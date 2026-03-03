Getty Images Sport
Traduit par
Le milieu de terrain de Manchester United s'apprête à suivre Casemiro hors du club alors que la Serie A s'intéresse à lui
Le temps d'Ugarte à United pourrait être révolu
Bien qu'il soit arrivé du Paris Saint-Germain il y a deux ans seulement dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 50,7 millions de livres sterling, Ugarte risque de devenir la dernière victime d'une nouvelle ère impitoyable sous la hiérarchie sportive d'INEOS.
Alors que le joueur de 24 ans avait initialement été recruté pour apporter sa force et sa ténacité, il a eu du mal à s'imposer de manière constante en Premier League, ce qui a conduit à des spéculations sur son avenir loin de l'élite anglaise. Avec l'intérêt déjà croissant de l'étranger, il semble que l'ancien joueur du Sporting CP ne manquera pas de prétendants si United donne son feu vert pour un transfert cet été.
L'expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé sur sa chaîne YouTube que le processus pour un éventuel transfert était déjà en cours, l'Italie apparaissant comme la destination privilégiée pour Ugarte.
- Getty Images Sport
La hiérarchie de United privilégie l'équilibre de l'équipe
Le départ potentiel d'Ugarte n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, alors que Manchester United cherche à se séparer de cinq stars importantes afin de générer des fonds et de réduire la masse salariale. Le club aurait déjà décidé d'explorer les possibilités de vente d'Andre Onana une fois son prêt à Trabzonspor terminé, tandis que Rasmus Hojlund est sur le point de finaliser un transfert définitif de 44 millions d'euros à Naples. Avec Casemiro et Jadon Sancho qui devraient également quitter le club en tant qu'agents libres, la valeur collective des talents quittant Old Trafford atteint des niveaux astronomiques, ce qui marque un changement majeur dans la stratégie du club sous la nouvelle direction.
L'ampleur de cet exode met en évidence le changement de philosophie du club, où les anciens « intouchables » sont désormais évalués en fonction de leur adéquation à long terme avec le projet. En se séparant simultanément d'Ugarte et de Casemiro, United peut ouvrir la voie à un milieu de terrain entièrement renouvelé.
Avec le départ du vétéran brésilien et de l'énergique Uruguayen, l'équipe de recrutement de Carrington a déjà dressé une liste de remplaçants potentiels pour renforcer le milieu de terrain. United serait prêt à dépenser sans compter pour plusieurs nouvelles recrues, Carlos Baleba, Adam Wharton et Elliot Anderson étant identifiés comme trois cibles possibles.
Intérêt des équipes italiennes
Romano a déclaré : « Casemiro part librement, mais autour d'Ugarte, certains clubs intéressés commencent déjà à bouger. Des clubs italiens envisagent la possibilité de recruter Ugarte, il y a donc un intérêt de la part de l'Italie. Lors du mercato de janvier, Galatasaray était intéressé, mais rien de vraiment concret, rien de vraiment avancé, et toutes les parties ont donc décidé de ne pas donner suite. »
Le journaliste a conclu en réitérant que le joueur lui-même était désormais ouvert à l'idée d'un nouveau départ après une période difficile à Manchester. « Ugarte pourrait évaluer ses options cet été et quitter Manchester United », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
Reconstruire le noyau des Red Devils
La poursuite de nouveaux objectifs ne se fera pas sans concurrence, notamment avec Manchester City qui guette Anderson, mais United reste déterminé à recruter les joueurs nécessaires pour mettre en place un style de jeu plus cohérent. L'été qui s'annonce promet d'être l'un des plus marquants de l'histoire récente du club, qui cherche enfin à renforcer son milieu de terrain.
Avant que tout transfert ne soit approuvé, Ugarte fait toujours partie de l'équipe première et sera probablement appelé à jouer alors que United aborde la dernière ligne droite de la saison. Le prochain match de Premier League de United sera contre Newcastle à St. James Park, et Ugarte espère à nouveau avoir du temps de jeu.
Publicité