Le football doit résoudre RAPIDEMENT son problème d'arbitrage, même si cela implique de se débarrasser du VAR

Un week-end normal d'arbitrage, c'est tout ce que nous demandons. Cela n'arrivera jamais. Du moins pas dans le contexte actuel, car si le quatrième tour de la FA Cup nous a appris quelque chose, c'est que l'absence de VAR ne signifie en aucun cas l'absence de controverse. La première mi-temps du match Aston Villa-Newcastle à elle seule a démontré de manière convaincante la nécessité de continuer à utiliser la technologie pour les décisions de hors-jeu et les demandes de penalty.

En Italie, pendant ce temps, la seule chose sur laquelle presque tous ceux qui ont regardé un Derby d'Italia incroyablement controversé pouvaient s'accorder était que les scènes honteuses auxquelles nous avons assisté sur et en dehors du terrain auraient pu être évitées si le VAR avait pu intervenir sur le deuxième carton jaune qui a eu un impact considérable sur le match et sur la course au titre de la Serie A.

Par conséquent, il est déjà question que l'International Football Association Board (IFAB) modifie les règles du jeu à temps pour la Coupe du monde 2026. La question de savoir si c'est une bonne chose est toutefois très controversée, car si beaucoup de gens souhaitent que le VAR soit moins présent dans les matchs, voire complètement supprimé, d'autres craignent que le niveau de l'arbitrage ait tellement baissé que les arbitres seraient perdus sans l'aide de la vidéo.

Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Que va-t-il se passer ensuite ? Et quel rôle les entraîneurs et les joueurs doivent-ils jouer pour faciliter la vie des arbitres ?...

    « C'est le chaos. »

    L'introduction du VAR aurait dû être une avancée positive pour le football, qui avait pris du retard par rapport à de nombreux sports concurrents en matière d'utilisation efficace de la technologie pour corriger des erreurs flagrantes. En effet, il était évident que cela permettrait de déterminer si le ballon avait franchi la ligne.

    Roberto Rosetti, directeur général de l'arbitrage à l'UEFA, a déclaré la semaine dernière à Bruxelles : « Il y a huit ans, je suis venu à Londres et nous avons discuté de la signification du VAR. Nous avons parlé d'erreurs manifestes, car la technologie fonctionne très bien pour les décisions factuelles. Pour les décisions objectives, c'est fantastique.

    Mais l'évaluation subjective est plus difficile. C'est pourquoi nous avons commencé à parler d'« erreurs manifestes et évidentes », avec des preuves claires. Et je pense que nous devons en reparler lors de nos réunions à la fin de la saison, car nous ne pouvons pas aller dans cette direction d'intervention microscopique de la VAR. » Cependant, le mal est déjà fait à cet égard.

    Le temps consacré aux décisions subjectives dont parlait Rosetti frôle désormais le ridicule. Comme l'a souligné l'Italien au Guardian, « quand on regarde la situation au ralenti, on peut trouver beaucoup de choses ».

    Comme l'ont répété à maintes reprises les entraîneurs et les experts, certaines fautes semblent bien plus graves en replay qu'elles ne le sont en réalité. Le manque de cohérence perçu suscite également une frustration croissante, un contact mineur dans la surface entraînant un penalty une semaine, mais pas la semaine suivante.

    Ce qui est vraiment révoltant, cependant, c'est que les hors-jeu ne sont même pas une question tranchée avec la VAR. Par exemple, lors de la demi-finale de la Copa del Rey jeudi dernier entre l'Atlético Madrid et Barcelone, il a fallu sept minutes à l'arbitre assistant vidéo pour décider que le but de Pau Cubarsi devait être refusé pour hors-jeu.

