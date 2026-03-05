Maguire a passé deux nuits en garde à vue à la suite de l'incident qui s'est produit lors d'une soirée sur l'île de Mykonos. Ses avocats affirment que deux hommes ont injecté à sa sœur, Daisy, une substance inconnue qui l'a fait s'évanouir.

Maguire a déclaré à la BBC en 2020 : « Deux hommes se sont approchés de ma petite sœur. Ils lui ont demandé d'où elle venait et elle leur a répondu. Ma fiancée Fern a vu les yeux de ma petite sœur se retourner vers l'arrière de sa tête. Elle s'évanouissait. Elle perdait et reprenait conscience. »

Son équipe de défense a depuis déclaré que lorsque Maguire et son groupe de famille et d'amis ont appelé un moyen de transport pour emmener Daisy à l'hôpital le plus proche, ils ont été conduits à un poste de police et auraient été agressés par des agents en civil.

Maguire a déclaré à propos de cette saga : « Ma première pensée a été que nous étions en train d'être kidnappés. Nous nous sommes mis à genoux. Nous avons levé les mains en l'air. Ils ont simplement commencé à nous frapper. Ils me frappaient les jambes en disant que ma carrière était terminée. Plus de football : « Tu ne joueras plus jamais. » À ce moment-là, j'ai pensé que tout était fini. Ce sont des policiers, ou je ne sais pas qui ils sont. J'ai donc essayé de m'enfuir. J'étais tellement paniqué, effrayé, j'avais peur pour ma vie pendant tout ce temps. »

Maguire a qualifié de « ridicules » les accusations selon lesquelles il aurait poussé un policier qui tentait de lui passer les menottes, lui causant des blessures aux jambes et au dos, et qu'il aurait proposé de soudoyer des agents.

Il a ajouté à propos de cet épisode malheureux : « C'était horrible. Je ne veux plus jamais revivre cela. C'est la première fois que je me retrouve en prison, et je ne souhaite cela à personne. Je ne pense pas devoir des excuses à qui que ce soit. On présente des excuses quand on a fait quelque chose de mal.

Est-ce que je regrette d'avoir été dans cette situation ? Évidemment, cette situation a rendu les choses difficiles, et je joue pour l'un des plus grands clubs du monde, donc je regrette d'avoir fait subir cela aux supporters et au club. Mais je pense que cela aurait pu arriver n'importe où. J'adore la Grèce. Je pense que les footballeurs sont un peu critiqués parce qu'ils essaient de rester à l'écart de tout ce qui est sous les feux de la rampe. Ce n'est pas ainsi que je veux vivre ma vie.

J'ai une grande confiance dans la justice grecque. Un nouveau procès nous donnera plus de temps pour rassembler des preuves, permettre aux témoins de comparaître devant le tribunal, et je suis vraiment convaincu que la vérité sera révélée et éclatera au grand jour. »