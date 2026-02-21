Le manager de Liverpool, Arne Slot, riposte à la pique sur son « aura » lancée par la légende de Manchester United, Wayne Rooney

Liverpool a été impressionnant pendant la saison 2024-25, terminant avec 10 points d'avance sur Arsenal pour remporter son deuxième titre de Premier League. Cependant, après un début de saison solide, les Reds ont complètement perdu leur forme, ce qui leur a fait perdre tout espoir de défendre leur titre et les a contraints à se battre pour se qualifier pour la Ligue des champions face à Manchester United et Chelsea, qui devancent respectivement Liverpool à la quatrième et à la cinquième place.

Rooney est l'un des experts qui n'a pas hésité à exprimer ses inquiétudes. Il a déclaré que Slot devait terminer la saison en beauté pour éviter d'être remplacé à Anfield, malgré son excellente première saison.

S'exprimant récemment dans l'émission The Overlap, il a déclaré : « C'est étrange, n'est-ce pas, de dire que Slot est en période d'essai pour conserver son poste alors qu'il vient clairement de remporter la Premier League.

Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais je ne pense pas qu'il ait cette aura nécessaire pour Liverpool, peut-être parce que le club vient de perdre Jürgen Klopp comme entraîneur. C'est difficile pour n'importe qui, mais je ne pense pas qu'il ait cette aura. »