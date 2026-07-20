Le jeu a été complètement vidé de sa substance ! La FIFA a transformé la finale de la Coupe du monde en une farce sans âme

Kramer, l'homologue de Rooney à la ZDF, a adopté une posture plus diplomatique. « Je pense que le football doit s'y habituer, même si c'est à contrecœur », a-t-il déclaré. « Le spectacle, ça va, mais pas le prix des billets. »

On pourrait toutefois secouer Kramer et lui rétorquer : non, un tel spectacle n’est pas acceptable – et il n’est pas question de s’habituer à ces dérives d’une « événementialisation » effrénée du sport. Ce n’est pas une simple tendance de notre époque, mais l’étape supérieure d’une escalade qui mine le football pur depuis des années.

Reste que Kramer n’a pas tort : ces shows vont se multiplier à l’échelle mondiale. La spirale du gigantisme s’accélérera lors des prochaines compétitions, chaque grand événement cherchant à surpasser le précédent.