Le football sur coups de pied arrêtés est mortellement ennuyeux ! Gagnants et perdants après la victoire d'Arsenal sur un Chelsea indiscipliné lors d'un duel sur coups de pied arrêtés qui laisse présager un avenir sombre pour le beau jeu

Wesley Fofana a reçu le sixième carton rouge de Chelsea en Premier League cette saison lors du match nul 1-1 contre Burnley la semaine dernière, et Rosenior n'a pas tardé à souligner qu'il s'agissait du premier carton rouge depuis son arrivée. Eh bien, cela fait désormais deux cartons rouges en deux matchs pour les Blues, donc essayer de prétendre que le manque de discipline n'est pas un problème majeur au sein de cette équipe relativement jeune et inexpérimentée ne tient plus la route. Rosenior le sait aussi.

« C'est difficile à cerner », a déclaré le manager des Blues à BBC Sport après l'expulsion de Neto à l'Emirates Stadium. « Nous essayons d'y remédier, nous y travaillons. C'est le scénario de notre saison et de nos deux derniers matchs. Parfois, il faut tirer les leçons des conséquences, de la douleur, mais nous ne l'avons pas fait et c'est frustrant. »

Il est difficile de ne pas éprouver de la sympathie pour Rosenior, car il s'agit d'un problème dont il a hérité. De plus, à 25 ans, Neto est en fait l'un des joueurs les plus expérimentés de Stamford Bridge et joue en Premier League depuis sept ans. Le Portugais n'avait donc aucune excuse pour recevoir deux des cartons jaunes les plus stupides que l'on puisse voir.

Le résultat final est que Chelsea, déjà touché par les blessures, sera privé de l'un de ses attaquants les plus efficaces pour le match crucial de mercredi contre Aston Villa. Ne vous y trompez pas : si Rosenior ne parvient pas à contrôler ses joueurs, ces cartons rouges ridicules et ces suspensions stupides finiront par coûter à Chelsea sa place en Ligue des champions.