Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, explique pourquoi il vit TOUJOURS à l'hôtel alors que sa recherche d'appartement est suspendue

Cela fait huit jours que Chelsea n'a pas joué, depuis sa victoire 4-0 contre Hull en FA Cup, et Rosenior a accordé un peu de repos à ses joueurs, plusieurs stars s'étant envolées pour Dubaï afin de profiter d'un climat plus clément. Le technicien de 41 ans a toutefois admis avoir eu du mal à se déconnecter complètement pendant cette mini-pause des Blues et a également révélé avoir reporté pour le moment sa recherche d'une maison permanente.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Rosenior a déclaré : « Le travail ne s'arrête jamais. Juste un jour. J'ai réussi à déconnecter pendant une journée. Pour mon équipe aussi. Pas seulement le personnel qui a voyagé avec moi. Pour tout le personnel qui travaille si dur et qui voyage avec l'équipe.

Il est important pour eux de voir leurs familles. Cela a permis à tout le monde de se ressourcer, et nous en avons besoin car nous allons maintenant reprendre un rythme similaire.

Je suis toujours à l'hôtel. J'y resterai probablement jusqu'à la fin de la saison. Je n'ai pas le temps. Je me concentre sur mon travail. Mes conditions de vie ne sont pas une priorité pour le moment. »