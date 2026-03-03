Getty Images Sport
Le joueur préféré des supporters d'Arsenal révèle son principal grief concernant la vie à Londres
Frustrations liées aux habitudes de conduite des Britanniques
Alors que de nombreux footballeurs de renom sont connus pour leurs collections de supercars de luxe, Calafiori a adopté une approche résolument différente pour se déplacer dans les rues de Londres. L'international italien de 23 ans, qui a rejoint les Gunners en provenance de Bologne en 2024, a révélé qu'il trouvait la circulation dans la ville tellement insupportable qu'il avait choisi de ne pas posséder de véhicule. Londres est régulièrement classée parmi les mégapoles les plus encombrées au monde, avec des vitesses moyennes souvent réduites à un rythme d'escargot, et ce manque de dynamisme a clairement mis à rude épreuve la patience du défenseur.
Au-delà du nombre impressionnant de voitures sur les routes, Calafiori s'est dit particulièrement déconcerté par la mentalité des automobilistes britanniques. Habitué au style de conduite plus fluide et peut-être plus assertif de son pays natal, il considère que le respect rigide des règles au Royaume-Uni est plus un obstacle qu'une aide. « Je ne conduis pas, mais je me déplace avec un chauffeur. Je préfère ne pas conduire ici. Je n'ai pas de voiture, mais je sais conduire », a-t-il déclaré au podcast Supernova. « Je n'aime pas la façon dont ils conduisent ici. Ils respectent trop les règles et sont un peu lents. Parfois, on voit ces gros embouteillages sans raison. »
Le trajet solitaire d'un citadin
La géographie d'une équipe de haut niveau voit souvent les joueurs se regrouper dans des banlieues calmes et verdoyantes à proximité du terrain d'entraînement afin de simplifier leurs trajets quotidiens. Cependant, en tant que jeune homme vivant seul, Calafiori a opté pour l'énergie vibrante du centre de Londres, un choix qui l'éloigne de la plupart de ses coéquipiers. Cette décision l'oblige à faire un trajet de 50 minutes pour se rendre au centre d'entraînement du club, où il doit se présenter à 9h15, un trajet qu'il préfère effectuer sur le siège passager plutôt qu'au volant.
Vivre au cœur de la ville lui offre un mode de vie différent de celui de ses collègues, plus axé sur la famille. « Je vis assez loin de mes coéquipiers ; personne ne vit là où je vis. La plupart d'entre eux ont une famille et des enfants et vivent dans des maisons près du terrain d'entraînement », a-t-il fait remarquer.
Titre en jeu et ambitions européennes
Sur le terrain, les frustrations du M25 n'ont pas entravé la dynamique d'Arsenal dans sa quête d'une saison historique. Les Gunners se trouvent à cinq points devant Manchester City en tête du classement de la Premier League, bien qu'ils aient disputé un match supplémentaire. L'arrivée de Calafiori a coïncidé avec une période d'évolution constante sous la houlette de Mikel Arteta, et le défenseur espère que l'équipe actuelle dispose de la profondeur psychologique et technique nécessaire pour enfin franchir la ligne d'arrivée après plusieurs échecs de justesse ces dernières saisons.
L'Italien ne se fait aucune illusion sur l'ampleur de la tâche, mais reste optimiste quant à la trajectoire du club. « Depuis que le coach est là, nous avons toujours été dans le coup, terminant souvent deuxièmes à un cheveu du titre, mais je pense qu'il y a eu des progrès chaque année », a déclaré Calafiori. « J'espère que cette année sera décisive. »
S'adapter au jeu anglais
Le passage de la rigueur tactique de la Serie A au rythme effréné de la Premier League a été une courbe d'apprentissage pour le défenseur. Il a remarqué des changements culturels importants, de la durée des séances d'entraînement à l'ambiance dans les tribunes. Une observation particulière qui l'a pris au dépourvu a été la vue des stades vides pendant les échauffements d'avant-match, un contraste frappant avec les tribunes qui se remplissent tôt, comme on le voit souvent sur le continent. De plus, il considère que le football anglais est plus offensif et nécessite une approche mentale différente de celle des matchs défensifs italiens, qui s'apparentent à des parties d'échecs. « Il est évident que la culture est complètement différente. Si je pense à l'Italie, les séances d'entraînement durent deux heures et les tactiques sont complètement différentes. Le football est plus tactique en Italie, tandis qu'ici, on pense davantage à l'attaque », explique-t-il.
Les semaines à venir constitueront un véritable « test décisif » pour Calafiori et ses coéquipiers, qui restent actifs sur quatre fronts. Avec un match à élimination directe en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen et une finale de la Carabao Cup contre Manchester City à l'horizon, la forme de l'équipe et sa résistance aux blessures seront scrutées à la loupe. Si Arsenal parvient à maintenir sa régularité tout au long de cette série de matchs éprouvante, Calafiori pourrait trouver que le trafic londonien est un peu plus supportable grâce à la parade des trophées.
