Le modèle Gareth Bale : pourquoi James Rodriguez a choisi le Minnesota United en cette année de Coupe du monde

La signature de James Rodriguez avec le Minnesota United n'a rien de mystérieux. Il s'agit, du moins pour l'instant, d'un accord à court terme. Le Minnesota United voulait une superstar, et il l'a trouvée en la personne du Colombien. Rodriguez avait besoin d'un club qui lui offre les bonnes opportunités, et il l'a trouvé au Minnesota. Tout le monde y gagne, du moins pour les prochains mois.
Mais le problème avec cet accord, c'est qu'il dépend en grande partie des prochains mois. Tout au long de sa carrière, Rodriguez a toujours donné la priorité à l'équipe nationale colombienne, et à l'approche de la Coupe du monde, cela n'a pas changé. Pour participer à ce tournoi, il avait toutefois besoin d'une chance, celle que le Minnesota United lui a donnée à quelques mois seulement du coup d'envoi.
« [Le Minnesota United] est le club qui a fait le nécessaire pour moi. C'est le club qui me voulait », a déclaré James lors d'une conférence de presse. « C'est un moment important dans ma carrière, un nouveau chapitre. La Coupe du monde approche, et je ne peux pas échouer. »
Tous les regards sont donc tournés vers Rodriguez, mais pour le Colombien, il existe une feuille de route légitime à suivre. Il n'est pas la première star mondiale à venir aux États-Unis avant une Coupe du monde. Il lui suffit de s'inspirer de son ancien coéquipier du Real Madrid, Gareth Bale, pour savoir comment se préparer pour le grand tournoi et tirer le meilleur parti de son temps en MLS.