    « C'est le chaos », s'est emporté Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, après le match. « Ils doivent attendre sept minutes ? Allons ! Quand j'ai vu cette situation, il était clair qu'il n'y avait pas hors-jeu. Mais s'ils trouvent quelque chose pendant ces sept minutes, très bien, mais alors qu'ils nous le disent. Il n'y a aucune communication. C'est vraiment mauvais ici. »

    « Ce n'est pas juste. »

    Le manque de communication est certainement un problème. Lorsque les équipes de Premier League ont voté à 19 contre 1 en faveur du maintien du VAR en 2024, elles l'ont fait en convenant que le processus décisionnel serait plus court et plus transparent, tant pour les joueurs et les entraîneurs que pour les supporters dans les stades.

    Cependant, les décisions sont encore parfois mal expliquées et la confusion qui en résulte donne lieu à des théories du complot tout à fait inutiles. Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, et le milieu de terrain Rodri sont désormais clairement convaincus que les arbitres de Premier League ont un problème avec leur succès continu depuis une décennie.

    « Je sais que nous avons trop gagné et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l'arbitre doit être neutre », a déclaré Rodri après le match nul 2-2 de ce mois-ci à Tottenham. « Ce n'est pas juste, car nous travaillons très dur. Quand tout est fini, vous êtes frustré. »

    L'allégation de Rodri selon laquelle il existerait un complot anti-City est évidemment absurde, car presque toutes les équipes d'Angleterre - et du reste de l'Europe - ont été victimes de multiples décisions controversées au cours des huit dernières années. Cependant, on a de plus en plus l'impression que la VAR a en fait contribué à une baisse du niveau de l'arbitrage, car les arbitres sont devenus trop dépendants de l'aide technologique.

    « Les dégâts causés par le VAR »

    Au cours des 45 premières minutes du match de FA Cup opposant Villa à Newcastle, le but hors-jeu de Tammy Abraham a été validé, les arbitres ont inexplicablement jugé que Lucas Digne avait touché le ballon de la main en dehors de la surface alors qu'il se trouvait à deux mètres à l'intérieur, et ce dernier a également échappé à ce qui aurait dû être un carton rouge direct pour un tacle imprudent. S'il y avait eu un VAR, il serait intervenu dans les trois cas, ce qui explique pourquoi l'entraîneur de Villa, Unai Emery, a estimé que ce match prouvait que l'utilisation de la technologie était « nécessaire pour aider les arbitres ». Alan Shearer, quant à lui, a fait valoir qu'elle les gênait en réalité.

    « Si vous aviez besoin d'une preuve des dommages causés par le VAR aux arbitres, je pense que samedi en est un excellent exemple », a déclaré l'ancien attaquant de Newcastle dans l'émission Match of the Day Live. « Ces gars-là semblent terrifiés à l'idée de prendre une décision parce qu'ils n'ont pas de filet de sécurité. Pour moi, [les décisions des arbitres] empirent en fait. »

    Cependant, l'ancien arbitre de Premier League Graham Scott a ensuite réfuté l'idée selon laquelle les arbitres se « cachent désormais derrière le VAR ».

    « Je ne pense vraiment pas que ce soit juste », a-t-il déclaré dans l'émission « Wayne Rooney Show ». « Je travaille en étroite collaboration avec eux, je les connais bien et je sais qu'ils ne sont pas comme ça. Ce n'est pas ainsi que leur esprit fonctionne, ni leur processus.

    J'ai passé la moitié de ma carrière avec le VAR et l'autre moitié sans, dans l'ordre inverse bien sûr, sans au début. Et puis, quand j'étais en Premier League, je descendais encore assez souvent en Championship. Donc, on entre et on sort, on entre et on sort. Et nos processus restent essentiellement les mêmes.

    Ce qui a changé, cependant, c'est qu'avec le VAR, vous n'avez plus ces moments dans un match où vous savez que vous avez commis une très grosse erreur et où vous devez maintenant vous remettre en question et recommencer, car le VAR a en fait corrigé votre erreur en vous demandant de revoir la situation et de changer votre décision. Ou bien ils ont dit que ce n'était pas une erreur claire et évidente, alors vous pouvez quitter le terrain en pensant : « En fait, j'aurais mieux fait de donner un penalty ou pas, ou de valider le but », ou quoi que ce soit d'autre, mais au moins, le VAR a confirmé que ce n'était pas une décision catastrophique.

