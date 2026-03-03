Le jeune joueur de Manchester United Chido Obi contraint de quitter le terrain avec une blessure inquiétante à la tête devant Michael Carrick

La soirée de Chido Obi a pris une tournure dramatique après seulement dix secondes dans le match très attendu de Premier League 2 opposant Manchester United à Chelsea. L'attaquant de 18 ans, qui était en grande forme ces derniers temps, a appliqué dès le début son pressing haut caractéristique, mais il a été frappé à la tête par un dégagement puissant du gardien de Chelsea, Max Merrick. Le choc a rendu le jeune international danois incapable de continuer à jouer, forçant l'arrêt immédiat du match tandis que le personnel médical des deux clubs se précipitait à son secours.

Obi a finalement pu se relever après cinq minutes d'examen et de soins minutieux. Bien qu'il ait pu quitter le terrain par ses propres moyens, l'attaquant semblait visiblement secoué et bouleversé, ce qui a suscité une ovation debout de la part du public du Leigh Sports Village. Cette blessure est très préoccupante pour l'académie, d'autant plus qu'elle a été suivie plus tard dans la mi-temps par une autre blessure à la tête du capitaine Sonny Aljofree, qui a été victime d'une violente collision aérienne avec Justin Osagie de Chelsea lors d'un corner, nécessitant un deuxième remplacement forcé et entraînant 14 minutes de temps additionnel en première mi-temps.