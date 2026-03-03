Getty Images Sport
Le jeune joueur de Manchester United Chido Obi contraint de quitter le terrain avec une blessure inquiétante à la tête devant Michael Carrick
Coup dur pour la star montante de United
La soirée de Chido Obi a pris une tournure dramatique après seulement dix secondes dans le match très attendu de Premier League 2 opposant Manchester United à Chelsea. L'attaquant de 18 ans, qui était en grande forme ces derniers temps, a appliqué dès le début son pressing haut caractéristique, mais il a été frappé à la tête par un dégagement puissant du gardien de Chelsea, Max Merrick. Le choc a rendu le jeune international danois incapable de continuer à jouer, forçant l'arrêt immédiat du match tandis que le personnel médical des deux clubs se précipitait à son secours.
Obi a finalement pu se relever après cinq minutes d'examen et de soins minutieux. Bien qu'il ait pu quitter le terrain par ses propres moyens, l'attaquant semblait visiblement secoué et bouleversé, ce qui a suscité une ovation debout de la part du public du Leigh Sports Village. Cette blessure est très préoccupante pour l'académie, d'autant plus qu'elle a été suivie plus tard dans la mi-temps par une autre blessure à la tête du capitaine Sonny Aljofree, qui a été victime d'une violente collision aérienne avec Justin Osagie de Chelsea lors d'un corner, nécessitant un deuxième remplacement forcé et entraînant 14 minutes de temps additionnel en première mi-temps.
Michael Carrick observe depuis les tribunes
La présence de l'entraîneur principal de Manchester United, Michael Carrick, dans la loge des dirigeants a ajouté du poids à la soirée. Carrick, accompagné de son assistant Steve Holland et du manager des moins de 18 ans Darren Fletcher, aurait invité Obi à participer aux entraînements de l'équipe senior la semaine dernière, après que l'adolescent ait marqué quatre buts contre Leicester City. La visite du manager était censée être une dernière mission de repérage avant de donner éventuellement au jeune joueur une chance en équipe première, mais ces plans ont été cruellement contrariés par l'accident survenu dès la première minute.
Dans un contexte plus large, cette soirée était consacrée à l'observation professionnelle ; Fletcher surveillait également son fils, Tyler, qui était titulaire au milieu de terrain de United. Cependant, les notes tactiques risquent d'être éclipsées par les rapports médicaux. La « vision d'ensemble » du staff technique de United passe désormais du potentiel début d'Obi à une période obligatoire de repos et de convalescence, conformément aux directives strictes de la FA en matière de commotions cérébrales, qui imposent une période minimale d'absence des compétitions.
Chelsea prend le contrôle à Leigh
Sur le terrain, Chelsea a profité des perturbations chez United pour livrer une performance clinique, qui lui a permis de se hisser en tête du classement. Malgré la reprise prématurée due à la blessure d'Obi, les Blues sont restés calmes. Shumaira Mheuka a ouvert le score après 31 minutes, s'infiltrant dans la surface et convertissant le centre de Genesis Antwi pour inscrire son 21e but de la saison. La domination de Chelsea s'est renforcée dans les arrêts de jeu de la première mi-temps lorsque Leo Cardoso s'est élevé plus haut que tout le monde pour envoyer un puissant coup de tête qui a battu Will Murdock.
La performance professionnelle des visiteurs a étouffé toute chance de remontée de United en deuxième période. Le manager de Chelsea, Harry Hudson, a vu son équipe contrôler le tempo, avec Reggie Walsh particulièrement impressionnant dans le milieu de terrain. Si la défense improvisée de United, qui avait été ajustée après le départ d'Aljofree, a tenu bon sous la pression dans les dernières minutes, elle a manqué de l'étincelle offensive qu'Obi apportait habituellement. La victoire 2-0 de Chelsea lui a permis de rejoindre Ipswich Town en tête du classement de la Premier League 2 avec 34 points, devant grâce à une meilleure différence de buts.
Perspectives d'avenir pour les Red Devils
L'avenir immédiat des moins de 21 ans de United est assombri par la disponibilité de leurs joueurs clés. Suite à cette défaite, ils ont glissé à la troisième place du classement, et la perte potentielle d'Obi et d'Aljofree dans les semaines à venir laisse un vide en termes de leadership et de buts marqués. L'équipe médicale va désormais superviser les protocoles de « retour au jeu », qui impliquent généralement une augmentation progressive de l'activité sur une période de six à douze jours, en supposant qu'aucun symptôme ne persiste.
Manchester United a un calendrier chargé et très important dans plusieurs compétitions. Outre ses engagements en championnat, l'équipe junior se prépare pour un quart de finale passionnant contre le Real Madrid dans le cadre de la Premier League International Cup. De plus, bon nombre de ces joueurs sont importants pour les ambitions du club dans la FA Youth Cup, où il a déjà atteint les quarts de finale. Carrick et le personnel de l'académie espèrent de bonnes nouvelles de la salle de soins, car l'absence de leur attaquant danois emblématique pourrait déterminer leur succès dans la quête du titre ce printemps.
