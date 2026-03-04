Le fils de Wayne Rooney entre en jeu et inspire la remontée victorieuse des moins de 18 ans de Manchester United, tandis que l'équipe de Darren Fletcher décroche sa place en finale de la Premier League Cup

La célèbre académie de Manchester United a offert une nouvelle soirée de football spectaculaire, l'équipe des moins de 18 ans de Darren Fletcher s'étant qualifiée pour la finale de la Premier League Cup. Dans une performance pleine de résilience qui a fait écho à l'esprit des plus grandes heures de la première équipe, les jeunes Red Devils ont remonté un déficit initial pour battre West Ham 3-1 après prolongation.

Cette victoire âprement disputée a déclenché des célébrations jubilatoires au centre d'entraînement de Carrington. Ce résultat impressionnant prouve une fois de plus que le club poursuit activement sa longue tradition de formation de talents de haut niveau, garantissant que ces jeunes espoirs sont parfaitement capables de performer sous une pression intense lorsque les enjeux sont à leur maximum.