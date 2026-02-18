« Le footballeur secret » démasqué ! L'ancien attaquant de Premier League révèle enfin sa véritable identité

Dans le podcast Liberty Rock Sport, Kitson a révélé : « Je suis The Secret Footballer. Je ne l'avais jamais dit à voix haute auparavant. C'est une idée qui m'est venue alors que je n'étais pas satisfait de la direction que prenait le football et que j'avais besoin d'un exutoire pour l'exprimer, pour ma santé mentale.

J'écris depuis que je suis enfant. C'est une passion. Comme je l'ai dit, je voulais être écrivain de voyage. L'écriture était cathartique. Elle m'a aidé à comprendre ce qui se passait dans le football.

Au départ, il ne s'agissait pas de citer des noms. Il s'agissait d'expliquer ce qui se passait dans le milieu et pourquoi.

J'écrivais et laissais les gens se forger leur propre opinion. C'était amusant pendant un certain temps, puis cela a engendré une grande anxiété. J'avais une carrière et un gros contrat. Si j'avais été démasqué, j'aurais été licencié et ostracisé. Aujourd'hui, tout le monde a un podcast et un moyen d'expression. À l'époque, c'était vraiment nouveau.

Cela a changé le football dans ce pays et a conduit à des réformes au plus haut niveau, ce dont je suis fier. Mais le stress et l'anxiété étaient immenses. »