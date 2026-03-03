Le milieu de terrain de Manchester United s'apprête à suivre Casemiro hors du club alors que la Serie A s'intéresse à lui

Bien qu'il soit arrivé du Paris Saint-Germain il y a deux ans seulement dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 50,7 millions de livres sterling, Ugarte risque de devenir la dernière victime d'une nouvelle ère impitoyable sous la hiérarchie sportive d'INEOS.

Alors que le joueur de 24 ans avait initialement été recruté pour apporter sa force et sa ténacité, il a eu du mal à s'imposer de manière constante en Premier League, ce qui a conduit à des spéculations sur son avenir loin de l'élite anglaise. Avec l'intérêt déjà croissant de l'étranger, il semble que l'ancien joueur du Sporting CP ne manquera pas de prétendants si United donne son feu vert pour un transfert cet été.

L'expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé sur sa chaîne YouTube que le processus pour un éventuel transfert était déjà en cours, l'Italie apparaissant comme la destination privilégiée pour Ugarte.