Le match de Liga MX reporté après l'assassinat par l'armée mexicaine d'un baron de la drogue près de Guadalajara, ville hôte de la Coupe du monde 2026
Les matchs sont reportés en raison de l'intensification des opérations militaires
La décision de suspendre le match a été prise après que l'armée mexicaine a confirmé la mort de Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, le chef du cartel Jalisco New Generation Cartel (CJNG). L'opération s'est déroulée à Tapalpa, dans l'État de Jalisco, à seulement deux heures de Guadalajara. Le football mexicain a été interrompu dimanche, quatre matchs professionnels ayant été reportés en raison de l'intensification des opérations militaires. En Liga MX, le match entre Querétaro et Juarez FC a été supprimé du calendrier, tandis que le « Clasico Nacional », match à enjeux élevés entre les poids lourds Chivas et America dans la première division féminine, a également été reporté. Deux rencontres de deuxième division ont également été annulées, les autorités s'efforçant de maîtriser la situation instable.
Les troubles généralisés ont un impact sur les déplacements régionaux
Au lendemain de la mort du chef du cartel, des violences en représailles ont éclaté dans toute la région. Les membres du cartel auraient incendié des véhicules et bloqué les principales routes dans près d'une douzaine d'États mexicains, créant un cauchemar logistique pour les équipes et les supporters. Ces « narcobloqueos » sont une tactique couramment utilisée par les groupes criminels pour entraver les déplacements des forces de sécurité, mais ils entraînent souvent la paralysie totale des transports civils.
Malgré le chaos, certains événements sportifs tentent actuellement de se dérouler comme prévu. L'Open du Mexique, un tournoi de tennis ATP organisé à Acapulco, dans l'État de Guerrero, devrait toujours débuter lundi. Les organisateurs ont publié dimanche un communiqué indiquant que « le tournoi se déroulera normalement ».
Cependant, le monde du football reste en état d'alerte maximale alors que la situation sécuritaire continue d'évoluer, les responsables de la ligue donnant la priorité à la sécurité des joueurs et des spectateurs plutôt qu'au calendrier national.
Les préoccupations sécuritaires frappent l'hôte de la Coupe du monde 2026
La proximité de la violence avec Guadalajara est une préoccupation majeure pour les organisateurs de la FIFA. La ville est actuellement prévue pour accueillir quatre matchs lors du tournoi élargi en juin, dont deux rencontres mettant en vedette la Corée du Sud. D'autres poids lourds internationaux tels que l'Espagne, l'Uruguay, la Colombie et le Mexique, co-organisateur, sont également prévus pour jouer dans la ville. Le CJNG est considéré comme l'organisation criminelle la plus puissante du Mexique, avec environ 19 000 membres présents dans 21 des 32 États du pays. Il a déjà été désigné comme organisation terroriste étrangère par le gouvernement américain.
Un porte-parole de Lemus a déclaré dimanche à The Athletic que le bureau du gouverneur n'avait reçu aucune communication de la FIFA « qui devrait nous préoccuper ». « Nous nous concentrons sur le contrôle de la situation », a déclaré le porte-parole.
L'incertitude plane autour du match amical de l'équipe nationale
Cette perturbation soulève également d'importantes questions concernant la trêve internationale. L'équipe nationale du Mexique doit actuellement affronter l'Islande lors d'un match amical mercredi au stade Corregidora de Querétaro. Dimanche soir, la fédération mexicaine de football n'avait pris aucune mesure publique pour reporter ce match. Les supporters attendent une annonce officielle pour savoir si le match d'El Tri aura lieu ou si le climat sécuritaire obligera à remanier le calendrier international.
Le report du match féminin entre Chivas et America est particulièrement notable compte tenu de la rivalité entre les deux équipes et de l'affluence importante que ce match attire généralement. Guadalajara étant le siège du club Chivas, la sécurité de la ville reste sous haute surveillance. À l'approche de la Coupe du monde 2026, la FIFA et les organisateurs locaux suivront avec grand intérêt la réponse du gouvernement à cette dernière vague de violence, dans l'espoir que la stabilité puisse être rétablie dans l'un des centres footballistiques les plus passionnés d'Amérique du Nord.
