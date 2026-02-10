Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, rit de son échec lors de son premier contact contre Arsenal

Rosenior a abordé la question des insultes en ligne lors d'une conférence de presse. Plutôt que d'esquiver les critiques, il a répondu sans détour aux comparaisons avec David Brent et aux réactions suscitées par son geste à Arsenal, tout en reconnaissant l'impact que cela avait eu sur sa famille.

« Je le sais parce que j'ai des enfants adolescents. Ils sont sur les réseaux sociaux. Cela les affecte. Cela affecte mes parents, cela affecte ma famille. Mais je savais en acceptant ce poste que cela allait arriver. C'est normal. Quand on y est préparé, cela fait sourire. Je suis quelqu'un de confiant. Et si ce genre de choses vous affecte, vous ne devriez pas exercer ce métier. Il est impossible de faire ce travail si vous êtes affecté négativement par cela. Pour être honnête, j'aime beaucoup ce travail. Je ne me suis pas rendu service avec ma première décision à Arsenal. Mais cela fait partie du métier. J'aime ce travail. Et je sais qu'avec le temps, les gens commenceront à me juger sur ce qu'ils voient sur le terrain, ce qui est le plus important. »

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il s'attendait à une telle réaction, Rosenior l'a attribuée à son parcours atypique vers le poste très convoité de Stamford Bridge. « Peut-être que mon parcours, mon expérience d'entraîneur et le fait d'être dans un club de cette envergure sont différents. C'est différent. Je ne suis pas une grande star. Je viens d'un autre type de club et j'ai un caractère différent. »

