Le joueur préféré des supporters d'Arsenal révèle son principal grief concernant la vie à Londres

Alors que de nombreux footballeurs de renom sont connus pour leurs collections de supercars de luxe, Calafiori a adopté une approche résolument différente pour se déplacer dans les rues de Londres. L'international italien de 23 ans, qui a rejoint les Gunners en provenance de Bologne en 2024, a révélé qu'il trouvait la circulation dans la ville tellement insupportable qu'il avait choisi de ne pas posséder de véhicule. Londres est régulièrement classée parmi les mégapoles les plus encombrées au monde, avec des vitesses moyennes souvent réduites à un rythme d'escargot, et ce manque de dynamisme a clairement mis à rude épreuve la patience du défenseur.

Au-delà du nombre impressionnant de voitures sur les routes, Calafiori s'est dit particulièrement déconcerté par la mentalité des automobilistes britanniques. Habitué au style de conduite plus fluide et peut-être plus assertif de son pays natal, il considère que le respect rigide des règles au Royaume-Uni est plus un obstacle qu'une aide. « Je ne conduis pas, mais je me déplace avec un chauffeur. Je préfère ne pas conduire ici. Je n'ai pas de voiture, mais je sais conduire », a-t-il déclaré au podcast Supernova. « Je n'aime pas la façon dont ils conduisent ici. Ils respectent trop les règles et sont un peu lents. Parfois, on voit ces gros embouteillages sans raison. »