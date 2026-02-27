Le modèle Gareth Bale : pourquoi James Rodriguez a choisi le Minnesota United en cette année de Coupe du monde

Tout comme Rodriguez, Bale a atteint des sommets au Real Madrid, mais jamais tout à fait ceux que beaucoup attendaient de lui. À l'été 2022, il s'est retrouvé dans la même situation que son ancien coéquipier avant d'atterrir au Minnesota : il avait besoin d'un nouveau club. Ce club, finalement, ce fut le LAFC. Ce fut un partenariat court mais merveilleux.

Au final, Bale n'a disputé que 13 matchs sous le maillot du LAFC, mais quels 13 matchs ! Tout le monde y a trouvé son compte. Le LAFC a remporté la MLS Cup cette année-là, grâce au but légendaire de Bale en finale qui a sauvé la saison du club et lui a assuré une place éternelle dans l'histoire de la MLS.

Bale, quant à lui, a pu se préparer comme il se doit avant sa première Coupe du monde cet hiver-là au Qatar, où il a marqué contre l'équipe nationale masculine des États-Unis. Ce but était le premier marqué par le Pays de Galles en Coupe du monde depuis 1958. C'était le moment dont Bale avait rêvé, et celui pour lequel il avait signé avec le LAFC.

« Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre mon objectif », a déclaré Bale en septembre 2022. « Je veux jouer 90 minutes autant que possible, mais je comprends que je dois y arriver progressivement, car je ne l'ai pas fait beaucoup ces dernières années. Le plus important pour moi est de prendre chaque semaine comme elle vient et j'espère que cela suffira pour aider le LAFC et, finalement, être prêt pour la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Nous avons un plan à Los Angeles avec ce que nous faisons... J'espère que cela me permettra d'être en grande forme pour la Coupe du monde. »

L'aventure de Rodriguez en MLS peut suivre ce modèle. Bien que le calendrier soit plus court, Rodriguez dispose de certains avantages. En restant en Amérique du Nord, Rodriguez reste adapté au climat, aux fuseaux horaires et au rythme de vie de cette partie du monde, où lui et ses coéquipiers colombiens seront stationnés cet été. Avec le Minnesota United, il aura également le même type de responsabilité qu'avec la Colombie : créer.

Cet arrangement a fonctionné pour Bale, qui a pris sa retraite après cette Coupe du monde. Il a également fonctionné pour une autre star sud-américaine avant la même Coupe du monde que celle où Rodriguez s'est révélé.