Le jeune joueur d'Arsenal quitte le club pour tenter sa chance aux États-Unis

Arsenal a annoncé vendredi dans un communiqué officiel que l'attaquant Oyetunde, né en 2006, avait quitté le club pour rejoindre Fort Wayne, une équipe américaine de troisième division. Le joueur de 19 ans avait disputé 31 matches avec les équipes U18, U19 et U21 des Gunners, avant d'être brièvement prêté à St Albans City en début de saison. Il a rejoint le club de première division de l'Isthmian League et a joué contre Burton Albion lors du premier tour de la FA Cup, avant de marquer un but dès la première minute de son premier match de championnat avec ce club non affilié à la ligue.

Oyetunde a récemment fait ses débuts avec l'équipe U21 d'Arsenal en janvier 2026, mais il a décidé qu'il était prêt à passer au football senior. Il a signé un transfert permanent avec Fort Wayne et devient le 17e joueur ajouté à l'effectif du club avant son premier match professionnel contre le FC Naples, à Naples, en Floride, début mars, comme le rapporte The Sun.

S'adressant aux médias du club après son transfert, Oyetunde a exprimé son enthousiasme à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre, alors qu'il se prépare à commencer une nouvelle vie sur et en dehors du terrain. Son transfert est en attente de l'approbation de la ligue et de la fédération américaines.