Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, révèle qu'il est à l'origine de l'escapade à Dubaï de Cole Palmer avec sa petite amie Olivia Holder

Chelsea a profité d'une semaine de répit dans un calendrier 2025-26 très chargé pour battre facilement Hull City, équipe de Championship, 4-0 lors du quatrième tour de la FA Cup. Palmer a été mis au repos contre les Tigers, puisqu'il ne figurait même pas parmi les remplaçants.

Le joueur de 23 ans devrait faire son retour en Premier League samedi contre Burnley, après s'être complètement ressourcé. Il a en effet passé quelques jours de détente aux Émirats arabes unis, profitant de la plage et des nombreuses expériences exclusives qu'offre Dubaï.

Palmer était accompagné de sa compagne, la mannequin et influenceuse Holder, et des clichés de leur escapade au Moyen-Orient ont été partagés sur les réseaux sociaux. Le numéro 10 de Chelsea a offert à sa petite amie un énorme bouquet de roses rouges et un sac Chanel.