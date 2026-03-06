Le défenseur d'Arsenal Gabriel Magalhaes répond aux critiques de l'entraîneur de Brighton après une victoire difficile en Premier League

Après le coup de sifflet final, Gabriel n'a pas tardé à souligner que la responsabilité du rythme du match incombait aux arbitres plutôt qu'aux joueurs. Il a insisté sur le fait que l'équipe ne se laisserait pas décourager par les griefs de l'adversaire dans sa quête d'un premier titre de champion depuis plus de deux décennies. « Nous ne nous soucions pas vraiment de ce qu'il dit », a déclaré Gabriel à ESPN Brasil. « C'est à l'arbitre de décider sur le terrain. S'il veut donner un carton jaune ou non, c'est lui qui décide du temps que nous prenons. Nous devons simplement continuer à faire ce que nous faisons et aller de l'avant. »

Gabriel estime que ce résultat a donné un coup de fouet aux Gunners dans leur quête pour mettre fin à 22 ans d'attente, mais il a demandé à ses coéquipiers de rester humbles. L'international brésilien a ajouté : « Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et continuer à faire ce que nous faisons. Nous avons désormais remporté trois victoires consécutives, et nous devons bien sûr continuer à gagner. C'est le plus important. »