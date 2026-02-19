Getty Images
Le gouvernement portugais ouvre sa propre enquête après que Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, a été accusé d'insultes racistes par Vinicius Junior, star du Real Madrid
Que s'est-il passé lors du match de Ligue des champions ?
L'incident en question s'est produit environ 10 minutes après le début de la deuxième mi-temps de ce match disputé à Lisbonne le 17 février. Le match a été interrompu lorsque les joueurs se sont affrontés et les arbitres ont suivi les directives de l'UEFA.
Vinicius Junior a marqué un but spectaculaire pour le Real, géant de la Liga, et a célébré son exploit près du drapeau de corner, devant les supporters locaux. Plusieurs joueurs du Benfica ont pris ombrage du comportement prétendument provocateur de l'international brésilien.
Alors que le match était sur le point de reprendre, Vinicius, qui se tenait en face de Prestianni, s'est précipité vers l'arbitre et lui a fait part de propos qui avaient été tenus. L'ailier du Benfica aurait tenu des propos racistes, et l'UEFA a confirmé avoir ouvert une enquête sur ce qui s'était passé, Prestianni ayant couvert sa bouche avec son maillot.
Déclarations de Vinicius Junior et Prestianni
Une déclaration de l'instance dirigeante du football européen indique : « Les rapports officiels des matchs disputés hier soir sont actuellement en cours d'examen. Lorsque des incidents sont signalés, des procédures sont engagées et, si celles-ci aboutissent à des sanctions disciplinaires, elles sont annoncées sur le site web disciplinaire de l'UEFA. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'autres informations à fournir ni de commentaires supplémentaires à faire. »
Vinicius a publié une déclaration après le match, dans laquelle il a déclaré : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien de nouveau dans ma vie ni dans celle de mon équipe. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. D'un autre côté, il s'agissait simplement d'un protocole mal exécuté qui ne servait à rien. Je n'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, surtout après une grande victoire et alors que les gros titres devraient concerner le Real Madrid, mais c'est nécessaire. »
Prestianni a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai proféré d'insultes racistes à l'encontre du joueur Vinicius Junior, qui a malheureusement mal interprété ce qu'il pense avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit. Et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »
Le gouvernement portugais ouvre une enquête
Le gouvernement portugais, par l'intermédiaire de l'Autorité pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport (APCVD), va désormais enquêter sur cet incident afin de déterminer s'il s'agit d'une attaque raciste.
Une déclaration publiée sur le site officiel de l'organisme public indique : « Suite aux informations relayées par les médias concernant des insultes/actes racistes présumés à l'encontre du joueur du Real Madrid Vinicius Jr. lors du match entre le SL Benfica et le Real Madrid CF, correspondant au match aller des barrages de l'UEFA Champions League, qui s'est déroulé à l'Estadio da Luz, une compétition organisée par l'UEFA, l'Autorité pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport (APCVD) a engagé une procédure de sanction administrative afin de clarifier les faits. »
Des sanctions contre Benfica et Prestianni pourraient suivre
Le Benfica et Prestianni pourraient tous deux faire l'objet de sanctions - allant d'amendes financières au renvoi du dossier devant les autorités judiciaires - si les allégations de racisme sont avérées. Les enquêtes menées par les instances sportives et gouvernementales devraient aboutir rapidement, ce qui permettra de prendre des mesures décisives.
