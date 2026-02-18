Getty Images Sport
« Le footballeur secret » démasqué ! L'ancien attaquant de Premier League révèle enfin sa véritable identité
« Secret Footballer » a publié cinq livres parallèlement à sa chronique dans un journal.
La série « The Secret Footballer » a suscité beaucoup d'intérêt pendant sa diffusion, les fans étant fascinés par les informations fournies dans une chronique hebdomadaire publiée dans un journal, qui mettait souvent en lumière les aspects les plus frustrants du football professionnel. Cinq livres ont également été publiés sous ce pseudonyme, dont certains sous forme de mémoires, mais le secret entourant l'auteur a souvent suscité des débats parmi les supporters. Des groupes se sont même formés en ligne pour tenter de percer le mystère de son identité, mais cela a pris fin lorsque Kitson a révélé qu'il était l'ancien attaquant de Premier League à l'origine des livres et des chroniques.
Kitson s'est d'abord fait connaître à Cambridge United et à Reading, jouant pour ce dernier club en Premier League après que les Royals aient battu le record du plus grand nombre de points en une seule saison de championnat avec 106 points lors de la campagne 2005-2006. Il a ensuite joué pour des clubs tels que Stoke City, Portsmouth, Sheffield United et Oxford United avant de prendre sa retraite en 2015 après un bref passage à Arlesey Town.
Dans le podcast Liberty Rock Sport, Kitson a révélé : « Je suis The Secret Footballer. Je ne l'avais jamais dit à voix haute auparavant. C'est une idée qui m'est venue alors que je n'étais pas satisfait de la direction que prenait le football et que j'avais besoin d'un exutoire pour l'exprimer, pour ma santé mentale.
J'écris depuis que je suis enfant. C'est une passion. Comme je l'ai dit, je voulais être écrivain de voyage. L'écriture était cathartique. Elle m'a aidé à comprendre ce qui se passait dans le football.
Au départ, il ne s'agissait pas de citer des noms. Il s'agissait d'expliquer ce qui se passait dans le milieu et pourquoi.
J'écrivais et laissais les gens se forger leur propre opinion. C'était amusant pendant un certain temps, puis cela a engendré une grande anxiété. J'avais une carrière et un gros contrat. Si j'avais été démasqué, j'aurais été licencié et ostracisé. Aujourd'hui, tout le monde a un podcast et un moyen d'expression. À l'époque, c'était vraiment nouveau.
Cela a changé le football dans ce pays et a conduit à des réformes au plus haut niveau, ce dont je suis fier. Mais le stress et l'anxiété étaient immenses. »
La mort de Gary Speed, élément central de la fin de « Secret Footballer »
Kitson a également évoqué le rôle que la mort de Gary Speed en 2011 a joué dans sa décision de mettre fin à sa carrière de « The Secret Footballer ». Speed, ancien milieu de terrain de Leeds United, Newcastle United et Bolton Wanderers, entre autres, a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 42 ans.
Kitson a déclaré : « Le pire moment a été lorsque j'ai écrit une chronique sur la santé mentale intitulée « Sometimes There's Darkness Behind the Light » (Parfois, il y a de l'ombre derrière la lumière).
À l'époque, personne ne parlait de santé mentale dans le football. Si vous en parliez, vous étiez considéré comme faible. J'ai dit qu'il y avait une épidémie de santé mentale et j'ai prédit que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne mette fin à ses jours.
Je l'ai soumise vendredi. Elle a été publiée samedi. Dimanche, Gary Speed a été retrouvé mort. C'est à ce moment-là que le Secret Footballer a cessé d'être amusant. »
Kitson travaille comme conférencier motivateur.
Kitson s'est essayé au rôle de commentateur depuis qu'il a pris sa retraite en tant que joueur, mais il travaille désormais principalement comme conférencier motivateur dans le domaine de la santé mentale.
En 2020, l'ancien attaquant a présenté ses excuses à Raheem Sterling après avoir semblé suggérer que l'ancienne star de Manchester City s'était « exposée » au racisme deux ans plus tôt.
Il a déclaré : « J'ai peut-être utilisé un langage maladroit et je m'en excuse. Mais je n'ai jamais toléré et ne tolérerai jamais aucune forme de racisme.
J'admire Raheem pour avoir pris les devants et avoir dit : « Non, je ne l'accepterai pas ». Et je suis d'accord avec lui. Il faut en faire plus. Et je suis prêt à le faire.
Et si lui, ou n'importe qui d'autre, souhaite discuter de cette question avec moi, et de ce que j'ai l'intention de faire, je serai ravi d'avoir cette conversation et de rassurer son esprit, ainsi que celui des autres joueurs. »
