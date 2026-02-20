« Le football est devenu trop mou ! » - Scott McTominay déplore la disparition des tacles « musclés » alors que le héros écossais révèle avoir beaucoup appris depuis son transfert de Manchester United à Naples

Depuis qu'il a quitté Manchester United pour Naples, McTominay s'est imposé comme un rouage essentiel du système très intense de Conte. Cependant, le milieu de terrain de 29 ans a admis qu'il avait du mal à concilier son style combatif avec la nature de plus en plus sensible de l'arbitrage moderne, en particulier dans le paysage tactique de la Serie A.

La star écossaise estime que l'« honnêteté » d'un tacle appuyé est en train de disparaître au profit d'une culture de la simulation. Il a exprimé sa frustration face au fait que l'éducation rigoureuse qu'il a reçue en tant que jeune joueur en Angleterre ne correspond plus à la façon dont les matchs sont régis au plus haut niveau aujourd'hui.

« Je pense que le football devient de plus en plus soft. Certaines décisions sont trop laxistes », a déclaré McTominay au Corriere dello Sport. « Je n'avais pas l'habitude de ressentir cela quand j'étais enfant : on nous apprenait à tacler avec honnêteté et force. Aujourd'hui, le moindre contact peut entraîner un carton jaune.

Ce n'est pas à moi de tirer des conclusions, mais je pense qu'il y a trop d'attention, trop de sensibilité. »