Le match de Liga MX reporté après l'assassinat par l'armée mexicaine d'un baron de la drogue près de Guadalajara, ville hôte de la Coupe du monde 2026

Au lendemain de la mort du chef du cartel, des violences en représailles ont éclaté dans toute la région. Les membres du cartel auraient incendié des véhicules et bloqué les principales routes dans près d'une douzaine d'États mexicains, créant un cauchemar logistique pour les équipes et les supporters. Ces « narcobloqueos » sont une tactique couramment utilisée par les groupes criminels pour entraver les déplacements des forces de sécurité, mais ils entraînent souvent la paralysie totale des transports civils.

Malgré le chaos, certains événements sportifs tentent actuellement de se dérouler comme prévu. L'Open du Mexique, un tournoi de tennis ATP organisé à Acapulco, dans l'État de Guerrero, devrait toujours débuter lundi. Les organisateurs ont publié dimanche un communiqué indiquant que « le tournoi se déroulera normalement ».

Cependant, le monde du football reste en état d'alerte maximale alors que la situation sécuritaire continue d'évoluer, les responsables de la ligue donnant la priorité à la sécurité des joueurs et des spectateurs plutôt qu'au calendrier national.