Le football sur coups de pied arrêtés est mortellement ennuyeux ! Gagnants et perdants après la victoire d'Arsenal sur un Chelsea indiscipliné lors d'un duel sur coups de pied arrêtés qui laisse présager un avenir sombre pour le beau jeu

Alors qu'il discutait de la victoire d'Arsenal sur Sky Sports, l'ancien attaquant de Liverpool Daniel Sturridge a déclaré : « Je pense que parfois, le spectacle n'est pas au rendez-vous, mais le football est un sport où l'important est de gagner. » Et on peut comprendre son point de vue.
Certains supporters d'Arsenal n'ont jamais vu leur équipe remporter la Premier League, ils se moquent donc de la manière dont elle y parvient, tant qu'elle atteint son objectif. Mais pour ceux d'entre nous qui se souviennent des « Invincibles », il est impossible de ne pas être déçu par le « Set-Piece FC ». Comme l'a admis Patrick Vieira, assis à côté de Sturridge : « On attend plus d'Arsenal. »
Les Londoniens du nord ne devraient certainement pas être pénalisés pour leur maîtrise des coups de pied arrêtés. Ils n'enfreignent aucune règle (même si l'on ne peut s'empêcher de se demander comment certains blocages flagrants sur les corners échappent à l'attention de l'arbitre assistant vidéo) et d'autres suivent désormais leur exemple. Il suffit de voir comment les résultats de Liverpool se sont améliorés depuis qu'ils ont perfectionné leur jeu sur coups de pied arrêtés aux deux extrémités du terrain, tandis que Chelsea a rendu la pareille à Arsenal dimanche.
Cependant, si les coups de pied arrêtés sont une partie importante du jeu, ils ne devraient pas avoir autant d'importance. Le terme « bon football » est peut-être subjectif, mais il serait difficile de trouver quelqu'un qui apprécie les bagarres royales qui éclatent désormais dans la surface de réparation à chaque match de Premier League, d'autant plus qu'elles se font au détriment d'actions passionnantes en jeu ouvert.
Comme l'a souligné Rosenior à l'Emirates Stadium, Arsenal n'a en réalité causé aucun problème à Chelsea en dehors des coups de pied arrêtés, ce qui est une critique accablante du manque de créativité du leader du championnat.
Les gens peuvent parler autant qu'ils veulent de l'intensité, de l'ambiance, du suspense et de la domination du football anglais, mais la meilleure équipe du pays est en train d'emmener le « beau jeu » dans une direction très inquiétante.
L'ancien attaquant de Chelsea Chris Sutton a même demandé sur BBC Radio 5 Live si Arsenal serait « le plus laid des vainqueurs » de la Premier League. Et la réponse est oui, car le football sur coups de pied arrêtés est mortellement ennuyeux, son pragmatisme rappelant l'époque « merdique » de José Mourinho et Rafa Benitez.