    J'éprouve donc à la fois de la sympathie et de l'empathie [pour les arbitres] parce que j'ai été dans cette situation, nous commettons tous ces erreurs et après coup, on a parfois du mal à croire ce qu'on voit quand on revit la scène. On se dit : « Comment ai-je pu me tromper à ce point ? »

    C'est certainement la question que se posait Federico La Penna après le Derby d'Italia à San Siro samedi soir.

    « Le VAR devra changer »

    À peine trois minutes avant la mi-temps à Milan, Alessandro Bastoni a dépassé Pierre Kalulu avant de se jeter au sol, incitant La Penna à donner un deuxième carton jaune au défenseur de la Juventus pour avoir tiré son maillot. En réalité, le deuxième carton jaune aurait dû être donné à Bastoni pour son acte pathétique de simulation.

    Kalulu était incrédule et demandait l'intervention du VAR, ignorant clairement que cela n'était pas autorisé. Comme on pouvait s'y attendre, un véritable chaos s'est ensuivi, les dirigeants de la Juventus Giorgio Chiellini et Damien Comolli descendant des tribunes pour interpeller La Penna dans le tunnel alors qu'il regagnait son vestiaire à la mi-temps.

    Bien sûr, la controverse ne s'est pas arrêtée là, Chiellini demandant la démission de Gianluca Rocchi, le président de l'association des arbitres italiens.

    « Nous ne pouvons pas parler de football après ce qui s'est passé aujourd'hui », a déclaré l'ancien défenseur de la Juventus à Sky Sport Italia. « Quelque chose de totalement inacceptable s'est produit aujourd'hui, peu importe que cela nous arrive à nous ou à quelqu'un d'autre, et à partir de demain, le VAR devra probablement changer, car il est inacceptable que tant d'erreurs continuent de se produire, même dans des matchs importants comme celui-ci.

    Nous essayons de dire depuis le début de la saison que le niveau de l'arbitrage n'est pas à la hauteur. Je ne sais pas s'ils ne sont pas correctement formés, s'ils ne sont pas à la hauteur, quelle qu'en soit la raison, le fait est que les arbitres ne sont pas à la hauteur du niveau de la Serie A et c'est malheureusement le spectacle que nous avons montré au reste du monde aujourd'hui.

    Cela est arrivé à de nombreuses équipes cette saison, nous devons changer, nous ne pouvons pas continuer à tergiverser comme nous le faisons toujours dans le football italien. La semaine dernière, Daniele De Rossi s'est plaint, avant lui Gian Piero Gasperini et Antonio Conte, nous ne sommes donc ni les premiers ni les derniers. Il est clair que quelque chose ne fonctionne pas et l'une des premières choses que nous pouvons faire est de changer le protocole. »

    Cependant, un changement de culture serait tout aussi bénéfique, voire plus.

    « Ils essaient tout pour nous tromper »

    Selon Rocchi, La Penna était « mortifié » par son erreur, mais il n'était pas prêt à accepter les critiques à l'encontre de l'arbitre, d'autant plus que La Penna avait été victime, comme c'est désormais habituel, de menaces de mort en ligne immédiatement après le match.

    « Il n'est pas le seul à s'être trompé, car il y a eu une simulation évidente », a déclaré Rocchi à l'ANSA. « La dernière d'une longue série dans un championnat où ils font tout leur possible pour nous tromper. »

    C'était un argument extrêmement valable, car Bastoni n'avait pas seulement trompé l'arbitre pour qu'il expulse Kalulu, il avait également célébré son geste, ce qui est devenu l'image marquante de toute la soirée.

    Le défenseur de l'Inter avait en effet montré au monde entier le vrai visage du football moderne, le côté laid du « beau jeu », et même si les insultes qu'il a reçues dépassaient largement les limites, ses actions étaient tout simplement indéfendables. Et pourtant, l'entraîneur de l'Inter, Christian Chivu, a tenté de le faire en affirmant de manière ridicule que Kalulu avait gêné Bastoni, tandis que d'autres se sont simplement délectés de l'ironie indéniablement délicieuse de la Juventus se plaignant des décisions arbitrales.

