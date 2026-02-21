Getty Images
Le manager de Liverpool, Arne Slot, riposte à la pique sur son « aura » lancée par la légende de Manchester United, Wayne Rooney
Rooney vise Slot avec une remarque sur son « aura » lors d'une deuxième saison difficile
Liverpool a été impressionnant pendant la saison 2024-25, terminant avec 10 points d'avance sur Arsenal pour remporter son deuxième titre de Premier League. Cependant, après un début de saison solide, les Reds ont complètement perdu leur forme, ce qui leur a fait perdre tout espoir de défendre leur titre et les a contraints à se battre pour se qualifier pour la Ligue des champions face à Manchester United et Chelsea, qui devancent respectivement Liverpool à la quatrième et à la cinquième place.
Rooney est l'un des experts qui n'a pas hésité à exprimer ses inquiétudes. Il a déclaré que Slot devait terminer la saison en beauté pour éviter d'être remplacé à Anfield, malgré son excellente première saison.
S'exprimant récemment dans l'émission The Overlap, il a déclaré : « C'est étrange, n'est-ce pas, de dire que Slot est en période d'essai pour conserver son poste alors qu'il vient clairement de remporter la Premier League.
Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais je ne pense pas qu'il ait cette aura nécessaire pour Liverpool, peut-être parce que le club vient de perdre Jürgen Klopp comme entraîneur. C'est difficile pour n'importe qui, mais je ne pense pas qu'il ait cette aura. »
Le manager de Liverpool défend sa position
En réponse aux commentaires de Rooney, Slot a déclaré : « Nous sommes tous différents. La seule chose que Jürgen et moi avons en commun, c'est que nous avons tous deux remporté le championnat, ce qui n'est pas si mal, n'est-ce pas ? Je pense que plus un entraîneur gagne, plus il a d'aura. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Wayne Rooney, mais si c'était l'opinion générale, je pense que les gens vous diraient probablement que j'avais plus d'aura la saison dernière que cette saison.
Mais peut-être est-il le seul à avoir cette opinion ; je ne sais pas, à vous de me le dire. C'est la première fois que j'entends cela, mais je pense qu'il est juste de dire que Jürgen a définitivement une aura. Je peux parler de lui, pas de moi-même, mais il l'avait définitivement. Mais un entraîneur qui gagne a aussi une aura. »
Liverpool en lutte pour une place en Ligue des champions
Liverpool est bien placé tant en Ligue des champions qu'en FA Cup. Le club affrontera l'Atlético Madrid, le Club Bruges, Galatasaray ou la Juventus en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, tandis qu'il se rendra chez les Wolves pour le cinquième tour de la FA Cup. Cependant, le plus grand défi qui l'attend pour le reste de la saison est sans doute de se qualifier à nouveau pour la Ligue des champions.
Pour y parvenir, il devra faire face à une concurrence acharnée. Manchester United s'est hissé dans le top 4 grâce à une série de résultats brillants depuis la nomination provisoire de Michael Carrick, tandis que Chelsea semble également en grande forme depuis que Liam Rosenior a remplacé Enzo Maresca. Brentford n'est également qu'à deux points derrière Liverpool.
Les Reds prêts pour le choc contre Nottingham Forest
Même si Liverpool a encore beaucoup à jouer cette saison, le premier rendez-vous est dimanche à Nottingham Forest. Forest en est à son quatrième entraîneur permanent de la saison après les départs successifs de Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou et Sean Dyche, mais le nouveau patron, Vitor Pereira, a fait des débuts impressionnants jeudi en menant son équipe à une victoire convaincante 3-0 à l'extérieur contre Fenerbahçe lors du match aller des barrages de l'Europa League.
Liverpool est également en grande forme ces derniers temps, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La seule ombre au tableau est la défaite 2-1 à domicile contre Manchester City, où les Reds ont été battus par des buts tardifs de Bernardo Silva et Erling Haaland avant que Dominik Szoboszlai ne soit expulsé dans une fin de match chaotique.
