Getty Images Sport
Traduit par
Le manager de Leeds, Daniel Farke, expulsé et écarté par l'arbitre à la fin du match après la défaite contre Manchester City
Manchester City remporte les trois points
Antoine Semenyo, recruté en janvier, a de nouveau été le héros de City, l'international ghanéen ayant inscrit le seul but du match. Cela a permis aux hommes de Pep Guardiola de remporter trois points essentiels, réduisant ainsi l'écart avec le leader du championnat, Arsenal, à seulement deux points, sans pouvoir compter sur Erling Haaland.
Le buteur norvégien étant blessé et incapable de se rendre dans le Yorkshire, Omar Marmoush et Semenyo ont été chargés de faire le travail. Ce dernier a une nouvelle fois justifié le montant élevé du transfert qui a permis à City de le faire venir dans le nord-ouest de l'Angleterre, en s'engouffrant dans la surface de réparation et en convertissant un centre à ras de terre de Rayan Ait-Nouri d'une finition digne de Haaland.
Arsenal espérait sans doute que les hommes de Guardiola trébucheraient sur un terrain réputé difficile à visiter sous les projecteurs. Les Gunners pourraient à nouveau prendre cinq points d'avance en tête du classement dimanche lorsqu'ils accueilleront Chelsea à l'Emirates, mais ils auront disputé un match de plus que City.
- Getty Images Sport
Regrets à Elland Road
Ce match très disputé a vu les esprits s'échauffer et l'entraîneur de Leeds était mécontent de certaines décisions prises par Bankes. Alors que Leeds poussait pour égaliser en fin de match, Farke devenait de plus en plus frustré à chaque seconde qui passait, car City gagnait un temps précieux grâce à diverses tactiques habiles. Lorsque l'arbitre a sifflé la fin du match, Farke, qui s'attendait à ce que le temps additionnel soit un peu plus long, s'est précipité sur le terrain, furieux.
Certains ont également estimé que les hôtes auraient dû bénéficier d'un penalty lorsque le ballon a touché le bras de Matheus Nunes dans la surface. Il semblait que l'arbitre assistant vidéo aurait pu accorder un penalty à Leeds, mais les appels ont été rejetés et la décision initiale de Bankes a été maintenue.
Rayan Cherki a également eu la chance d'échapper à une sanction lorsqu'il a planté ses crampons dans le tibia d'Ilia Gruev. Le Français, qui cherchait à partir rapidement en contre-attaque, a récupéré le ballon devant le milieu de terrain assis au sol, mais a ensuite marché sur Gruev en avançant. L'action était probablement accidentelle, mais Farke a peut-être estimé que son équipe n'avait pas bénéficié de l'avantage.
Riemer réagit au carton rouge de Farke
Après le match, l'assistant de Farke, Eddie Riemer, a expliqué que l'entraîneur de Leeds était mécontent de plusieurs choses.
« Je pense avoir eu une brève conversation avec lui [Farke]. Il y a eu des incidents et des pertes de temps évidentes », a déclaré Riemer, via YahooSports. « Nous avons estimé qu'il aurait pu accorder plusieurs corners. Ils ont reçu plusieurs cartons jaunes. Il court sur le terrain pour demander « Pourquoi ? » et c'est pour cela qu'il est expulsé, mais c'était peut-être pour son agressivité ou son attitude brutale. Il est rarement expulsé. La première fois, c'était pour avoir trop célébré notre promotion. C'est la deuxième fois et je trouve que c'est très sévère. »
Au sujet de la performance, Riemer a ajouté : « Nous avons vraiment tout donné et nous les avons poussés jusqu'à la fin. Une performance incroyable. Nous allons essayer de bien récupérer et d'être prêts pour affronter Sunderland mardi.
Nous aurions dû marquer un but, mais à l'approche de la mi-temps, nous avons encaissé un but au pire moment possible. Je suis très fier des garçons pour avoir fourni un tel effort. »
- Getty Images
Pression sur Arsenal
La pression est forte sur Arsenal, qui doit répondre à la performance époustouflante de City par une victoire. Les Gunners seront déterminés à infliger une troisième défaite de la saison à Chelsea, après avoir remporté deux victoires contre leurs rivaux londoniens en Carabao Cup.
Publicité