Le jeune joueur d'Arsenal quitte le club pour tenter sa chance aux États-Unis
Arsenal a annoncé vendredi dans un communiqué officiel que l'attaquant Oyetunde, né en 2006, avait quitté le club pour rejoindre Fort Wayne, une équipe américaine de troisième division. Le joueur de 19 ans avait disputé 31 matches avec les équipes U18, U19 et U21 des Gunners, avant d'être brièvement prêté à St Albans City en début de saison. Il a rejoint le club de première division de l'Isthmian League et a joué contre Burton Albion lors du premier tour de la FA Cup, avant de marquer un but dès la première minute de son premier match de championnat avec ce club non affilié à la ligue.
Oyetunde a récemment fait ses débuts avec l'équipe U21 d'Arsenal en janvier 2026, mais il a décidé qu'il était prêt à passer au football senior. Il a signé un transfert permanent avec Fort Wayne et devient le 17e joueur ajouté à l'effectif du club avant son premier match professionnel contre le FC Naples, à Naples, en Floride, début mars, comme le rapporte The Sun.
S'adressant aux médias du club après son transfert, Oyetunde a exprimé son enthousiasme à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre, alors qu'il se prépare à commencer une nouvelle vie sur et en dehors du terrain. Son transfert est en attente de l'approbation de la ligue et de la fédération américaines.
Oyetunde exprime son enthousiasme après un tournant majeur dans sa carrière
Oyetunde a déclaré sur le site officiel du club de Fort Wayne : « J'ai passé les cinq dernières années à Arsenal, où j'ai joué dans toutes les catégories d'âge, des moins de 15 ans aux moins de 21 ans.
J'ai choisi Fort Wayne parce que je pense que c'est la bonne étape suivante pour ma carrière, car c'est du football masculin dans une bonne ligue.
Ce nouveau projet est passionnant et j'ai hâte de commencer. »
« Prêt à faire ses preuves » - Le patron de Fort Wayne s'exprime sur la nouvelle recrue
Mike Avery, entraîneur principal de Fort Wayne, a déclaré à propos de la dernière recrue de son équipe : « Daniel Oyetunde est un jeune joueur prometteur qui est prêt à faire ses preuves dans le football professionnel senior.
À Arsenal, il a bénéficié de l'un des meilleurs encadrements techniques et côtoyé certains des joueurs les plus talentueux au monde. Il va désormais pouvoir mettre à profit cette expérience alors qu'il s'apprête à vivre une nouvelle aventure aux États-Unis avec le Fort Wayne FC. »
Il a ajouté : « À seulement 19 ans, Daniel a encore de belles années devant lui.
C'est un attaquant rapide et rusé, capable de passer les défenseurs. Nous prévoyons de l'aligner sur l'aile, et il a déjà démontré sa capacité à être dangereux devant le but, quel que soit le côté. L'année à venir sera une période de croissance passionnante pour Daniel, tant sur le terrain qu'en dehors. »
Oyetunde, dernière diplômée de l'académie Hale End, se lance dans une carrière professionnelle
Oyetunde est le dernier jeune à se lancer dans une carrière professionnelle senior après avoir obtenu son diplôme à l'académie Hale End d'Arsenal, suivant ainsi les traces de stars telles que Bukayo Saka, Tony Adams, Cesc Fabregas et, plus récemment, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri et Max Dowman.
L'attaquant a choisi une voie peu orthodoxe en s'éloignant des projecteurs anglais pour commencer sa carrière professionnelle à l'étranger, en débutant dans les divisions inférieures aux États-Unis tout en continuant à apprendre son métier. Son nom sera certainement à surveiller, car il cherche à atteindre le plus haut niveau aux États-Unis, avec la possibilité d'un retour en Europe plus tard dans sa carrière.
Le chemin vers l'équipe première d'Arsenal est actuellement semé d'embûches, les Gunners visant leur premier titre de Premier League en 22 ans après un été mouvementé qui a vu le manager Mikel Arteta recruter au moins deux joueurs de haut niveau à presque tous les postes. Cela a conduit le jeune prodige Nwaneri à être prêté à Marseille pour le reste de la saison, et Oyetunde à suivre le mouvement en quittant définitivement le club.
Le site web du club d'Arsenal a déclaré dans un communiqué : « Daniel Oyetunde a rejoint le club de Fort Wayne, qui évolue en USL League One, dans le cadre d'un transfert définitif.
Nous remercions Daniel pour sa contribution au club pendant son séjour parmi nous et lui souhaitons bonne chance pour cette nouvelle étape de sa carrière à Fort Wayne. »
