Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, explique pourquoi il vit TOUJOURS à l'hôtel alors que sa recherche d'appartement est suspendue
Rosenior connaît un excellent début en tant qu'entraîneur de Chelsea
Chelsea a débauché Rosenior de son club frère, Strasbourg, en janvier, peu après le départ de Maresca le jour de l'An. L'ancien défenseur a connu un excellent début de saison à Stamford Bridge, remportant huit de ses onze matchs jusqu'à présent, ses seules défaites ayant été infligées par Arsenal, leader de la Premier League, en demi-finale de la Carabao Cup.
Les Blues sont bien placés dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, occupant la cinquième place, un classement qui pourrait suffire pour se qualifier pour la compétition européenne d'élite la saison prochaine, compte tenu du coefficient élevé de l'Angleterre. Dans la compétition de cette saison, ils affronteront Monaco, le Paris Saint-Germain, Qarabag ou Newcastle United en huitièmes de finale, après avoir terminé sixièmes du classement de la phase de poules.
Rosenior : « Mes conditions de vie ne sont pas une priorité »
Cela fait huit jours que Chelsea n'a pas joué, depuis sa victoire 4-0 contre Hull en FA Cup, et Rosenior a accordé un peu de repos à ses joueurs, plusieurs stars s'étant envolées pour Dubaï afin de profiter d'un climat plus clément. Le technicien de 41 ans a toutefois admis avoir eu du mal à se déconnecter complètement pendant cette mini-pause des Blues et a également révélé avoir reporté pour le moment sa recherche d'une maison permanente.
Lors de la conférence de presse d'avant-match, Rosenior a déclaré : « Le travail ne s'arrête jamais. Juste un jour. J'ai réussi à déconnecter pendant une journée. Pour mon équipe aussi. Pas seulement le personnel qui a voyagé avec moi. Pour tout le personnel qui travaille si dur et qui voyage avec l'équipe.
Il est important pour eux de voir leurs familles. Cela a permis à tout le monde de se ressourcer, et nous en avons besoin car nous allons maintenant reprendre un rythme similaire.
Je suis toujours à l'hôtel. J'y resterai probablement jusqu'à la fin de la saison. Je n'ai pas le temps. Je me concentre sur mon travail. Mes conditions de vie ne sont pas une priorité pour le moment. »
Le manager de Chelsea retirerait ses joueurs du terrain en cas de racisme
Rosenior a également évoqué la polémique raciste qui a secoué le monde du football après le match de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid, au cours duquel Vinicius Junior a signalé avoir été victime d'insultes de la part de Gianluca Prestianni. L'arbitre a alors déclenché le protocole antiracisme, entraînant une pause de 10 minutes avant la reprise du match. L'Argentin a depuis déclaré à l'UEFA qu'il avait utilisé une insulte homophobe et non raciste.
Rosenior a déclaré : « Si j'entendais clairement des propos racistes et que rien n'était fait, je retirerais mon équipe du terrain, je ne jouerais pas le match.
J'ai beaucoup de chance. Je suis métissé. Mon père est noir, ma mère est blanche. Ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que tout le monde est à peu près pareil. »
Le match retour de cette phase éliminatoire aura lieu la semaine prochaine, le Real Madrid menant 1-0 grâce à un superbe but individuel de Vinicius.
Les Blues en quête d'une large victoire contre Burnley
La prochaine rencontre de Chelsea sera un match de Premier League contre Burnley samedi après-midi. Une victoire permettrait à l'équipe de Rosenior de dépasser son rival pour la qualification en Ligue des champions, Manchester United, qui ne jouera pas avant lundi soir, lorsqu'il se rendra à Everton.
Après ce match, les Blues bénéficieront d'une nouvelle petite pause pour se ressourcer avant d'affronter le leader du championnat, Arsenal, le week-end prochain. Rosenior espère que la troisième fois sera la bonne après deux défaites consécutives face à l'équipe de Mikel Arteta. Le mois de mars s'annonce difficile pour le club londonien, qui se rendra à Aston Villa et Wrexham en FA Cup avant de recevoir Newcastle.
Ils découvriront également qui ils affronteront en huitièmes de finale de la Ligue des champions lors du tirage au sort des huitièmes, quarts et demi-finales, qui aura lieu le vendredi 27 février.
