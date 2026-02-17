Le duo de la Juventus, Giorgio Chiellini et Damien Comolli, écope de suspensions et d'amendes pour s'être disputés avec l'arbitre dans le tunnel après une défaite controversée contre l'Inter

Les sanctions disciplinaires suite au Derby d'Italia ont été rapides et sévères, le juge sportif italien ayant prononcé des sanctions lourdes après les scènes chaotiques qui se sont déroulées à San Siro. La sanction la plus sévère a été réservée au PDG de la Juventus, Comolli, qui a été suspendu de toute activité liée au football jusqu'au 31 mars 2026. La sévérité de cette interdiction reflète la gravité de l'incident décrit dans le rapport officiel du match, qui fait état d'un dirigeant ayant complètement perdu son sang-froid dans le feu de l'action.

Le rapport dresse un tableau inquiétant de la mi-temps, affirmant que Comolli a affiché une « attitude agressive et sérieusement intimidante » envers l'arbitre La Penna. La situation s'est rapidement envenimée dans le tunnel, où le PDG aurait tenté d'entrer en contact physique avec l'arbitre. Seule l'intervention physique du staff technique de la Juventus et d'autres employés du club, qui ont dû le retenir, l'en a empêché. De plus, Comolli a été cité pour avoir utilisé un langage « gravement insultant », une tirade qui se serait poursuivie même à l'extérieur du vestiaire des officiels, longtemps après que les équipes se soient séparées.