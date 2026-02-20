Getty Images
« Le football est devenu trop mou ! » - Scott McTominay déplore la disparition des tacles « musclés » alors que le héros écossais révèle avoir beaucoup appris depuis son transfert de Manchester United à Naples
McTominay déplore le déclin du football physique
Depuis qu'il a quitté Manchester United pour Naples, McTominay s'est imposé comme un rouage essentiel du système très intense de Conte. Cependant, le milieu de terrain de 29 ans a admis qu'il avait du mal à concilier son style combatif avec la nature de plus en plus sensible de l'arbitrage moderne, en particulier dans le paysage tactique de la Serie A.
La star écossaise estime que l'« honnêteté » d'un tacle appuyé est en train de disparaître au profit d'une culture de la simulation. Il a exprimé sa frustration face au fait que l'éducation rigoureuse qu'il a reçue en tant que jeune joueur en Angleterre ne correspond plus à la façon dont les matchs sont régis au plus haut niveau aujourd'hui.
« Je pense que le football devient de plus en plus soft. Certaines décisions sont trop laxistes », a déclaré McTominay au Corriere dello Sport. « Je n'avais pas l'habitude de ressentir cela quand j'étais enfant : on nous apprenait à tacler avec honnêteté et force. Aujourd'hui, le moindre contact peut entraîner un carton jaune.
Ce n'est pas à moi de tirer des conclusions, mais je pense qu'il y a trop d'attention, trop de sensibilité. »
S'adapter à la vie et aux tactiques en Italie
Malgré ses différends avec les officiels, la transition de McTominay vers la vie italienne s'est déroulée de manière remarquablement harmonieuse. Le milieu de terrain, nommé meilleur joueur de Serie A lors de la campagne victorieuse de Naples, a été adopté par les supporters napolitains, qui se sont identifiés à son personnage de « guerrier » sur le terrain. En dehors du terrain, l'Écossais a remarqué que la culture passionnée du sud de l'Italie lui rappelait son pays natal.
Sous la houlette de Conte, McTominay a subi une transformation tactique importante. Alors qu'il était souvent utilisé dans un rôle défensif pendant son séjour à Old Trafford, il occupe désormais un poste plus dynamique qui nécessite une meilleure compréhension de l'espace et du mouvement. Il a ainsi inscrit 23 buts et délivré 10 passes décisives en 70 apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Naples en 2024.
« À Naples, j'ai progressé tant sur le plan tactique que physique. Sur le plan tactique, l'Italie est différente de la Premier League », a-t-il expliqué. « J'ai dû m'adapter et apprendre très rapidement comment jouer, quels mouvements effectuer... comment devenir un problème dans la surface adverse et aussi comment défendre. Une belle courbe d'apprentissage.
Je prends mon travail très au sérieux, car c'est pour cela que je suis payé. Je pense qu'en général, les footballeurs sont très bien payés pour s'entraîner et jouer, et si vous n'êtes pas sérieux pendant ces deux heures de travail, vous ne faites pas bien votre travail. Il faut bien sûr s'amuser, mais en dehors du terrain. Sur le terrain, je deviens quelqu'un d'autre. »
Le héros écossais salue l'influence de Conte
Interrogé sur l'influence de Conte sur son jeu, McTominay a déclaré : « Antonio est un excellent entraîneur, très fort, passionné, il connaît très bien le football. Il est différent de tous ceux que j'ai eus par le passé. Il instille un sentiment d'incertitude : avec lui, vous devez donner le meilleur de vous-même, sinon vous avez un problème. Le travail que vous faites à huis clos se reflète dans les matchs.
Je suis extrêmement heureux ici et, en ce qui me concerne, je suis un joueur de Naples, c'est tout ce qui m'importe. L'avenir est très important et je me vois rester longtemps à Naples. Ma famille est heureuse, je suis heureux. Tant que tous mes proches sont heureux, je le suis aussi. »
Il évoque également les critiques qu'il a reçues avant d'atteindre la célébrité en Italie, ajoutant : « Les critiques font partie du football, je l'ai toujours su et je ne m'en suis jamais offusqué. Mais cela n'affecte pas ma façon de jouer ou ma vision du match. Le jugement des gens est important, mais les mots qui comptent vraiment sont ceux de l'entraîneur : si vous jouez et faites ce qu'il pense être juste, tout va bien. »
À la conquête d'un nouveau Scudetto
Pour l'instant, McTominay reste concentré sur son objectif principal : donner le meilleur de lui-même pour Naples. Malgré un léger problème au tendon, il est déterminé à rester titulaire dans le onze de départ alors que les Partenopei cherchent à conserver leurs chances de remporter le Scudetto.
Naples occupe actuellement la troisième place du classement de la Serie A avec 50 points en 25 matchs, à quatre points de l'AC Milan, deuxième, et à 11 points de l'Inter, leader. Les Partenopei affronteront l'Atalanta à Bergame dimanche prochain.
« Nous devons continuer à travailler comme d'habitude, sans trop parler du championnat. Prenons les matchs les uns après les autres et voyons comment cela se termine », a-t-il déclaré.
« Je ne sais toujours pas si je jouerai dimanche. J'ai un problème au tendon qui doit être soigné, ce n'est pas facile. Je fais tout mon possible pour être là. En tant que joueur, c'est difficile d'aller au centre d'entraînement et de ne pas pouvoir s'entraîner avec ses coéquipiers. Je veux désespérément jouer, mais il faut être sûr de mon état de forme. »
