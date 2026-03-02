Getty/GOAL
Traduit par
Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, donne son avis sur la prestation instable de Robert Sanchez contre Arsenal et révèle si Pedro Neto s'est excusé pour son carton rouge stupide
Rosenior soutient Sanchez
S'exprimant à Cobham avant le déplacement en milieu de semaine à Aston Villa, Rosenior a répondu aux critiques adressées à son gardien de but après la défaite dans le derby londonien. Il a déclaré : « Je pense que chaque joueur contribue à l'image globale et au fonctionnement de votre équipe. Donc oui, nous avons connu quelques moments de nervosité dans les premières minutes. Le fait que nous ayons joué depuis l'arrière a affecté leur pressing et nous a donné de l'espace dans les zones où nous voulions avoir cet espace. Je pense que c'est tout aussi clair. Je ne veux donc pas pointer du doigt certains joueurs et dire ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas améliorer. Il s'agit de la fonctionnalité de l'équipe. Je ne pense pas que quiconque puisse dire, à part les deux buts sur coups de pied arrêtés, que mon équipe n'a pas bien fonctionné pendant le match. Soit dit en passant, nous sommes en tête du championnat et en tête de la Ligue des champions. Nous avons très bien fonctionné pendant une grande partie du match. La raison pour laquelle nous avons perdu le match est que nous n'avons pas su saisir les occasions. Cela n'a rien à voir avec la composition de Rob, ni avec la façon dont nous avons joué. Nous devons gérer ces occasions pour gagner des matchs de football. »
La folie des cartons rouges de Neto
La défaite a été aggravée par un moment de folie de Pedro Neto, qui a reçu un carton rouge pour deux avertissements rapides, dont un pour contestation. Cette expulsion a suscité une vive réaction de la part des experts, l'ancien attaquant des Blues Chris Sutton qualifiant l'ailier d'« idiot » pour avoir laissé tomber ses coéquipiers. Cependant, Rosenior a révélé que l'ancien joueur des Wolves avait déjà pris des mesures pour se racheter dans les vestiaires, alors que le club cherche à surmonter sa neuvième expulsion de la saison.
Rosenior a expliqué les répercussions internes du carton rouge en déclarant : « Il faut que cela s'améliore. Mon travail consiste à créer une culture de la responsabilité. Si vous faites une erreur, vous devez lever la main pour vous assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Vous avez besoin de vos coéquipiers pour vous aider, mais cela dépend aussi de vous-même. Pedro a présenté ses excuses au groupe. Je dois maintenant constater une amélioration dans le comportement. Il ne s'agit pas seulement de Pedro. Enzo [Fernandez] est un leader de premier plan. C'est quelque chose qui doit s'améliorer. Nous sommes l'une des équipes les plus jeunes d'Europe. Parfois, il faut passer par des expériences pour s'améliorer. Je ne veux pas que ce soit une expérience d'apprentissage où nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs. »
Résoudre les problèmes disciplinaires « profonds »
Le bilan disciplinaire de Chelsea est devenu un sujet de discussion majeur dans la Premier League, le club accumulant les cartons à un rythme alarmant. Rosenior a admis qu'il cherchait une cause « profonde » au manque de concentration de l'équipe dans les moments de forte pression. Il a averti son équipe que les futures sélections pourraient être fortement influencées par la capacité des joueurs à rester sur le terrain, car les Blues ne peuvent pas se permettre de continuer à jouer à dix s'ils veulent remonter au classement.
Le manager a ajouté : « Cela montre l'importance de ne pas recevoir de carton rouge. Nos chances de gagner augmentent considérablement. Réagir aux revers, c'est parfois perdre le ballon, parfois c'est l'arbitre qui prend une décision avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Vous choisissez les joueurs qui montrent cette amélioration. Je ne peux pas me permettre de passer une saison où il y a un carton rouge tous les deux ou trois matchs. Je dois sélectionner mon équipe en fonction de cela. »
Le défi d'Aston Villa nous attend
Chelsea doit désormais rapidement se remettre en selle alors qu'il se prépare à affronter Aston Villa, qui cherche à rebondir après ses récents revers. L'équipe d'Unai Emery s'est montrée très efficace devant le but, et Rosenior est pleinement conscient de la menace qu'elle représente pour la défense de Chelsea, qui s'est montrée vulnérable sur les coups de pied arrêtés ces derniers temps. Villa étant réputé pour ses prouesses offensives, les Blues auront besoin d'une performance sans faille de Sanchez et de sa défense pour obtenir un résultat.
Évoquant le défi à relever, Rosenior a conclu : « Si Villa marque de superbes buts, c'est parce qu'elle dispose d'excellents attaquants. Ce sera un match très difficile. Ils sont très efficaces en termes de buts attendus qu'ils créent. Ils vont réagir après leur dernier résultat, nous allons donc nous préparer à un match très difficile. »
