Le héros culte de Liverpool désigne Christian Pulisic comme remplaçant potentiel de Mohamed Salah et soutient la star de l'USMNT pour montrer que son passage à Chelsea n'était « qu'un petit accroc »

Plusieurs autres noms ont été ajoutés à la liste des recrues offensives potentielles pour Liverpool, qui serait toujours intéressé par l'attaquant de Newcastle Anthony Gordon, une ancienne star d'Everton qui a grandi en tant que supporter des Reds.

Heskey a cité deux autres joueurs confirmés qui pourraient être pris en considération, l'un ayant déjà évolué en Premier League à West Ham, l'autre ayant remporté la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.

L'ancienne star anglaise Heskey a ajouté : « Nous parlons de remplacer Mohamed Salah et je pense qu'en tant que supporters, vous devez envisager quelque chose de différent, car vous ne pouvez pas remplacer Mo Salah.

Je me souviens d'une saison où je discutais avec quelqu'un qui disait que Mo avait fait une mauvaise saison. Il avait marqué 25 buts. J'aurais aimé avoir une saison aussi mauvaise ! Nous parlons d'un joueur qui a marqué plus de 20, voire près de 30 buts par saison pendant 10 ans.

Je pense qu'il faut simplement envisager autre chose, et de toute façon, avoir quelqu'un comme Mo Salah ne conviendrait peut-être pas à l'entraîneur. Il voudrait peut-être changer la formation. Je sais qu'il parlait d'un milieu de terrain en losange 4-4-2, sans ailiers hauts et larges, ce qui nécessiterait quelque chose de différent.

Je ne pense pas qu'on puisse remplacer Mo Salah, mais j'aime bien le joueur du PSG, Khvicha Kvaratskhelia. C'est lui que je choisirais.

« Jarrod Bowen serait-il moins bon que Mohamed Salah ? Je pense que la plupart des joueurs sont moins bons que Salah, mais pour être honnête, Bowen est un joueur différent et il aiderait probablement la formation, car il travaille un peu plus dur que Mo.

Je ne dis pas que Mo ne travaille pas dur, mais Bowen a un rythme de travail et une éthique professionnelle différents, car il vient de West Ham et, avant cela, des ligues inférieures. C'est totalement différent. Andrew Robertson était sans doute l'une de nos meilleures recrues, et il venait de Hull City. »