Le copropriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, s'excuse pour avoir « offensé certaines personnes par ses propos » après avoir tenu des propos sur les migrants

Le milliardaire copropriétaire de Manchester United, qui réside à Monaco, a été invité à présenter ses excuses après avoir déclaré dans une interview accordée à Sky News : « On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'allocations sociales et un afflux massif d'immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions d'habitants en 2020, elle est aujourd'hui de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes supplémentaires. »

Starmer a qualifié les propos de Ratcliffe d'« offensants et erronés » et a demandé au copropriétaire de Manchester United de présenter ses excuses. Burnham s'est également exprimé sur les propos de Ratcliffe, les qualifiant d'« inexacts, insultants et incendiaires » et appelant l'homme de 73 ans à retirer ses propos.