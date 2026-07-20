Wayne Rooney avait raison, mais malheureusement Christoph Kramer aussi. En tant que consultant pour la BBC, la légende anglaise a qualifié le spectacle grotesque de 27 minutes (!) présenté à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne, futur vainqueur, et l’Argentine de « moment préféré »… avant d’ajouter : « J’apprécie beaucoup d’artistes, mais je pense que c’était nul. »
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Le jeu a été complètement vidé de sa substance ! La FIFA a transformé la finale de la Coupe du monde en une farce sans âme
Kramer, l'homologue de Rooney à la ZDF, a adopté une posture plus diplomatique. « Je pense que le football doit s'y habituer, même si c'est à contrecœur », a-t-il déclaré. « Le spectacle, ça va, mais pas le prix des billets. »
On pourrait toutefois secouer Kramer et lui rétorquer : non, un tel spectacle n’est pas acceptable – et il n’est pas question de s’habituer à ces dérives d’une « événementialisation » effrénée du sport. Ce n’est pas une simple tendance de notre époque, mais l’étape supérieure d’une escalade qui mine le football pur depuis des années.
Reste que Kramer n’a pas tort : ces shows vont se multiplier à l’échelle mondiale. La spirale du gigantisme s’accélérera lors des prochaines compétitions, chaque grand événement cherchant à surpasser le précédent.
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Sous l’ère Gianni Infantino, la FIFA fait du football un véritable levier de monétisation maximale.
Sous l’égide de son dirigeant autocratique Gianni Infantino, la FIFA évolue depuis des années dans une bulle totalement déconnectée de la réalité du terrain. Elle traite le football comme une simple marchandise à valoriser à outrance. Le président forge ses vérités au gré de ses intérêts, sans contre-pouvoir ni garde-fou visible.
Les cris d’alarme des supporters, qui estiment que l’argent, le commerce et le capitalisme détruisent le football, restent donc lettre morte, comme l’a illustré la Coupe du monde 2026.
On invente et on impose sans autre forme de procès des « pauses d’hydratation », qui ne sont rien d’autre que des créneaux publicitaires supplémentaires visant à maximiser les profits. Le match est ainsi artificiellement morcelé. Et lors de la finale, la fédération internationale enfreint tout simplement ses propres statuts, selon lesquels la durée de la mi-temps doit être de 15 minutes. Lorsque même ses propres règles font obstacle au divertissement, on les adapte en conséquence.
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La FIFA s'en prend de manière récurrente à l'ADN même du football.
La finale de la Coupe du monde, dont les tarifs d’entrée atteignaient des sommets, a donné jusqu’à la dernière minute l’impression d’un spectacle sans âme, proche d’un méga-concert suramplifié, avec, en prime, un play-back mal dissimulé et des émotions soigneusement mises en scène. Les chants assourdissants des supporters argentins ont été muselés par un régulateur de volume. L’acteur Tom Cruise, figure emblématique de la Scientologie, a lu un discours creux dont l’insignifiance évoquait presque une production d’IA.
Conséquence directe : aucune véritable ferveur ni ambiance footballistique ne parviennent à émerger dans les tribunes. Le spectacle se veut le plus lisse possible, au mépris de l’essence du jeu et des passionnés qui l’animent. Match et supporters sont relégués au second plan, simples figurants d’une fête marketing planétaire.
À quoi donc sert tout ce dispositif ? Les réactions, qu’elles proviennent des réseaux sociaux ou de sondages représentatifs, sont sans équivoque : presque personne ne réclame davantage de « spectacularisation », des cérémonies plus longues, plus de célébrités ou encore plus d’interruptions. La FIFA ne défend pas l’intérêt du football ; elle agit, de manière systématique, à l’encontre de son essence même.
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Les enseignements que l’Allemagne doit tirer de la finale de la Coupe du monde 2026
C’est précisément pourquoi il convient d’y regarder de très près, en Allemagne – et, plus largement, en Europe. La Coupe du monde 2026 a illustré ce que devient le football lorsque les intérêts économiques ne rencontrent plus aucun frein et qu’aucun mécanisme correctif efficace n’existe. Quand plus aucune voix dissidente ne s’élève, quand plus aucune protestation intransigeante ne se manifeste. Si, par exemple, la règle du 50+1 venait à être abolie en Allemagne et que de riches investisseurs s’installaient dans les clubs pour imposer leur vision du jeu, des dérives à la FIFA deviendraient alors très probablement monnaie courante dans le quotidien du football de club.
Il est donc impératif d’en tirer les enseignements qui s’imposent. La règle du 50+1 doit absolument être préservée : depuis des années, l’ensemble des groupes de supporters organisés défend cette position, et ce bien au-delà des frontières allemandes. Le combat des ultras contre ces dérives, souvent regardé avec défiance en raison des moyens employés, mérite d’être soutenu partout et en vaut la peine.
Devenir membre d’un club et pouvoir s’impliquer activement pour défendre le modèle associatif est un bien précieux. Cette participation décisionnelle n’est pas un anachronisme nostalgique, mais l’un des derniers remparts contre un football qui s’éloigne de plus en plus de ses racines.
Conscients de leur pouvoir, les membres et les groupes de supporters ont déjà, par le passé, empêché certains débordements. Restez mobilisés : cette vigilance est la meilleure façon de préserver l’âme d’un football déjà bien ébranlé.
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