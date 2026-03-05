Getty
Le défenseur de Manchester United Harry Maguire aurait refusé de verser un pot-de-vin de 50 000 livres sterling à la police grecque « qui aurait fait disparaître les accusations d'agression à Mykonos »
Le nouveau procès de Maguire a été reporté à quatre reprises.
Maguire avait initialement été condamné à 21 mois de prison, mais cette condamnation a été annulée en appel en vertu de la loi grecque. Le nouveau procès a été reporté à quatre reprises : une première fois en mai 2023, car l'avocat de la défense de l'homme de 33 ans n'était pas disponible, puis en février 2024 en raison d'une grève des avocats en Grèce, et à deux autres reprises en mars et octobre 2025.
Maguire, qui était en vacances avec huit autres personnes, dont sa sœur, son frère et sa femme, au moment de l'agression présumée, devrait faire appel devant la Cour suprême grecque après qu'un juge l'ait déclaré non coupable et que deux autres l'aient déclaré coupable. Il a qualifié la dernière décision de « désastre ».
La police grecque aurait proposé un accord à l'amiable
Tout en poursuivant ses efforts pour blanchir son nom, The Sun rapporte que Maguire s'est vu proposer un règlement à l'amiable de 50 000 £, une source affirmant que « les avocats des policiers en civil impliqués dans l'altercation nocturne » ont « proposé à plusieurs reprises un accord à l'amiable ».
La source du Sun affirme : « Ils lui ont proposé de faire disparaître l'affaire s'il payait 50 000 livres sterling. Il préfère être reconnu coupable plutôt que de payer un pot-de-vin. Il n'y aura ni excuses ni paiement, et Harry blanchira son nom. Il ne cessera de se battre jusqu'à ce que cela arrive et ira jusqu'à la Cour suprême s'il le faut. »
La source a ajouté : « Il a toujours été question d'argent. Il n'a pas payé un seul centime et ne le fera jamais. Il est resté fidèle à ses convictions et à ses valeurs et ne cédera pas. Pendant six ans, ils nous ont répété que l'affaire pouvait être réglée s'il payait 50 000 livres sterling. Si les choses sont allées aussi loin, c'est parce que Harry refuse de le faire. Tout sera révélé dans son prochain documentaire. »
Interrogeant les autorités grecques, la source du Sun a déclaré : « Les déclarations traduites de la police étaient dignes d'un élève du primaire. Ce n'était que pure conjecture pour essayer de comprendre ce qu'ils disaient s'être passé. »
Ce que Maguire a dit à propos de l'incident
Maguire a passé deux nuits en garde à vue à la suite de l'incident qui s'est produit lors d'une soirée sur l'île de Mykonos. Ses avocats affirment que deux hommes ont injecté à sa sœur, Daisy, une substance inconnue qui l'a fait s'évanouir.
Maguire a déclaré à la BBC en 2020 : « Deux hommes se sont approchés de ma petite sœur. Ils lui ont demandé d'où elle venait et elle leur a répondu. Ma fiancée Fern a vu les yeux de ma petite sœur se retourner vers l'arrière de sa tête. Elle s'évanouissait. Elle perdait et reprenait conscience. »
Son équipe de défense a depuis déclaré que lorsque Maguire et son groupe de famille et d'amis ont appelé un moyen de transport pour emmener Daisy à l'hôpital le plus proche, ils ont été conduits à un poste de police et auraient été agressés par des agents en civil.
Maguire a déclaré à propos de cette saga : « Ma première pensée a été que nous étions en train d'être kidnappés. Nous nous sommes mis à genoux. Nous avons levé les mains en l'air. Ils ont simplement commencé à nous frapper. Ils me frappaient les jambes en disant que ma carrière était terminée. Plus de football : « Tu ne joueras plus jamais. » À ce moment-là, j'ai pensé que tout était fini. Ce sont des policiers, ou je ne sais pas qui ils sont. J'ai donc essayé de m'enfuir. J'étais tellement paniqué, effrayé, j'avais peur pour ma vie pendant tout ce temps. »
Maguire a qualifié de « ridicules » les accusations selon lesquelles il aurait poussé un policier qui tentait de lui passer les menottes, lui causant des blessures aux jambes et au dos, et qu'il aurait proposé de soudoyer des agents.
Il a ajouté à propos de cet épisode malheureux : « C'était horrible. Je ne veux plus jamais revivre cela. C'est la première fois que je me retrouve en prison, et je ne souhaite cela à personne. Je ne pense pas devoir des excuses à qui que ce soit. On présente des excuses quand on a fait quelque chose de mal.
Est-ce que je regrette d'avoir été dans cette situation ? Évidemment, cette situation a rendu les choses difficiles, et je joue pour l'un des plus grands clubs du monde, donc je regrette d'avoir fait subir cela aux supporters et au club. Mais je pense que cela aurait pu arriver n'importe où. J'adore la Grèce. Je pense que les footballeurs sont un peu critiqués parce qu'ils essaient de rester à l'écart de tout ce qui est sous les feux de la rampe. Ce n'est pas ainsi que je veux vivre ma vie.
J'ai une grande confiance dans la justice grecque. Un nouveau procès nous donnera plus de temps pour rassembler des preuves, permettre aux témoins de comparaître devant le tribunal, et je suis vraiment convaincu que la vérité sera révélée et éclatera au grand jour. »
Maguire se concentre sur Manchester United et tente de se qualifier pour la Coupe du monde avec l'Angleterre
Maguire n'était pas tenu d'assister à l'audience au cours de laquelle le verdict de son nouveau procès a été rendu, son équipe d'avocats le représentant. Le défenseur expérimenté, qui espère toujours faire partie de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026, se préparait plutôt pour le match de Premier League opposant Manchester United à Newcastle à St James' Park, les Red Devils s'inclinant 2-1 face aux Magpies, réduits à 10 joueurs.
