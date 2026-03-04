Getty
Le fils de Wayne Rooney entre en jeu et inspire la remontée victorieuse des moins de 18 ans de Manchester United, tandis que l'équipe de Darren Fletcher décroche sa place en finale de la Premier League Cup
United s'assure une place en finale après prolongation
La célèbre académie de Manchester United a offert une nouvelle soirée de football spectaculaire, l'équipe des moins de 18 ans de Darren Fletcher s'étant qualifiée pour la finale de la Premier League Cup. Dans une performance pleine de résilience qui a fait écho à l'esprit des plus grandes heures de la première équipe, les jeunes Red Devils ont remonté un déficit initial pour battre West Ham 3-1 après prolongation.
Cette victoire âprement disputée a déclenché des célébrations jubilatoires au centre d'entraînement de Carrington. Ce résultat impressionnant prouve une fois de plus que le club poursuit activement sa longue tradition de formation de talents de haut niveau, garantissant que ces jeunes espoirs sont parfaitement capables de performer sous une pression intense lorsque les enjeux sont à leur maximum.
Kai Rooney perpétue la tradition familiale
Le moment fort de la soirée a sans aucun doute été marqué par un nom très familier à Manchester, puisque Kai Rooney, fils de la légende de United Wayne, est sorti du banc pour jouer un rôle déterminant. Alors que le match intense était sur le fil du rasoir à 1-1 à la fin du temps réglementaire, le prometteur joueur de 16 ans a été introduit comme remplaçant stratégique de Louie Bradbury.
L'impact global de Rooney sur le match a été immédiat et décisif, prouvant qu'il possède le même tempérament dans les grands matchs qui a permis à son père de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Faisant preuve d'un sang-froid remarquable, bien supérieur à son âge, l'attaquant adolescent a complètement trompé le gardien de but avec une finition brillante, scellant ainsi la victoire cruciale pour les hôtes.
JJ Gabriel déclenche le revirement décisif
Le chemin vers cette prestigieuse finale a été loin d'être facile, car une équipe de West Ham résiliente a pris rapidement l'avantage, mettant les jeunes Red Devils en difficulté. Cependant, la réponse déterminée de United a été brillamment menée par JJ Gabriel, un jeune prodige très prometteur qui a fait beaucoup parler de lui cette saison dans les cercles du football junior d'élite.
Gabriel a marqué le but égalisateur crucial qui a permis à United de garder espoir, jetant ainsi les bases nécessaires pour les exploits héroïques qui ont suivi pendant les trente minutes supplémentaires. Alors que le match entrait dans les prolongations, l'ailier droit Nathaniel Junior-Brown s'est finalement illustré en marquant un but puissant qui a donné l'avantage aux hôtes et a complètement renversé la tendance en leur faveur.
Sir Jim Ratcliffe observe tandis que Palace attend
L'importance de cette victoire a été soulignée par la présence remarquée du copropriétaire de United, Sir Jim Ratcliffe, qui a suivi de près le déroulement du match à Carrington. Le magnat d'Ineos, qui aurait mis son jet privé à disposition pour se rendre à Newcastle après le match, s'intéresse de près et activement aux jeunes talents depuis qu'il a acquis des parts dans le club.
À l'avenir, United affrontera Crystal Palace en finale très attendue de la Premier League Cup, après que les Eagles aient battu Tottenham lors de leur demi-finale respective mercredi dernier. Un tirage au sort officiel déterminera quelle équipe accueillera ce prestigieux match dans son stade principal, offrant à l'équipe de Fletcher une occasion unique de remporter le trophée tant convoité.
