Le football sur coups de pied arrêtés est mortellement ennuyeux ! Gagnants et perdants après la victoire d'Arsenal sur un Chelsea indiscipliné lors d'un duel sur coups de pied arrêtés qui laisse présager un avenir sombre pour le beau jeu

Arsenal a repris cinq points d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League grâce à une victoire 2-1 obtenue dimanche dans un match tendu contre Chelsea, réduit à 10 joueurs. Les Gunners ont marqué leurs trois buts à l'Emirates Stadium sur des coups de pied arrêtés, William Saliba et Jurrien Timber marquant de part et d'autre après que Piero Hincapie ait dévié un corner de Reece James dans ses propres filets.

Mikel Arteta était naturellement ravi de la force mentale dont ont fait preuve ses joueurs, d'autant plus que City avait mis la pression sur les hôtes en battant Leeds United à Elland Road la veille au soir.

Quant à son homologue de Chelsea, Liam Rosenior, il a déploré la propension de son équipe à écoper de cartons rouges, l'expulsion stupide de Pedro Neto en seconde période ayant sérieusement compromis les chances des Blues d'obtenir ce qui aurait été un partage des points mérité.

Alors, qui sont les grands gagnants et les grands perdants de ce match disputé dans le nord de Londres ? GOAL vous livre son analyse ci-dessous...

    VAINQUEUR : Arsenal en lice pour le titre

    Jurrien Timber a déclaré qu'Arsenal « méritait de gagner le match » dans son interview d'après-match sur Sky Sports. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les Gunners ont été tout aussi médiocres que Chelsea dans une rencontre de faible qualité. En effet, le but de Timber a été célébré avec tant d'enthousiasme par les supporters locaux parce qu'il est venu à contre-courant du jeu.

    Les hôtes ont également été catastrophiques face à 10 joueurs. Ils auraient dû facilement remporter le match après l'expulsion stupide de Neto. Au lieu de cela, ils ont dû s'accrocher jusqu'à la fin.

    Cependant, nous avons beaucoup remis en question la force mentale d'Arsenal, notamment après leur désastreux match nul contre les Wolves, il faut donc leur rendre justice. Les hommes d'Arteta auraient pu, et même dû, perdre des points ici, mais ils ont réussi à en conserver trois, envoyant ainsi un message à Manchester City pour lui montrer qu'ils sont plus solides cette saison. 

    PERDANT : Le manque de discipline de Chelsea

    Wesley Fofana a reçu le sixième carton rouge de Chelsea en Premier League cette saison lors du match nul 1-1 contre Burnley la semaine dernière, et Rosenior n'a pas tardé à souligner qu'il s'agissait du premier carton rouge depuis son arrivée. Eh bien, cela fait désormais deux cartons rouges en deux matchs pour les Blues, donc essayer de prétendre que le manque de discipline n'est pas un problème majeur au sein de cette équipe relativement jeune et inexpérimentée ne tient plus la route. Rosenior le sait aussi.

    « C'est difficile à cerner », a déclaré le manager des Blues à BBC Sport après l'expulsion de Neto à l'Emirates Stadium. « Nous essayons d'y remédier, nous y travaillons. C'est le scénario de notre saison et de nos deux derniers matchs. Parfois, il faut tirer les leçons des conséquences, de la douleur, mais nous ne l'avons pas fait et c'est frustrant. »

    Il est difficile de ne pas éprouver de la sympathie pour Rosenior, car il s'agit d'un problème dont il a hérité. De plus, à 25 ans, Neto est en fait l'un des joueurs les plus expérimentés de Stamford Bridge et joue en Premier League depuis sept ans. Le Portugais n'avait donc aucune excuse pour recevoir deux des cartons jaunes les plus stupides que l'on puisse voir.

    Le résultat final est que Chelsea, déjà touché par les blessures, sera privé de l'un de ses attaquants les plus efficaces pour le match crucial de mercredi contre Aston Villa. Ne vous y trompez pas : si Rosenior ne parvient pas à contrôler ses joueurs, ces cartons rouges ridicules et ces suspensions stupides finiront par coûter à Chelsea sa place en Ligue des champions.

    Vainqueur : David Raya

    C'est amusant d'y repenser aujourd'hui, mais en 2023, peu de supporters d'Arsenal estimaient que leur club avait besoin d'un nouveau numéro 1. Ils étaient plutôt satisfaits d'Aaron Ramsdale, un bon gardien de but et un personnage très sympathique. Arteta, cependant, était convaincu que la signature de David Raya était nécessaire pour aider Arsenal à passer à un niveau supérieur, notamment en raison des qualités techniques de son compatriote espagnol.

    Cependant, l'ancienne star de Brentford a également prouvé à plusieurs reprises qu'il était un gardien sensationnel, et il l'a encore démontré dimanche à l'Emirates Stadium, en effectuant des arrêts cruciaux en seconde période pour aider son équipe à s'imposer.

    Arteta a qualifié le joueur de 30 ans de « fabuleux » après le match, et nous ne pouvons qu'être d'accord avec lui. Pour seulement 30 millions de livres sterling (40 millions de dollars), Raya représente l'une des meilleures affaires de l'histoire d'Arsenal. 

    PERDANT : Robert Sanchez

    Si Raya a joué un rôle déterminant dans la victoire d'Arsenal dimanche, Robert Sanchez a été l'une des principales raisons de la défaite de Chelsea.

