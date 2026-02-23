Getty/GOAL
Le héros culte de Liverpool désigne Christian Pulisic comme remplaçant potentiel de Mohamed Salah et soutient la star de l'USMNT pour montrer que son passage à Chelsea n'était « qu'un petit accroc »
Transfert de Salah : la superstar égyptienne quittera-t-elle Liverpool en 2026 ?
La superstar égyptienne Salah est sous contrat avec Liverpool jusqu'à l'été 2027. Il s'est toutefois montré frustré à plusieurs reprises cette saison, laissant parfois éclater sa colère, et a vu ses performances baisser. Le joueur de 33 ans n'a plus marqué de but en Premier League depuis le 1er novembre.
Un transfert vers la Saudi Pro League ou la MLS a été évoqué pour Salah, car Liverpool pourrait encore tirer un profit financier de sa vente, tandis que les rumeurs vont bon train concernant ses successeurs potentiels au poste d'ailier droit des Reds.
La star de l'équipe nationale américaine Pulisic pourrait-il remplacer Salah à Anfield ?
L'international américain Pulisic serait dans le coup, alors qu'il retarde la signature d'un nouveau contrat à San Siro, et Heskey estime que « Captain America » pourrait être un renfort judicieux pour l'équipe d'Arne Slot.
L'ancien attaquant de Liverpool a déclaré à OLBG : « J'aime beaucoup Christian Pulisic. Il est très direct. Il n'a probablement pas marqué autant de buts que je l'aurais souhaité à Chelsea, mais je pense qu'il a posé des problèmes aux défenses adverses.
« Après une bonne Coupe du monde, disputée chez lui et sous pression, il est clairement quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose de différent à Mohamed Salah ou même Cody Gakpo en ce moment.
Mo a quitté Chelsea pour l'Italie et regardez ce qu'il a fait pour Liverpool. Je pense que ce serait formidable de voir quelqu'un comme Pulisic revenir en Premier League de la même manière, car je suppose qu'il aimerait montrer que son passage à Chelsea n'était qu'un petit accident de parcours. Il n'était qu'un jeune garçon quand il est arrivé. »
Heskey ajoute Kvaratskhelia et Bowen à la liste des cibles potentielles
Plusieurs autres noms ont été ajoutés à la liste des recrues offensives potentielles pour Liverpool, qui serait toujours intéressé par l'attaquant de Newcastle Anthony Gordon, une ancienne star d'Everton qui a grandi en tant que supporter des Reds.
Heskey a cité deux autres joueurs confirmés qui pourraient être pris en considération, l'un ayant déjà évolué en Premier League à West Ham, l'autre ayant remporté la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.
L'ancienne star anglaise Heskey a ajouté : « Nous parlons de remplacer Mohamed Salah et je pense qu'en tant que supporters, vous devez envisager quelque chose de différent, car vous ne pouvez pas remplacer Mo Salah.
Je me souviens d'une saison où je discutais avec quelqu'un qui disait que Mo avait fait une mauvaise saison. Il avait marqué 25 buts. J'aurais aimé avoir une saison aussi mauvaise ! Nous parlons d'un joueur qui a marqué plus de 20, voire près de 30 buts par saison pendant 10 ans.
Je pense qu'il faut simplement envisager autre chose, et de toute façon, avoir quelqu'un comme Mo Salah ne conviendrait peut-être pas à l'entraîneur. Il voudrait peut-être changer la formation. Je sais qu'il parlait d'un milieu de terrain en losange 4-4-2, sans ailiers hauts et larges, ce qui nécessiterait quelque chose de différent.
Je ne pense pas qu'on puisse remplacer Mo Salah, mais j'aime bien le joueur du PSG, Khvicha Kvaratskhelia. C'est lui que je choisirais.
« Jarrod Bowen serait-il moins bon que Mohamed Salah ? Je pense que la plupart des joueurs sont moins bons que Salah, mais pour être honnête, Bowen est un joueur différent et il aiderait probablement la formation, car il travaille un peu plus dur que Mo.
Je ne dis pas que Mo ne travaille pas dur, mais Bowen a un rythme de travail et une éthique professionnelle différents, car il vient de West Ham et, avant cela, des ligues inférieures. C'est totalement différent. Andrew Robertson était sans doute l'une de nos meilleures recrues, et il venait de Hull City. »
Le palmarès de Salah : buts et trophées à Liverpool
Salah a marqué 252 buts pour Liverpool en 429 apparitions. Il a été élu trois fois joueur de l'année par la PFA et a remporté quatre Soulier d'or. Il a remporté deux titres de Premier League avec les Reds, ainsi que la Ligue des champions et la coupe nationale. Celui qui sera chargé de prendre sa succession aura donc une tâche difficile à accomplir.
