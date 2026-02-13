Getty/GOAL
Traduit par
Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, ridiculisé par Diego Simeone lors de la défaite désastreuse contre l'Atlético Madrid
Simeone a rappelé le score à Yamal.
L'Atlético a pris un départ fulgurant dans ce match au sommet qui s'est déroulé dans la capitale espagnole, Eric Garcia étant contraint de marquer contre son camp après sept minutes de jeu. L'ancien attaquant du Barça Antoine Griezmann a doublé l'avance des Rojiblancos à la 14e minute.
Ademola Lookman, recruté en janvier, a ajouté un troisième but juste après la demi-heure de jeu, et c'est après ce but que Simeone a attiré l'attention avec ses pitreries sur le banc. Le charismatique Argentin a sprinté le long de la ligne de touche pour célébrer.
De retour dans sa zone technique, alors que la superstar adolescente Yamal passait à côté de lui, Simeone a levé trois doigts en direction de l'ailier barcelonais, un sourire illuminant rapidement son visage.
Julian Alvarez, qui fait l'objet de rumeurs de départ ces derniers temps, a porté le score à 4-0 pour l'Atlético dans le temps additionnel de la première mi-temps. L'équipe de Simeone devrait désormais avoir une avance confortable avant le match retour au Camp Nou le 4 mars.
Comment arrêter Yamal ? L'entraîneur de la Liga a un plan.
Simeone a peut-être trouvé la bonne solution pour contrer la menace évidente que représente Yamal. Son collègue Michel, l'entraîneur de Gérone, a récemment déclaré que le meilleur moyen d'empêcher le candidat au Ballon d'Or de démanteler les défenses adverses était de le déstabiliser.
Michel a déclaré, à l'approche du match entre le Barça et Gérone lundi : « Je pense que tous les entraîneurs cherchent des moyens d'arrêter l'attaque du Barça. Leur flanc droit est l'une de leurs armes, grâce à Lamine Yamal. J'avais déjà dit, lorsque j'ai vu l'impact qu'il a eu en Liga dès son arrivée, que nous parlions peut-être de l'un des joueurs qui allait marquer une époque à l'échelle mondiale.
Il est très difficile à arrêter car, en plus de ses qualités individuelles, il possède également une excellente capacité de passe. La plupart des dribbleurs ont du mal à voir loin et à délivrer ce centre ou cette passe en avant, mais avec Lamine, si vous lui laissez un centimètre pour qu'il ne puisse pas vous faire face, il délivrera la passe. Il délivrera la passe avec l'extérieur du pied et il délivrera le centre. Et puis, si vous restez trop près de lui, il vous dribblera. Nous parlons donc d'un joueur qui peut changer le cours d'un match.
Je ne veux pas vous donner d'indices, mais il est évident que la manière dont vous exercez la pression est très importante. Vous devez mettre Lamine Yamal un peu en difficulté. »
- AFP
Simeone ravi de la performance dominante
L'Atlético a réussi à le faire en battant Barcelone. Hansi Flick a vu son calvaire s'aggraver lorsque le seul but des Blaugrana, marqué par Pau Cabarsi, a été annulé après une vérification VAR qui a pris huit minutes en raison d'une défaillance de la technologie semi-automatisée de détection des hors-jeu.
Après avoir vu son équipe se déchaîner dans la course aux grands trophées nationaux, Simeone a déclaré aux journalistes : « Je pense que notre public a besoin de ces fêtes. C'est clair, nous savons quel adversaire nous allons affronter. Nous ne pouvons pas abandonner. Il reste encore un long chemin à parcourir avant le match retour, mais aujourd'hui, nous avons fait plaisir à notre public, qui le mérite. »
Flick et Barcelone font face à une tâche difficile pour atteindre la finale de la Copa del Rey
Flick a déclaré à propos de la pire défaite de sa carrière d'entraîneur professionnel, Eric Garcia ayant été expulsé pour le Barça à cinq minutes de la fin : « Nous n'avons pas bien joué. Nous devons aller au deuxième match. Ce sera très difficile, mais nous allons nous battre. À la mi-temps, nous avons discuté des différentes situations et du fait que nous devions faire mieux. Nous n'avons pas vu l'équipe que je veux voir en première mi-temps. Je demande pourquoi c'est hors-jeu. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé. Nous devons l'accepter, mais je ne suis pas d'accord. »
La seule consolation pour Barcelone est que cette défaite écrasante a été subie sans plusieurs stars titulaires de l'équipe première, Raphinha, Gavi, Pedri, Marcus Rashford et Andreas Christensen étant tous absents dans l'équipe de Flick.
Publicité