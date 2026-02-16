Getty/GOAL
Le gardien de but de Manchester City, James Trafford, fait une confession surprenante au sujet du transfert de Gianluigi Donnarumma et ouvre la porte à un départ cet été
Trafford a rejoint Man City dans l'espoir de devenir le numéro 1.
Trafford, qui a débuté dans le système académique de City, est revenu dans un environnement familier à l'été 2025, lorsqu'un accord de 27 millions de livres sterling (37 millions de dollars) a été conclu avec Burnley. Il est retourné à Manchester en tant que vainqueur du championnat d'Europe des moins de 21 ans et avec l'ambition de devenir international senior.
Guardiola a commencé la saison avec Trafford dans les cages, mais a surpris beaucoup de monde, y compris certains membres de son propre effectif, en recrutant Donnarumma, vainqueur de l'Euro 2020, lorsque le grand international italien a quitté le Paris Saint-Germain.
Donnarumma a été acquis pour 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars) et est immédiatement devenu le gardien titulaire de City. Trafford s'est donc retrouvé dans un rôle de remplaçant, sans avoir joué en Premier League depuis le 31 août. Il est devenu le gardien de but des Blues en coupe, avec 11 apparitions dans toutes les compétitions.
Le transfert de Donnarumma a été une surprise.
Trafford admet qu'il n'était pas au courant de l'intérêt de City pour Donnarumma, car il était prêt à décrocher une place de titulaire à l'Etihad. Il a déclaré : « Je ne m'attendais pas à ce que cette situation se produise, mais c'est arrivé, alors il faut faire avec. C'est arrivé, donc je travaille très dur chaque jour et je verrai bien ce qui se passera, je ferai de mon mieux. »
Trafford insiste sur le fait qu'on ne lui a jamais promis le poste de numéro 1 à City, mais qu'il s'attendait à être en tête de liste. Il a ajouté : « Non, ce n'était pas ça, mais [le plan] ne s'est pas réalisé. C'est comme ça. C'est le football, c'est comme ça, il faut continuer à travailler dur chaque jour et jouer les matchs qui se présentent en donnant le meilleur de soi-même. C'est juste une expérience de plus à ajouter à ma carrière et oui, ça a été un bon apprentissage. »
Trafford va-t-il encore changer de club cet été ?
Guardiola a déclaré à propos de Trafford, après lui avoir accordé une titularisation exceptionnelle lors de la victoire 2-0 de City en quatrième tour de la FA Cup contre son voisin Salford : « Il est tellement fiable. C'est un gardien fantastique. »
Mais cela ne suffira pas à convaincre Trafford de rester si des offres alléchantes lui sont proposées lors du prochain mercato. Interrogé sur son avenir, il a ajouté : « Je vais prendre les choses au jour le jour, travailler aussi dur que possible et voir ce qui se passera. J'ai évidemment un contrat, donc je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine. Je sais juste que je vais prendre les choses au jour le jour et essayer de m'améliorer. »
Les progrès impressionnants réalisés par City sur plusieurs fronts cette saison contribuent à maintenir Trafford dans le coup. Le club est en cinquième tour de la FA Cup, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, en finale de la Carabao Cup et toujours en lice pour un nouveau titre de Premier League.
Sélection anglaise : Trafford sera-t-il sélectionné pour la Coupe du monde ?
Donnarumma devrait toutefois être préféré dans les compétitions de haut niveau et dans la course au titre européen. Trafford risque de manquer de temps de jeu au fur et à mesure que la saison avance, ce qui rendra de plus en plus difficile pour lui d'attirer l'attention du sélectionneur anglais Thomas Tuchel.
Il n'a toutefois reçu aucune indication laissant penser que les Three Lions envisagent de chercher ailleurs des options pour épauler le numéro 1 habituel, Jordan Pickford.
Au sujet de ses chances d'être sélectionné pour la Coupe du monde, Trafford a déclaré : « Je ne leur ai pas demandé si cela suffisait, mais je joue du mieux que je peux et je m'entraîne très dur tous les jours, c'est à moi de jouer. Tout le monde sait évidemment ce qui se passe pour moi, donc je dois simplement jouer du mieux que je peux chaque fois que je suis sur le terrain. »
L'Angleterre sera de retour sur le terrain fin mars pour affronter l'Uruguay et le Japon. Ce seront les derniers matchs avant que Tuchel ne finalise sa sélection pour la Coupe du monde, ce qui signifie que Trafford doit obtenir le feu vert pour avoir une chance de décrocher sa place dans l'avion pour l'Amérique du Nord.
