Getty Images Sport
Le duo de la Juventus, Giorgio Chiellini et Damien Comolli, écope de suspensions et d'amendes pour s'être disputés avec l'arbitre dans le tunnel après une défaite controversée contre l'Inter
Comolli suspendu pour comportement « intimidant »
Les sanctions disciplinaires suite au Derby d'Italia ont été rapides et sévères, le juge sportif italien ayant prononcé des sanctions lourdes après les scènes chaotiques qui se sont déroulées à San Siro. La sanction la plus sévère a été réservée au PDG de la Juventus, Comolli, qui a été suspendu de toute activité liée au football jusqu'au 31 mars 2026. La sévérité de cette interdiction reflète la gravité de l'incident décrit dans le rapport officiel du match, qui fait état d'un dirigeant ayant complètement perdu son sang-froid dans le feu de l'action.
Le rapport dresse un tableau inquiétant de la mi-temps, affirmant que Comolli a affiché une « attitude agressive et sérieusement intimidante » envers l'arbitre La Penna. La situation s'est rapidement envenimée dans le tunnel, où le PDG aurait tenté d'entrer en contact physique avec l'arbitre. Seule l'intervention physique du staff technique de la Juventus et d'autres employés du club, qui ont dû le retenir, l'en a empêché. De plus, Comolli a été cité pour avoir utilisé un langage « gravement insultant », une tirade qui se serait poursuivie même à l'extérieur du vestiaire des officiels, longtemps après que les équipes se soient séparées.
- Getty Images Sport
Chaos dans le tunnel et sanction pour Chiellini
Les conclusions officielles suggèrent que la mi-temps a failli dégénérer en bagarre physique. L'image d'un haut dirigeant du club devant être retenu par sa propre équipe technique a entraîné une amende de 15 000 euros et une longue suspension pour Comolli. Cependant, il n'était pas le seul directeur de la Juventus à laisser libre cours à sa frustration.
Chiellini, qui a passé des décennies à disputer ces matchs à enjeux élevés en tant que joueur, s'est également retrouvé dans le collimateur du juge sportif. L'ancien défenseur légendaire devenu directeur sera écarté de ses fonctions officielles jusqu'au 27 février 2026. Bien que son comportement ait été jugé moins menaçant physiquement que celui de Comolli, le rapport note que Chiellini a contesté la performance de l'arbitre de manière « irrespectueuse ». Il a également été cité pour avoir adressé des « critiques offensantes » aux arbitres assistants alors que la bagarre dans le tunnel se déroulait, ce qui a contribué à aggraver la rupture totale des relations entre le club et les officiels.
Chiellini exige des comptes de Rocchi
La cause profonde de cette explosion administrative a été l'expulsion de Kalulu pour un deuxième carton jaune, une décision que la Juventus estime fermement avoir été provoquée par une simulation évidente de la part de l'adversaire. Les ralentis semblant montrer un contact minime, le sentiment d'injustice au sein du camp bianconeri s'est transformé en une attaque directe contre la gouvernance des arbitres italiens. Chiellini n'a pas mâché ses mots après le match, s'en prenant à l'arbitre Gianluca Rocchi et exigeant un changement systémique.
« Nous ne pouvons pas parler de football après ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelque chose de vraiment inacceptable s'est produit aujourd'hui, peu importe que cela nous arrive à nous ou à quelqu'un d'autre », s'est emporté Chiellini, estimant clairement que le niveau de l'arbitrage avait atteint un point critique. « À partir de demain, il semble que le VAR doive changer, car il est inacceptable que tant d'erreurs continuent de se produire, même dans des matchs importants comme celui-ci. »
- Getty Images Sport
« Une honte pour le football italien »
Comolli est allé encore plus loin, qualifiant cet incident non seulement de défaite pour la Juventus, mais aussi de coup dur pour l'image de marque de toute la Serie A. Le Derby d'Italia étant l'un des matchs les plus regardés au monde, le PDG a exprimé sa profonde gêne face au spectacle offert au public international.
« Il est clair qu'en tant que club, nous trouvons cette journée très embarrassante. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une honte, et nous sommes convaincus, tant au niveau de la direction du club que des supporters, des joueurs et de l'entraîneur, que cela ne doit plus se reproduire », a déclaré Comolli. Il a déploré le caractère répétitif de ces controverses, ajoutant : « Cela se produit encore et encore... Ce soir, nous avons vu un résumé de ce que nous avons vu cette saison. Pour un match comme celui-ci, que le monde entier regarde. » Pour aggraver le malheur de la Vieille Dame, le juge sportif a confirmé que Kalulu purgerait une suspension d'un match, laissant la Juve en infériorité numérique alors qu'elle cherche à se remettre de ce coup dur dans sa quête du Scudetto.
