Le jet privé de Cristiano Ronaldo quitte l'Arabie saoudite pour Madrid après l'attaque de l'ambassade américaine par des drones iraniens

L'ambassade américaine à Riyad a été frappée par des drones destructeurs lors d'un raid nocturne, les médias d'État iraniens affirmant qu'un bâtiment à Bahreïn a également été détruit. Les ressortissants étrangers ont pris la fuite au Moyen-Orient, craignant pour leur sécurité.

Ronaldo pourrait faire partie de cet exode massif, aux côtés de sa compagne Georgina Rodriguez et de ses cinq enfants. Le Daily Mail, entre autres, a rapporté que son avion privé de luxe avait quitté l'Arabie saoudite pour se diriger vers l'Europe.

Un traceur de vol montre que l'avion Bombardier Global Express a passé sept heures dans les airs avant d'arriver à Madrid. Il a décollé à 20 heures et a atterri dans la capitale espagnole peu avant 1 heure du matin, heure locale. Flightradar24 montre que le jet de Ronaldo a survolé l'Égypte et la Méditerranée avant d'atteindre sa destination.

Les citoyens américains basés dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont été invités par le département d'État américain à quitter la région en raison des risques persistants pour leur sécurité. On estime à 94 000 le nombre de citoyens britanniques cherchant à quitter Dubaï, et de nombreuses célébrités ont été prises dans ces terribles attentats, dont les dernières nouvelles sont relayées sur les réseaux sociaux.