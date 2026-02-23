Le défenseur du Real Madrid Dean Huijsen présente ses excuses sur les réseaux sociaux chinois après avoir publié un message offensant

Bien que les excuses aient été rapides, la nature du message initial a laissé un goût amer à beaucoup. Selon certaines informations, l'image partagée était accompagnée de commentaires très offensants de la part d'internautes, dont l'un affirmait que le sujet pouvait être « bandé les yeux avec du fil dentaire ». Un autre commentaire figurant dans la capture d'écran aurait déclaré que « même les Chinois l'appellent Chinois », ce qui a encore exacerbé les tensions autour du message. Cet incident a jeté une ombre sur la réputation de cette étoile montante, qui poursuit son ascension au Bernabeu.

Malgré les excuses officielles, de nombreux fans en Chine restent insatisfaits de la manière dont le club a géré la situation. Les critiques ont souligné que la déclaration n'avait été publiée que sur Weibo, une plateforme spécifiquement destinée au marché chinois, et qu'elle était notablement absente des comptes Instagram ou X internationaux de Huijsen et du Real Madrid. Cela a conduit à des demandes d'excuses plus transparentes et mondiales ou d'une déclaration vidéo, les supporters se demandant si le remords est sincère ou s'il s'agit simplement d'une opération de communication visant à protéger les intérêts commerciaux importants du club dans la région.