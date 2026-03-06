Getty Images Sport
Traduit par
Le défenseur d'Arsenal Gabriel Magalhaes répond aux critiques de l'entraîneur de Brighton après une victoire difficile en Premier League
Les Gunners obtiennent des résultats malgré la polémique sur les « arts obscurs »
Arsenal a porté son avance en tête du classement de la Premier League à sept points après une victoire disciplinée, mais controversée, sur la côte sud. Le but de Bukayo Saka à la 9e minute a fait la différence, mais la frustration de Brighton face à l'approche pragmatique d'Arsenal a dominé les discussions d'après-match. Une analyse statistique a révélé par la suite que les Londoniens avaient passé plus de 30 minutes du match à redémarrer le jeu, avec une moyenne de 31,4 secondes par situation de ballon arrêté. Cette perturbation calculée du rythme a réussi à étouffer l'équipe de Brighton, qui a enregistré 11 tirs mais n'a pas réussi à trouver l'efficacité nécessaire face au leader du championnat.
- AFP
Hurzeler fulmine alors qu'Arsenal adopte le pragmatisme
La tension entre les deux bancs était palpable, Hurzeler livrant une analyse cinglante du match. Le manager de Brighton a déclaré que « seule une équipe avait essayé de jouer au football », accusant Arsenal d'avoir manipulé les règles à son avantage, ce qui, selon lui, avait porté atteinte à l'esprit de compétition loyale dans ce match. Le match nul 2-2 de Manchester City contre Nottingham Forest a exacerbé la frustration de Hurzeler, soulignant l'importance de la victoire d'Arsenal dans la course au titre. « Je ne serai jamais ce genre d'entraîneur qui essaie de gagner de cette manière », s'est emporté Hurzeler. « Si l'arbitre autorise tout, alors les joueurs établissent en fait leurs propres règles. Avez-vous déjà vu un match de Premier League où un gardien de but s'est effondré trois fois ? »
Gabriel détourne la colère de la direction
Après le coup de sifflet final, Gabriel n'a pas tardé à souligner que la responsabilité du rythme du match incombait aux arbitres plutôt qu'aux joueurs. Il a insisté sur le fait que l'équipe ne se laisserait pas décourager par les griefs de l'adversaire dans sa quête d'un premier titre de champion depuis plus de deux décennies. « Nous ne nous soucions pas vraiment de ce qu'il dit », a déclaré Gabriel à ESPN Brasil. « C'est à l'arbitre de décider sur le terrain. S'il veut donner un carton jaune ou non, c'est lui qui décide du temps que nous prenons. Nous devons simplement continuer à faire ce que nous faisons et aller de l'avant. »
Gabriel estime que ce résultat a donné un coup de fouet aux Gunners dans leur quête pour mettre fin à 22 ans d'attente, mais il a demandé à ses coéquipiers de rester humbles. L'international brésilien a ajouté : « Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et continuer à faire ce que nous faisons. Nous avons désormais remporté trois victoires consécutives, et nous devons bien sûr continuer à gagner. C'est le plus important. »
- Getty Images Sport
Un triple défi périlleux pour les leaders du championnat
Arsenal doit désormais relever divers défis dans trois compétitions qui mettront à l'épreuve la profondeur de son effectif, sans William Saliba, absent du match en milieu de semaine en raison d'une blessure à la cheville. Le club se concentre désormais sur la FA Cup, où un déplacement à Mansfield Town, en League One, pourrait lui permettre de remporter un succès national. Quelques jours plus tard, un match à haut risque en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen exigera la même gestion de jeu d'élite qui a irrité Brighton. Avec la montée en puissance du discours sur les « arts obscurs », ils pourraient être soumis à une surveillance accrue de la part des officiels et à une atmosphère hostile lors de leur retour en Premier League contre une équipe physique d'Everton le week-end prochain, ce qui pourrait affecter leurs performances et leur stratégie.
Publicité