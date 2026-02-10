Getty Images Sport
Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, rit de son échec lors de son premier contact contre Arsenal
Un moment viral à l'Emirates
Rosenior a connu un début impressionnant sur le plan statistique depuis qu'il a succédé à Enzo Maresca, mais le récit entourant son mandat reste dominé par sa personnalité et une récente erreur très médiatisée. Lors de la récente défaite des Blues à l'Emirates Stadium, l'entraîneur principal a mal contrôlé un ballon dans la zone technique, un incident qui a immédiatement été filmé et partagé par des milliers de supporters rivaux. Cela a servi de paratonnerre aux critiques qui passaient déjà depuis des semaines au crible son style d'expression éloquent et son parcours d'entraîneur.
Les moqueries ont été intenses, l'ancien entraîneur de Strasbourg étant comparé à David Brent et surnommé « LinkedIn Liam ». Malgré le bruit, les résultats de Rosenior sur le terrain restent difficiles à contester : il a remporté sept victoires lors de ses neuf premiers matchs et a réussi à qualifier le club pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cependant, alors que le joueur de 41 ans se prépare pour un match crucial à domicile contre Leeds, l'attention reste partagée entre son succès tactique et sa réputation virale.
Répondre aux railleries de « LinkedIn Liam » et David Brent
Rosenior a abordé la question des insultes en ligne lors d'une conférence de presse. Plutôt que d'esquiver les critiques, il a répondu sans détour aux comparaisons avec David Brent et aux réactions suscitées par son geste à Arsenal, tout en reconnaissant l'impact que cela avait eu sur sa famille.
« Je le sais parce que j'ai des enfants adolescents. Ils sont sur les réseaux sociaux. Cela les affecte. Cela affecte mes parents, cela affecte ma famille. Mais je savais en acceptant ce poste que cela allait arriver. C'est normal. Quand on y est préparé, cela fait sourire. Je suis quelqu'un de confiant. Et si ce genre de choses vous affecte, vous ne devriez pas exercer ce métier. Il est impossible de faire ce travail si vous êtes affecté négativement par cela. Pour être honnête, j'aime beaucoup ce travail. Je ne me suis pas rendu service avec ma première décision à Arsenal. Mais cela fait partie du métier. J'aime ce travail. Et je sais qu'avec le temps, les gens commenceront à me juger sur ce qu'ils voient sur le terrain, ce qui est le plus important. »
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il s'attendait à une telle réaction, Rosenior l'a attribuée à son parcours atypique vers le poste très convoité de Stamford Bridge. « Peut-être que mon parcours, mon expérience d'entraîneur et le fait d'être dans un club de cette envergure sont différents. C'est différent. Je ne suis pas une grande star. Je viens d'un autre type de club et j'ai un caractère différent. »
Un jeune manager anglais sous les projecteurs
La critique dont fait l'objet Rosenior soulève des questions sur la culture qui entoure les jeunes entraîneurs anglais occupant des postes de haut niveau. Malgré son potentiel évident, sa tendance à s'exprimer d'une certaine manière lui vaut d'être accusé d'être « exubérant ». Rosenior reste toutefois imperturbable face à ces jugements, affirmant qu'il ne changera pas sa personnalité pour se conformer à un certain archétype de manager.
L'entraîneur a admis que les gens se forgent souvent une opinion avant de le rencontrer, mais il reste à l'aise dans sa peau. « Je ne sais pas si vous essayez de me pousser à dire quelque chose », a-t-il déclaré. « Cela ne m'affecte pas. Je me prépare à exercer ce métier depuis des années, depuis des décennies, et je savais à quoi m'attendre. Et en réalité, cela ne m'affecte pas du tout, car je sais que l'essentiel est de faire mon travail et d'y prendre plaisir.
J'adore ce travail. Je l'apprécie. Je n'ai pas peur d'être moi-même. Si je porte des lunettes, si je parle de manière un peu exagérée, si je m'exprime d'une certaine manière ou si je ne ressemble pas à un manager, cela ne me dérange pas du tout. »
Chelsea se prépare pour le match contre Leeds
Alors que Chelsea s'apprête à accueillir Leeds mardi soir, Rosenior se concentre sur le retour à la victoire après la défaite contre Arsenal. L'équipe a été encouragée par la nouvelle qu'Andrey Santos est disponible après s'être remis d'une blessure à la cheville subie lors de la victoire 3-1 contre les Wolves ce week-end. Sa présence au milieu de terrain sera essentielle pour permettre à Chelsea de dominer la possession et de retrouver son élan.
Cependant, la disponibilité du capitaine Reece James reste une préoccupation majeure. Le défenseur a manqué les derniers matchs en raison d'une légère blessure et ne se sentait pas bien lundi dernier, laissant Rosenior dans l'incertitude quant à son état physique jusqu'au dernier moment. Avec une campagne en Ligue des champions et une course au top 4 à gérer, le manager des Blues espère une performance professionnelle qui détournera l'attention des mèmes sur les réseaux sociaux pour la recentrer sur la quête de trophées.
