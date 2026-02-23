Getty Images Sport
Le défenseur du Real Madrid Dean Huijsen présente ses excuses sur les réseaux sociaux chinois après avoir publié un message offensant
Huijsen présente ses excuses publiques sur les réseaux sociaux chinois
À la suite de la controverse grandissante, la star de 20 ans s'est exprimée sur le compte Weibo officiel du Real Madrid pour publier une déclaration officielle à l'intention de ses followers en Asie de l'Est. Cherchant à atténuer les retombées sur une plateforme qui compte plus de 582 millions d'utilisateurs actifs par mois, le défenseur a exprimé ses regrets pour cet incident.
« Je présente mes sincères excuses à mes amis chinois », peut-on lire dans la déclaration. « J'ai précédemment partagé du contenu qui comprenait des messages offensants sans le vouloir. C'était tout à fait involontaire et je regrette la détresse causée. »
Des propos racistes déclenchent la colère sur Weibo
Bien que les excuses aient été rapides, la nature du message initial a laissé un goût amer à beaucoup. Selon certaines informations, l'image partagée était accompagnée de commentaires très offensants de la part d'internautes, dont l'un affirmait que le sujet pouvait être « bandé les yeux avec du fil dentaire ». Un autre commentaire figurant dans la capture d'écran aurait déclaré que « même les Chinois l'appellent Chinois », ce qui a encore exacerbé les tensions autour du message. Cet incident a jeté une ombre sur la réputation de cette étoile montante, qui poursuit son ascension au Bernabeu.
Malgré les excuses officielles, de nombreux fans en Chine restent insatisfaits de la manière dont le club a géré la situation. Les critiques ont souligné que la déclaration n'avait été publiée que sur Weibo, une plateforme spécifiquement destinée au marché chinois, et qu'elle était notablement absente des comptes Instagram ou X internationaux de Huijsen et du Real Madrid. Cela a conduit à des demandes d'excuses plus transparentes et mondiales ou d'une déclaration vidéo, les supporters se demandant si le remords est sincère ou s'il s'agit simplement d'une opération de communication visant à protéger les intérêts commerciaux importants du club dans la région.
Une histoire de tensions diplomatiques
Ce n'est pas la première fois que le grand club espagnol doit naviguer dans les eaux diplomatiques délicates concernant ses relations avec la Chine. En 2024, le club a été contraint de prendre ses distances avec un supporter qui avait été filmé en train de chanter une chanson contenant des insultes anti-chinoises avant la finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. L'ambassade de Chine en Espagne a pris la décision inhabituelle de déposer une protestation officielle, qualifiant le comportement du supporter d'« insultant pour la Chine, vulgaire et de mauvais caractère ». Le club a réagi en condamnant la vidéo et en insistant sur le fait que les actions d'un individu ne reflétaient pas les valeurs fondamentales du Real Madrid.
Le racisme fait rage avant le match contre Benfica
Le moment choisi par Huijsen pour commettre cette erreur sur les réseaux sociaux est particulièrement délicat pour la direction du Real Madrid. Le club attend actuellement les résultats d'une enquête de l'UEFA sur les accusations de propos racistes tenus par le joueur du Benfica Gianluca Prestianni à l'encontre de l'attaquant vedette Vinicius Junior lors d'un récent match., le président du Real Madrid, a ouvertement soutenu le Brésilien, qui a souvent été victime de discrimination, rendant toute question disciplinaire interne sur des sujets similaires particulièrement délicate pour lui et son conseil d'administration.
À mesure que le monde du football se globalise, la surveillance des comportements des joueurs sur les réseaux sociaux n'a jamais été aussi forte. Pour le Real Madrid, il est essentiel de conserver une image irréprochable en Asie pour assurer sa croissance financière, et l'erreur de Huijsen rappelle les responsabilités qui incombent à ceux qui portent le célèbre maillot blanc. Reste à voir si le joueur de 20 ans fera l'objet de nouvelles sanctions internes, mais pour l'instant, l'accent sera mis sur ses performances sur le terrain, alors que le match retour des barrages de la Ligue des champions contre Benfica approche à grands pas.
