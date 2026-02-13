Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, ridiculisé par Diego Simeone lors de la défaite désastreuse contre l'Atlético Madrid

L'Atlético a pris un départ fulgurant dans ce match au sommet qui s'est déroulé dans la capitale espagnole, Eric Garcia étant contraint de marquer contre son camp après sept minutes de jeu. L'ancien attaquant du Barça Antoine Griezmann a doublé l'avance des Rojiblancos à la 14e minute.

Ademola Lookman, recruté en janvier, a ajouté un troisième but juste après la demi-heure de jeu, et c'est après ce but que Simeone a attiré l'attention avec ses pitreries sur le banc. Le charismatique Argentin a sprinté le long de la ligne de touche pour célébrer.

De retour dans sa zone technique, alors que la superstar adolescente Yamal passait à côté de lui, Simeone a levé trois doigts en direction de l'ailier barcelonais, un sourire illuminant rapidement son visage.

Julian Alvarez, qui fait l'objet de rumeurs de départ ces derniers temps, a porté le score à 4-0 pour l'Atlético dans le temps additionnel de la première mi-temps. L'équipe de Simeone devrait désormais avoir une avance confortable avant le match retour au Camp Nou le 4 mars.