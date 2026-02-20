Getty/Instagram
Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, révèle qu'il est à l'origine de l'escapade à Dubaï de Cole Palmer avec sa petite amie Olivia Holder
Palmer s'est envolé pour Dubaï avec son partenaire mannequin Holder.
Chelsea a profité d'une semaine de répit dans un calendrier 2025-26 très chargé pour battre facilement Hull City, équipe de Championship, 4-0 lors du quatrième tour de la FA Cup. Palmer a été mis au repos contre les Tigers, puisqu'il ne figurait même pas parmi les remplaçants.
Le joueur de 23 ans devrait faire son retour en Premier League samedi contre Burnley, après s'être complètement ressourcé. Il a en effet passé quelques jours de détente aux Émirats arabes unis, profitant de la plage et des nombreuses expériences exclusives qu'offre Dubaï.
Palmer était accompagné de sa compagne, la mannequin et influenceuse Holder, et des clichés de leur escapade au Moyen-Orient ont été partagés sur les réseaux sociaux. Le numéro 10 de Chelsea a offert à sa petite amie un énorme bouquet de roses rouges et un sac Chanel.
Pourquoi Rosenior a donné son feu vert pour les vacances de mi-saison
Rosenior espère que ces moments de détente seront bénéfiques à son équipe, le manager des Blues ayant autorisé ses joueurs à quitter l'ouest de Londres. Il a déclaré aux journalistes avant le match à domicile contre Burnley, menacé de relégation, alors que les stars de Chelsea n'ont guère eu le temps de se reposer depuis leur victoire à la Coupe du monde des clubs de la FIFA l'été dernier : « J'ai examiné le calendrier des joueurs au cours des 18 derniers mois à deux ans.
J'ai encouragé les joueurs à partir prendre le soleil. Parfois, la meilleure façon de se ressourcer est de partir et de déconnecter. J'ai pensé que c'était la bonne chose à faire pour les joueurs. »
À Dubaï, Palmer a retrouvé son ami proche Tunde. Le rappeur basé à Manchester a alimenté les spéculations sur un éventuel transfert de Palmer à United en publiant sur Instagram : « Un jour, je ramènerai CP à UTD, là où est sa place. Demandez-lui quelle est son équipe préférée. »
Quelles autres stars de Chelsea ont séjourné à Dubaï ?
Palmer n'était pas la seule star de Chelsea à se rendre à Dubaï après avoir obtenu l'autorisation de Rosenior de faire ses valises et de partir au soleil. Enzo Fernandez, Pedro Neto, Joao Pedro et Trevoh Chalobah ont partagé un jet privé pour se rendre aux Émirats arabes unis.
Le défenseur vainqueur de l'Euro 2024, Marc Cucurella, s'est également rendu dans cette partie du monde avec sa femme Claudia Rodriguez, où ils ont retrouvé Neto, Pedro et leurs partenaires respectifs pour une soirée autour d'un bon vin et d'un bon repas.
Cucurella ne sera pas sur le terrain lorsque Chelsea reprendra la compétition à Stamford Bridge, l'international espagnol soignant une blessure inopportune. Rosenior a déclaré, en donnant des nouvelles du latéral gauche de 27 ans : « Encore une fois, je ne peux pas donner de délai précis pour Marc. Il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. Il s'est blessé avant la mi-temps du match contre Leeds.
Pour moi, c'est vraiment dommage, car c'est un joueur exceptionnel. C'est l'un des meilleurs arrières gauches au monde. Mais nous avons Jorrel [Hato] et Malo [Gusto], qui peuvent jouer à ce poste. Nous avons de très bons joueurs qui peuvent le remplacer. Plus tôt il reviendra, mieux ce sera. »
Chelsea vise une place dans le top 4
Ailleurs, Alejandro Garnacho s'est rendu en Égypte. L'ailier international argentin a visité les célèbres pyramides pendant son séjour en Afrique du Nord, tout en profitant de baignades dans la mer et de balades à dos de chameau.
Il espère se distinguer avec les Blues contre Burnley, après avoir peiné à trouver sa meilleure forme depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Manchester United pour 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars) à l'été 2025.
Les Blues auront besoin de quelqu'un pour inspirer leur attaque lorsqu'ils accueilleront les Clarets, alors qu'ils visent une place parmi les quatre premiers du classement de la Premier League. Ils occupent actuellement la cinquième place du classement, à un point derrière Manchester United, qui a retrouvé un nouveau souffle sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick.