    Rosenior a refusé de blâmer son gardien pour avoir concédé le deuxième but décisif d'Arsenal, arguant que toute l'équipe aurait dû mieux gérer le corner de Declan Rice. Cependant, il est vraiment très difficile de ne pas pointer du doigt Sanchez pour avoir complètement mal jugé la trajectoire du ballon, avant de prétendre pathétiquement avoir été victime d'une poussée dans le dos.

    Il n'était tout simplement pas assez fort, car il n'est tout simplement pas assez bon. Et ce n'est pas une nouveauté. Les fans de Chelsea vous diront que Sanchez est un handicap depuis son arrivée à Londres en provenance de Brighton en 2023, et compte tenu du nombre de joueurs que le club a recrutés depuis, il est vraiment étonnant que l'Espagnol soit toujours considéré comme le meilleur gardien de but des Blues.

    Donc, si Rosenior parvient à tenir jusqu'à la fin de la saison, attendez-vous à ce qu'il fasse pression pour obtenir un remplaçant pendant le mercato estival, car on ne remporte pas le titre de Premier League sans un gardien de but fiable. 

    VAINQUEUR : Les cinq principaux rivaux de Chelsea

    Lorsque Chelsea a battu les Wolves le 7 février, remportant ainsi sa quatrième victoire consécutive en Premier League sous la houlette de son nouveau manager Rosenior, le club occupait la cinquième place du classement, à seulement un point et une place derrière Manchester United. Cependant, six points et trois places les séparent désormais.

    Alors que les Red Devils, en pleine renaissance, ont pleinement profité du passage à vide inévitable d'Aston Villa pour rattraper l'équipe d'Unai Emery, les Blues ont désormais été dépassés par Liverpool dans la course à la Ligue des champions la saison prochaine.

    Il y avait bien sûr toujours une chance que l'équipe de Rosenior perde des points face au leader du championnat, et aucun de ses cinq principaux rivaux ne brille particulièrement en ce moment. Cependant, alors que Manchester United et Liverpool commencent à enchaîner les bons résultats, Chelsea reste sur trois matchs sans victoire avant son déplacement à Villa Park mercredi.

    S'il ne s'impose pas à Birmingham, le vainqueur de la Coupe du monde des clubs se retrouvera dans une situation très délicate, car il devra affronter un calendrier très chargé au cours du mois prochain, avec notamment un double affrontement en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et un déplacement difficile à Wrexham en FA Cup.

    Ne vous y trompez pas : si Chelsea ne fait pas attention, il pourrait être hors course pour terminer parmi les cinq premiers lorsqu'il accueillera Manchester United dans un peu plus de six semaines.

    LOSER : « Le beau jeu »

    Alors qu'il discutait de la victoire d'Arsenal sur Sky Sports, l'ancien attaquant de Liverpool Daniel Sturridge a déclaré : « Je pense que parfois, le spectacle n'est pas au rendez-vous, mais le football est un sport où l'important est de gagner. » Et on peut comprendre son point de vue.

    Certains supporters d'Arsenal n'ont jamais vu leur équipe remporter la Premier League, ils se moquent donc de la manière dont elle y parvient, tant qu'elle atteint son objectif. Mais pour ceux d'entre nous qui se souviennent des « Invincibles », il est impossible de ne pas être déçu par le « Set-Piece FC ». Comme l'a admis Patrick Vieira, assis à côté de Sturridge : « On attend plus d'Arsenal. »

    Les Londoniens du nord ne devraient certainement pas être pénalisés pour leur maîtrise des coups de pied arrêtés. Ils n'enfreignent aucune règle (même si l'on ne peut s'empêcher de se demander comment certains blocages flagrants sur les corners échappent à l'attention de l'arbitre assistant vidéo) et d'autres suivent désormais leur exemple. Il suffit de voir comment les résultats de Liverpool se sont améliorés depuis qu'ils ont perfectionné leur jeu sur coups de pied arrêtés aux deux extrémités du terrain, tandis que Chelsea a rendu la pareille à Arsenal dimanche.

    Cependant, si les coups de pied arrêtés sont une partie importante du jeu, ils ne devraient pas avoir autant d'importance. Le terme « bon football » est peut-être subjectif, mais il serait difficile de trouver quelqu'un qui apprécie les bagarres royales qui éclatent désormais dans la surface de réparation à chaque match de Premier League, d'autant plus qu'elles se font au détriment d'actions passionnantes en jeu ouvert.

    Comme l'a souligné Rosenior à l'Emirates Stadium, Arsenal n'a en réalité causé aucun problème à Chelsea en dehors des coups de pied arrêtés, ce qui est une critique accablante du manque de créativité du leader du championnat.

    Les gens peuvent parler autant qu'ils veulent de l'intensité, de l'ambiance, du suspense et de la domination du football anglais, mais la meilleure équipe du pays est en train d'emmener le « beau jeu » dans une direction très inquiétante.

    L'ancien attaquant de Chelsea Chris Sutton a même demandé sur BBC Radio 5 Live si Arsenal serait « le plus laid des vainqueurs » de la Premier League. Et la réponse est oui, car le football sur coups de pied arrêtés est mortellement ennuyeux, son pragmatisme rappelant l'époque « merdique » de José Mourinho et Rafa Benitez.

