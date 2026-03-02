Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, donne son avis sur la prestation instable de Robert Sanchez contre Arsenal et révèle si Pedro Neto s'est excusé pour son carton rouge stupide

La défaite a été aggravée par un moment de folie de Pedro Neto, qui a reçu un carton rouge pour deux avertissements rapides, dont un pour contestation. Cette expulsion a suscité une vive réaction de la part des experts, l'ancien attaquant des Blues Chris Sutton qualifiant l'ailier d'« idiot » pour avoir laissé tomber ses coéquipiers. Cependant, Rosenior a révélé que l'ancien joueur des Wolves avait déjà pris des mesures pour se racheter dans les vestiaires, alors que le club cherche à surmonter sa neuvième expulsion de la saison.

Rosenior a expliqué les répercussions internes du carton rouge en déclarant : « Il faut que cela s'améliore. Mon travail consiste à créer une culture de la responsabilité. Si vous faites une erreur, vous devez lever la main pour vous assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Vous avez besoin de vos coéquipiers pour vous aider, mais cela dépend aussi de vous-même. Pedro a présenté ses excuses au groupe. Je dois maintenant constater une amélioration dans le comportement. Il ne s'agit pas seulement de Pedro. Enzo [Fernandez] est un leader de premier plan. C'est quelque chose qui doit s'améliorer. Nous sommes l'une des équipes les plus jeunes d'Europe. Parfois, il faut passer par des expériences pour s'améliorer. Je ne veux pas que ce soit une expérience d'apprentissage où nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs. »