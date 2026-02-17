Le football doit résoudre RAPIDEMENT son problème d'arbitrage, même si cela implique de se débarrasser du VAR

Au cours des 45 premières minutes du match de FA Cup opposant Villa à Newcastle, le but hors-jeu de Tammy Abraham a été validé, les arbitres ont inexplicablement jugé que Lucas Digne avait touché le ballon de la main en dehors de la surface alors qu'il se trouvait à deux mètres à l'intérieur, et ce dernier a également échappé à ce qui aurait dû être un carton rouge direct pour un tacle imprudent. S'il y avait eu un VAR, il serait intervenu dans les trois cas, ce qui explique pourquoi l'entraîneur de Villa, Unai Emery, a estimé que ce match prouvait que l'utilisation de la technologie était « nécessaire pour aider les arbitres ». Alan Shearer, quant à lui, a fait valoir qu'elle les gênait en réalité.

« Si vous aviez besoin d'une preuve des dommages causés par le VAR aux arbitres, je pense que samedi en est un excellent exemple », a déclaré l'ancien attaquant de Newcastle dans l'émission Match of the Day Live. « Ces gars-là semblent terrifiés à l'idée de prendre une décision parce qu'ils n'ont pas de filet de sécurité. Pour moi, [les décisions des arbitres] empirent en fait. »

Cependant, l'ancien arbitre de Premier League Graham Scott a ensuite réfuté l'idée selon laquelle les arbitres se « cachent désormais derrière le VAR ».

« Je ne pense vraiment pas que ce soit juste », a-t-il déclaré dans l'émission « Wayne Rooney Show ». « Je travaille en étroite collaboration avec eux, je les connais bien et je sais qu'ils ne sont pas comme ça. Ce n'est pas ainsi que leur esprit fonctionne, ni leur processus.

J'ai passé la moitié de ma carrière avec le VAR et l'autre moitié sans, dans l'ordre inverse bien sûr, sans au début. Et puis, quand j'étais en Premier League, je descendais encore assez souvent en Championship. Donc, on entre et on sort, on entre et on sort. Et nos processus restent essentiellement les mêmes.

Ce qui a changé, cependant, c'est qu'avec le VAR, vous n'avez plus ces moments dans un match où vous savez que vous avez commis une très grosse erreur et où vous devez maintenant vous remettre en question et recommencer, car le VAR a en fait corrigé votre erreur en vous demandant de revoir la situation et de changer votre décision. Ou bien ils ont dit que ce n'était pas une erreur claire et évidente, alors vous pouvez quitter le terrain en pensant : « En fait, j'aurais mieux fait de donner un penalty ou pas, ou de valider le but », ou quoi que ce soit d'autre, mais au moins, le VAR a confirmé que ce n'était pas une décision catastrophique.

J'éprouve donc à la fois de la sympathie et de l'empathie [pour les arbitres] parce que j'ai été dans cette situation, nous commettons tous ces erreurs et après coup, on a parfois du mal à croire ce qu'on voit quand on revit la scène. On se dit : « Comment ai-je pu me tromper à ce point ? »

C'est certainement la question que se posait Federico La Penna après le Derby d'Italia à San Siro samedi soir.