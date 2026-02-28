Antoine Semenyo, recruté en janvier, a de nouveau été le héros de City, l'international ghanéen ayant inscrit le seul but du match. Cela a permis aux hommes de Pep Guardiola de remporter trois points essentiels, réduisant ainsi l'écart avec le leader du championnat, Arsenal, à seulement deux points, sans pouvoir compter sur Erling Haaland.

Le buteur norvégien étant blessé et incapable de se rendre dans le Yorkshire, Omar Marmoush et Semenyo ont été chargés de faire le travail. Ce dernier a une nouvelle fois justifié le montant élevé du transfert qui a permis à City de le faire venir dans le nord-ouest de l'Angleterre, en s'engouffrant dans la surface de réparation et en convertissant un centre à ras de terre de Rayan Ait-Nouri d'une finition digne de Haaland.

Arsenal espérait sans doute que les hommes de Guardiola trébucheraient sur un terrain réputé difficile à visiter sous les projecteurs. Les Gunners pourraient à nouveau prendre cinq points d'avance en tête du classement dimanche lorsqu'ils accueilleront Chelsea à l'Emirates, mais ils auront disputé un match de plus que City.