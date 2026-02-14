Le manager de Liverpool, Arne Slot, fait le point sur les négociations contractuelles avec Ibrahima Konaté avant l'expiration de son contrat cet été

Konate semblait destiné à rejoindre le Real Madrid, mais les Merengues auraient perdu tout intérêt pour le défenseur en début de saison en raison d'une baisse de forme. Interrogé sur la situation, Slot a clairement exprimé ses intentions. Il a déclaré aux journalistes : « Nous sommes en pourparlers avec lui, ce qui vous donne une idée de ce que nous voulons. Il est clair que nous aimerions qu'il reste, mais les négociations sont en cours, alors attendons de voir où cela mènera. Nous ne serions pas en négociation si nous ne voulions pas qu'il reste.

Ibou a connu une très bonne période récemment. Il a fait beaucoup de bons matchs en début de saison, mais il a aussi été en partie responsable d'un but encaissé. Ses performances générales étaient bonnes, mais une petite erreur de sa part a immédiatement conduit à un but et il a donc été jugé différemment. Mais il forme un très bon duo avec Virgil depuis que je suis ici et, tout comme Virgil, il a toujours été en forme. Touchons du bois. Ces deux joueurs sont essentiels pour nous, non seulement en raison de leur qualité, mais aussi parce que nous manquons d'options derrière eux. »