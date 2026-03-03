Getty
Le jet privé de Cristiano Ronaldo quitte l'Arabie saoudite pour Madrid après l'attaque de l'ambassade américaine par des drones iraniens
Le jet de Ronaldo a quitté l'Arabie saoudite et s'est dirigé vers Madrid.
L'ambassade américaine à Riyad a été frappée par des drones destructeurs lors d'un raid nocturne, les médias d'État iraniens affirmant qu'un bâtiment à Bahreïn a également été détruit. Les ressortissants étrangers ont pris la fuite au Moyen-Orient, craignant pour leur sécurité.
Ronaldo pourrait faire partie de cet exode massif, aux côtés de sa compagne Georgina Rodriguez et de ses cinq enfants. Le Daily Mail, entre autres, a rapporté que son avion privé de luxe avait quitté l'Arabie saoudite pour se diriger vers l'Europe.
Un traceur de vol montre que l'avion Bombardier Global Express a passé sept heures dans les airs avant d'arriver à Madrid. Il a décollé à 20 heures et a atterri dans la capitale espagnole peu avant 1 heure du matin, heure locale. Flightradar24 montre que le jet de Ronaldo a survolé l'Égypte et la Méditerranée avant d'atteindre sa destination.
Les citoyens américains basés dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont été invités par le département d'État américain à quitter la région en raison des risques persistants pour leur sécurité. On estime à 94 000 le nombre de citoyens britanniques cherchant à quitter Dubaï, et de nombreuses célébrités ont été prises dans ces terribles attentats, dont les dernières nouvelles sont relayées sur les réseaux sociaux.
L'avion privé de Ronaldo vaut 61 millions de livres sterling.
Ronaldo semble avoir suivi les conseils du gouvernement pour trouver un autre lieu de résidence, le quintuple vainqueur du Ballon d'Or ayant la chance de pouvoir organiser son départ précipité.
En 2024, l'international portugais a fait l'acquisition d'un jet Bombardier Global Express 6500, d'une valeur de 61 millions de livres sterling (81 millions de dollars), après avoir vendu le Gulfstream G200 qu'il avait acheté en 2015 pour 16 millions de livres sterling (21 millions de dollars).
L'avion en question peut accueillir jusqu'à 15 passagers et dispose d'un coin salon avec des tables et des canapés, d'un espace nuit avec un lit double et d'une douche séparée. Le jet de Ronaldo est personnalisé avec le logo de sa marque CR7 et est souvent utilisé par Georgina lorsqu'elle assiste à des événements prestigieux aux quatre coins du globe.
Interruption du jeu : Ronaldo blessé, les matchs sont reportés
Ronaldo n'a aucun mal à financer ses voyages luxueux puisqu'il continue de bénéficier du contrat le plus lucratif du monde du football : le contrat du joueur de 41 ans avec Al-Nassr lui rapporterait près de 500 000 livres sterling par jour.
Le grand joueur de tous les temps est actuellement empêché d'exercer son métier, après être récemment revenu d'une grève surprise, suiteà une blessure contractée lors de son dernier match en Saudi Pro League contre Al-Fahya. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la gravité de cette blessure musculaire.
Ronaldo et ses coéquipiers ont toutefois bénéficié d'une pause dans leur calendrier, le quart de finale de la Ligue des champions asiatique contre Al-Wasl ayant été reporté en raison de l'escalade de la violence au Moyen-Orient.
La Confédération asiatique de football a déclaré dans un communiqué : « Compte tenu de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, la Confédération asiatique de football a confirmé que les matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatique Elite 2025/26 dans la région Ouest, initialement prévus les 2 et 3 mars 2026, seront désormais reprogrammés.
De plus, les matchs aller des quarts de finale de la Ligue des champions de l'AFC 2 et de la Ligue Challenge de l'AFC impliquant des équipes de la région Ouest, initialement prévus entre le 3 et le 4 mars 2026, sont également reportés jusqu'à nouvel ordre.
Les matchs impliquant des clubs de la région Ouest dans toutes les compétitions de clubs de l'AFC se dérouleront comme prévu initialement. L'AFC continuera à suivre de près cette situation en constante évolution et reste déterminée à assurer la sécurité et la sûreté de tous les joueurs, équipes, officiels et supporters. »
Les liens entre Ronaldo et le Real Madrid
Ronaldo retrouve désormais un environnement familier, après avoir passé neuf années mémorables au Real Madrid entre 2009 et 2018, marquant 450 buts lors de cette période couronnée par plusieurs victoires en Ligue des champions, ce qui lui a valu de devenir le meilleur buteur de tous les temps des Blancos. C'est également pendant son séjour au Santiago Bernabeu que CR7 a rencontré sa future épouse Georgina. Le couple heureux prépare son mariage après avoir annoncé ses fiançailles en août 2025.
