la Coupe du monde, cela n'a pas changé. Pour participer à ce tournoi, il avait toutefois besoin d'une chance, celle que le Minnesota United lui a donnée à quelques mois seulement du coup d'envoi. 

« [Le Minnesota United] est le club qui a fait le nécessaire pour moi. C'est le club qui me voulait », a déclaré James lors d'une conférence de presse. « C'est un moment important dans ma carrière, un nouveau chapitre. La Coupe du monde approche, et je ne peux pas échouer. »

Tous les regards sont donc tournés vers Rodriguez, mais pour le Colombien, il existe une feuille de route légitime à suivre. Il n'est pas la première star mondiale à venir aux États-Unis avant une Coupe du monde. Il lui suffit de s'inspirer de son ancien coéquipier du Real Madrid, Gareth Bale, pour savoir comment se préparer pour le grand tournoi et tirer le meilleur parti de son temps en MLS.

  • James Rodriguez 2025getty

    Fierté de l'équipe nationale

    La passion de Rodriguez pour son pays n'a jamais été remise en question. Malgré toutes ses difficultés au niveau du club, et elles ont été nombreuses, il s'est toujours battu pour la Colombie. Représenter son pays est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur et, même aujourd'hui, alors qu'il entame une nouvelle phase de sa carrière, cela reste sa priorité.

    « Quand vous jouez pour votre pays, c'est un sentiment différent, c'est tout autre chose », a-t-il déclaré à The Athletic. « Vous allez au stade et vous voyez tous ces maillots jaunes, vous voyez tous ces gens qui veulent vous voir jouer... Vous voyez que ce n'est pas seulement là, mais aussi chez eux, dans les petites villes. En Colombie, les gens courent littéralement vers leur télévision juste pour regarder jouer la Colombie. »

    « Ils ferment les écoles, ils ferment tout quand la Colombie joue », a-t-il ajouté. « Vous devez jouer pour eux. Vous représentez vos ancêtres, vos racines, vos origines, votre lieu de naissance. Vous devez donner votre vie pour votre pays. C'est ce « petit plus » que vous devez donner lorsque vous êtes en équipe nationale. Et c'est pourquoi j'ai duré si longtemps : parce qu'en équipe nationale, il ne s'agit pas seulement de courir. Il ne s'agit pas seulement de bien jouer, vous devez donner quelque chose de plus. Vous devez le ressentir au plus profond de vous-même. »

    Le monde a découvert pour la première fois l'interprétation qu'en fait le joueur de 34 ans en 2014, lorsqu'il a remporté le Soulier d'or lors de la Coupe du monde cet été-là. Cela a fait de lui l'une des plus grandes stars du football et lui a valu un transfert spectaculaire de Monaco au Real Madrid. Si Rodriguez n'a jamais vraiment atteint ces sommets au niveau des clubs, il a maintenu ce niveau avec son équipe nationale, remportant le Ballon d'or pour la qualification de la Colombie en finale de la Copa America 2024 alors qu'il jouait pour Sao Paulo, le 10e club de sa carrière. 

    Depuis, il a ajouté deux autres clubs à son palmarès, le Rayo Vallecano et le León, qui évolue en Liga MX, et il en comptera bientôt trois lorsqu'il rejoindra le Minnesota United. L'une des raisons pour lesquelles il a signé avec le Minnesota est que le club lui a offert une passerelle vers la Coupe du monde, similaire à celle empruntée par Bale avant le tournoi de 2022.

  • Gareth Bale LAFC MLS CupGetty

    La voie de Bale

    Tout comme Rodriguez, Bale a atteint des sommets au Real Madrid, mais jamais tout à fait ceux que beaucoup attendaient de lui. À l'été 2022, il s'est retrouvé dans la même situation que son ancien coéquipier avant d'atterrir au Minnesota : il avait besoin d'un nouveau club. Ce club, finalement, ce fut le LAFC. Ce fut un partenariat court mais merveilleux.

    Au final, Bale n'a disputé que 13 matchs sous le maillot du LAFC, mais quels 13 matchs ! Tout le monde y a trouvé son compte. Le LAFC a remporté la MLS Cup cette année-là, grâce au but légendaire de Bale en finale qui a sauvé la saison du club et lui a assuré une place éternelle dans l'histoire de la MLS. 

    Bale, quant à lui, a pu se préparer comme il se doit avant sa première Coupe du monde cet hiver-là au Qatar, où il a marqué contre l'équipe nationale masculine des États-Unis. Ce but était le premier marqué par le Pays de Galles en Coupe du monde depuis 1958. C'était le moment dont Bale avait rêvé, et celui pour lequel il avait signé avec le LAFC.

    « Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre mon objectif », a déclaré Bale en septembre 2022. « Je veux jouer 90 minutes autant que possible, mais je comprends que je dois y arriver progressivement, car je ne l'ai pas fait beaucoup ces dernières années. Le plus important pour moi est de prendre chaque semaine comme elle vient et j'espère que cela suffira pour aider le LAFC et, finalement, être prêt pour la Coupe du monde. »

    Il a ajouté : « Nous avons un plan à Los Angeles avec ce que nous faisons... J'espère que cela me permettra d'être en grande forme pour la Coupe du monde. »

    L'aventure de Rodriguez en MLS peut suivre ce modèle. Bien que le calendrier soit plus court, Rodriguez dispose de certains avantages. En restant en Amérique du Nord, Rodriguez reste adapté au climat, aux fuseaux horaires et au rythme de vie de cette partie du monde, où lui et ses coéquipiers colombiens seront stationnés cet été. Avec le Minnesota United, il aura également le même type de responsabilité qu'avec la Colombie : créer.

    Cet arrangement a fonctionné pour Bale, qui a pris sa retraite après cette Coupe du monde. Il a également fonctionné pour une autre star sud-américaine avant la même Coupe du monde que celle où Rodriguez s'est révélé.

  • Brazil v Netherlands: 3rd Place Playoff - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Suivre les traces d'un rival

    Beaucoup se souviennent de Julio Cesar comme du dernier rempart de la légendaire équipe de l'Inter Milan, vainqueur de la Ligue des champions. En 2014, cependant, il a brièvement rejoint le Toronto FC alors qu'il se préparait pour une dernière saison avec le Brésil.

    Cet été-là, la Coupe du monde se déroulait dans son pays natal, et le gardien de but ne pouvait pas manquer cet événement. Remplacé par l'international anglais Rob Green au Queens Park Rangers, Cesar a été prêté au Toronto FC afin de pouvoir jouer. Il a disputé sept matchs, dont un qui lui a valu le titre de « Sauvetage de la semaine » en MLS, avant de devenir titulaire avec le Brésil cet été-là. Il a ensuite été élu « Homme du match » lors de la victoire 2-1 du Brésil contre la Colombie en quart de finale. Par coïncidence, le but colombien ce jour-là a été marqué par nul autre que Rodriguez. 

    Si Bale et Cesar ont mis fin à leur aventure en MLS après seulement quelques mois, l'avenir du Colombien est un peu moins certain. Ce qui est actuellement un contrat à court terme pourrait se transformer en un contrat un peu plus long si tout se passe bien.

  • JAMES RODRIGUEZ

    L'avenir

    À l'heure actuelle, Rodriguez n'est sous contrat que jusqu'à la Coupe du monde. Si l'on en croit le reste de sa carrière, son avenir est pour le moins incertain. Rodriguez passe d'un club à l'autre depuis plusieurs années maintenant, il ne serait donc pas très surprenant que cet accord à court terme s'avère, en fait, plutôt court.

    Il est toutefois possible que les deux parties décident de poursuivre leur collaboration. Le contrat comprend une option qui permettrait à Rodriguez de rester jusqu'à la fin de l'année, et les Loons semblent disposés à la déclencher si tout se passe bien au cours des premiers mois de ce partenariat.

    « Encore une fois, c'est une option du club », a déclaré Khaled El-Ahmad, PDG et directeur sportif du Minnesota, au Guardian. « Il dit : "OK, comment pouvons-nous prolonger cet accord ?" Tout dépendra de la manière dont nous alignerons nos intérêts et nos performances, de l'impact qu'il aura et de son appréciation. Il y a beaucoup d'hypothèses et d'inconnues, mais nous partons vraiment d'une base très positive. »

    Cette partie concerne un avenir plus lointain. Il y a encore beaucoup à accomplir d'ici là. Rodriguez doit s'intégrer et se mettre au travail avec sa nouvelle équipe. Ensuite, il espère retrouver la forme physique et sportive avant une nouvelle Coupe du monde. Nous verrons comment tout cela se passera alors que l'un des partenariats les plus uniques et surprenants de la MLS se met en place.

    « D'après ce que j'ai vu, c'est un club qui a toujours fait les choses comme il faut », a déclaré Rodríguez. « Je suis arrivé dans un club bien établi, et maintenant je ne suis qu'un membre parmi d'autres du club et de l'équipe. Je suis impatient, passionné et prêt à faire partie du club, et j'espère faire les choses comme il faut. »

