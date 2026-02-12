Getty Images Sport
Le copropriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, s'excuse pour avoir « offensé certaines personnes par ses propos » après avoir tenu des propos sur les migrants
Appels à Ratcliffe pour qu'il présente ses excuses
Le milliardaire copropriétaire de Manchester United, qui réside à Monaco, a été invité à présenter ses excuses après avoir déclaré dans une interview accordée à Sky News : « On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'allocations sociales et un afflux massif d'immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions d'habitants en 2020, elle est aujourd'hui de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes supplémentaires. »
Starmer a qualifié les propos de Ratcliffe d'« offensants et erronés » et a demandé au copropriétaire de Manchester United de présenter ses excuses. Burnham s'est également exprimé sur les propos de Ratcliffe, les qualifiant d'« inexacts, insultants et incendiaires » et appelant l'homme de 73 ans à retirer ses propos.
- Getty Images Sport
Ratcliffe publie une déclaration
Ratcliffe a publié une déclaration dans laquelle il déclare : « Je regrette que mes propos aient pu offenser certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et susciter des inquiétudes, mais il est important de soulever la question d'une immigration contrôlée et bien gérée qui soutient la croissance économique. Mes commentaires ont été faits en réponse à des questions sur la politique britannique lors du Sommet européen de l'industrie à Anvers, où je discutais de l'importance de la croissance économique, de l'emploi, des compétences et de l'industrie manufacturière au Royaume-Uni. Mon intention était de souligner que les gouvernements doivent gérer les migrations parallèlement aux investissements dans les compétences, l'industrie et l'emploi, afin que la prospérité à long terme soit partagée par tous. Il est essentiel que nous maintenions un débat ouvert sur les défis auxquels le Royaume-Uni est confronté. »
FA examine les commentaires
Selon The Athletic, la Fédération anglaise de football examine actuellement les propos de Ratcliffe afin de déterminer s'il y a eu violation des règles. Les règles de la FA stipulent que les « participants » - dont Ratcliffe en tant que directeur de Manchester United - doivent agir dans l'intérêt du jeu et éviter tout comportement inapproprié ou discréditant.
Entre-temps, la chancelière Rachel Reeves a été la dernière personnalité politique en date à critiquer Ratcliffe. Elle a déclaré aux journalistes : « Ce que Jim Ratcliffe a dit est inacceptable, c'est franchement dégoûtant, et il devrait s'excuser pour ses propos. Jim Ratcliffe peut s'exprimer librement, mais les commentaires qu'il a faits hier sont inacceptables. Notre pays tire un énorme bénéfice de sa diversité, nous le constatons dans nos entreprises, dans nos universités, dans notre vie culturelle. Nous sommes plus riches grâce à la diversité de notre pays. »
Et ensuite ?
Le Manchester United Supporters' Trust (MUST) a également réagi aux propos de Ratcliffe sur les réseaux sociaux, en publiant : « Manchester United appartient à tous ses supporters. Aucun fan ne devrait se sentir exclu du club en raison de son origine ethnique, de sa religion, de sa nationalité ou de son milieu social. Les commentaires des dirigeants du club devraient faciliter l'inclusion, et non la rendre plus difficile. Il ne s'agit pas de politique, mais de veiller à ce que les dirigeants de Manchester United agissent de manière à unir les supporters plutôt qu'à marginaliser une partie de notre base de fans. »
Cette saga survient à un moment où Manchester United a remplacé Ruben Amorim par Michael Carrick au poste d'entraîneur et reste sur cinq matchs sans défaite, ce qui lui a permis de revenir dans le top 4 de la Premier League. Le prochain match des Red Devils aura lieu contre Everton en Premier League le 23 février.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité