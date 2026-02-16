Le gardien de but de Manchester City, James Trafford, fait une confession surprenante au sujet du transfert de Gianluigi Donnarumma et ouvre la porte à un départ cet été

Trafford, qui a débuté dans le système académique de City, est revenu dans un environnement familier à l'été 2025, lorsqu'un accord de 27 millions de livres sterling (37 millions de dollars) a été conclu avec Burnley. Il est retourné à Manchester en tant que vainqueur du championnat d'Europe des moins de 21 ans et avec l'ambition de devenir international senior.

Guardiola a commencé la saison avec Trafford dans les cages, mais a surpris beaucoup de monde, y compris certains membres de son propre effectif, en recrutant Donnarumma, vainqueur de l'Euro 2020, lorsque le grand international italien a quitté le Paris Saint-Germain.

Donnarumma a été acquis pour 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars) et est immédiatement devenu le gardien titulaire de City. Trafford s'est donc retrouvé dans un rôle de remplaçant, sans avoir joué en Premier League depuis le 31 août. Il est devenu le gardien de but des Blues en coupe, avec 11 apparitions dans toutes les compétitions.