    Mais c'est là aussi une partie importante du problème : les arbitres sont blâmés pour ne pas avoir su gérer correctement les simulations, et non les auteurs ou même les facilitateurs, qui rendent un travail déjà difficile presque impossible. « Ils ne nous ont jamais aidés, a déclaré Rocchi, mais ils nous ont rendu la tâche difficile. »

    Impossible de ne pas être d'accord. Les exemples de tromperie et de déviation sont innombrables, depuis le célèbre clin d'œil de Pedri à ses coéquipiers après avoir obtenu une faute inexistante dans les dernières minutes du temps réglementaire lors de la demi-finale de la Ligue des champions de la saison dernière à l'Inter, avant de demander à l'UEFA d'enquêter sur l'arbitre Szymon Marciniak pour sa gestion du match, ou encore Jose Mourinho qui a déversé un torrent d'insultes sur Anthony Taylor dans le parking après la défaite de la Roma en finale de la Ligue Europa 2023 contre Séville, ce qui a conduit l'Anglais à être victime d'insultes devant sa famille le lendemain.

    Guardiola a même accusé de manière honteuse Farai Hallam d'avoir tenté de se faire un nom lors de ses débuts en Premier League le mois dernier lors du match entre Manchester City et les Wolves, en devenant le premier arbitre de haut niveau à maintenir sa décision initiale après avoir été invité à revoir une faute de main par le VAR - ce qui ne fait que soulever la question suivante : pourquoi quelqu'un voudrait-il devenir arbitre de nos jours ?

    Tourner

    Le plus triste, c'est qu'à l'heure actuelle, l'arbitrage ne va faire que devenir un sujet encore plus controversé dans les semaines et les mois à venir, car beaucoup de gens ne savent toujours pas quelle position adopter à ce sujet.

    « Je suis très partagé, car le jeu est meilleur sans VAR en termes d'excitation et de spectacle pour les supporters et pour nous qui vivons ce moment en direct », a admis samedi Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, à Villa Park. « Mais cela donne des résultats précis . Cela rend le jeu plus précis en termes de prise de décision. Il faut respecter ces moments. Ils valent leur pesant d'or. »

    Et c'est là le nœud du problème. Le VAR a été introduit parce que trop d'erreurs monumentales et coûteuses étaient commises dans un sport devenu une industrie pesant plusieurs milliards de dollars. Dans le monde du football, où la gestion financière est souvent défaillante, la relégation, ou même le fait de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions, peut avoir des conséquences désastreuses pour un club. Les enjeux sont devenus tellement importants que les erreurs flagrantes ne peuvent plus être tolérées.

    Le VAR est toutefois loin d'être parfait, car cette technologie est toujours gérée par des êtres humains et bon nombre des décisions examinées peuvent faire l'objet de différentes interprétations.

    Il semble donc que moins de VAR serait la meilleure solution, du moins pour l'instant, car il y a un risque très réel de retards incessants lors de la prochaine Coupe du monde. Bien sûr, prendre une mesure aussi radicale aujourd'hui nécessiterait l'adhésion quasi universelle de tous les principaux acteurs du football, ce qui ne semble pas près d'arriver.

    « Parfois, je pensais qu'il valait mieux se passer du VAR, et parfois je pense que le VAR nous aide à avoir un jeu plus équitable », a récemment admis Guardiola. « Donc, pour être honnête, je ne sais pas. »

    Ce que nous savons, en revanche, c'est que les arbitres ont besoin d'aide, et s'ils ne peuvent pas compter sur la VAR, alors les joueurs, les entraîneurs, les supporters et la presse doivent jouer leur rôle en acceptant une augmentation des erreurs et en mettant fin aux tromperies, à la diabolisation et aux menaces de mort qui rendent leur vie misérable.

