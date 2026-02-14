Getty
Le manager de Liverpool, Arne Slot, fait le point sur les négociations contractuelles avec Ibrahima Konaté avant l'expiration de son contrat cet été
Konate face à un avenir incertain
L'avenir de Konate reste incertain alors qu'il approche de la fin de son contrat avec Liverpool. Le défenseur a connu une saison difficile à Liverpool, mais il a récemment impressionné depuis son retour d'un congé pour raisons familiales suite au décès de son père. Konate a marqué lors de son retour contre Newcastle, mais il a admis que cela avait été une période difficile pour lui et sa famille. Il a déclaré à TNT Sports : « Je suis bien sûr très heureux, et je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens en ce moment, car ces deux dernières semaines ont été très difficiles pour ma famille et moi. Cela fait partie de la vie. C'est difficile à accepter, mais nous n'avons pas le choix. J'ai vu que l'équipe comptait plusieurs joueurs blessés. Le manager m'a dit de prendre mon temps et de ne pas me précipiter pour revenir. Compte tenu de la situation, je pense qu'il était important pour moi de revenir et d'aider l'équipe. Je pense que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec l'équipe, à Anfield, l'ambiance était incroyable aujourd'hui, et c'est ce dont nous avons besoin jusqu'à la fin de la saison. »
Slot évoque l'avenir de Konate
Konate semblait destiné à rejoindre le Real Madrid, mais les Merengues auraient perdu tout intérêt pour le défenseur en début de saison en raison d'une baisse de forme. Interrogé sur la situation, Slot a clairement exprimé ses intentions. Il a déclaré aux journalistes : « Nous sommes en pourparlers avec lui, ce qui vous donne une idée de ce que nous voulons. Il est clair que nous aimerions qu'il reste, mais les négociations sont en cours, alors attendons de voir où cela mènera. Nous ne serions pas en négociation si nous ne voulions pas qu'il reste.
Ibou a connu une très bonne période récemment. Il a fait beaucoup de bons matchs en début de saison, mais il a aussi été en partie responsable d'un but encaissé. Ses performances générales étaient bonnes, mais une petite erreur de sa part a immédiatement conduit à un but et il a donc été jugé différemment. Mais il forme un très bon duo avec Virgil depuis que je suis ici et, tout comme Virgil, il a toujours été en forme. Touchons du bois. Ces deux joueurs sont essentiels pour nous, non seulement en raison de leur qualité, mais aussi parce que nous manquons d'options derrière eux. »
Van Dijk exhorte Konate à rester
Konate a également été encouragé à rester à Liverpool par le capitaine Virgil van Dijk. Il a déclaré : « Nous sommes amis, nous parlons de tout. C'est un processus, attendons de voir ce qu'il en ressortira. Ce n'est jamais facile. Nous l'avons vu avec ma propre situation l'année dernière, ce n'est jamais facile de simplement dire « allons-y ». Évidemment, je veux qu'il reste. C'est un joueur important sur le terrain. Tout le monde le voit, mais en dehors du terrain aussi, c'est l'un des leaders. Il est exceptionnel et, à mes yeux, c'est un défenseur central de classe mondiale. Je ne peux pas faire grand-chose, c'est entre les mains du club, de ses agents et de lui-même, donc attendons de voir ce qui en ressortira, mais je n'ai aucune influence là-dessus. »
Et ensuite ?
Les supporters devront attendre pour savoir si Konate décidera de rester à Liverpool ou de partir. Liverpool a déjà pris des mesures pour renforcer sa défense pour la saison prochaine en acceptant de signer Jérémy Jacquet, qui évolue actuellement à Rennes. En attendant, l'équipe de Slot doit reprendre du service samedi contre Brighton lors du quatrième tour de la FA Cup.
