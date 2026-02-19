Le gouvernement portugais ouvre sa propre enquête après que Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, a été accusé d'insultes racistes par Vinicius Junior, star du Real Madrid

Une déclaration de l'instance dirigeante du football européen indique : « Les rapports officiels des matchs disputés hier soir sont actuellement en cours d'examen. Lorsque des incidents sont signalés, des procédures sont engagées et, si celles-ci aboutissent à des sanctions disciplinaires, elles sont annoncées sur le site web disciplinaire de l'UEFA. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'autres informations à fournir ni de commentaires supplémentaires à faire. »

Vinicius a publié une déclaration après le match, dans laquelle il a déclaré : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien de nouveau dans ma vie ni dans celle de mon équipe. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. D'un autre côté, il s'agissait simplement d'un protocole mal exécuté qui ne servait à rien. Je n'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, surtout après une grande victoire et alors que les gros titres devraient concerner le Real Madrid, mais c'est nécessaire. »

Prestianni a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai proféré d'insultes racistes à l'encontre du joueur Vinicius Junior, qui a malheureusement mal interprété ce qu'il pense avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit. Et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »