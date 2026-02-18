Marc Ciria X
Le candidat à la présidence du FC Barcelone déploie une immense banderole à l'effigie de Lionel Messi dans le centre-ville et reprend le slogan de la précédente campagne de Joan Laporta
Campagnes électorales en cours à Barcelone
Les candidats à la présidence du FC Barcelone sont en pleine campagne électorale avant les élections qui auront lieu le 15 mars. Laporta est le favori et espère remporter un nouveau mandat, mais il doit faire face à plusieurs adversaires. Victor Font, que Laporta avait battu lors du dernier scrutin, est à nouveau candidat, tout comme Ciria, Xavier Vilajoana, Daniel Juan et William Maddock.
Ciria a attiré l'attention avec sa bannière accrocheuse sur laquelle figure une photo de Messi brandissant son maillot du FC Barcelone. L'image est tirée de la célèbre célébration de Messi après avoir marqué le but de la victoire dans le temps additionnel contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu en 2017.
Ciria veut le retour de Messi
Le nom de Messi revient souvent dans les campagnes présidentielles, les candidats cherchant à impressionner les électeurs. Il n'est donc pas surprenant d'entendre à nouveau le nom de la star argentine cette fois-ci, Ciria ayant précédemment insisté pour que la légende du club revienne au club.
Après la visite secrète de Messi au Camp Nou rénové en décembre, Cirita a déclaré aux journalistes : « Nous voulons que nos légendes puissent revenir au club sans avoir à le faire en pleine nuit et en cachette. Nous ferons tout notre possible pour y parvenir. [Messi] est une figure indispensable pour ce club. Il doit revenir avec un système de soutien solide et une bonne structure en place. La relation entre Messi et le Barça doit être comme celle entre Michael Jordan et Nike. Elle doit aller au-delà, des domaines commerciaux et institutionnels du club aux sponsors et au développement des joueurs à La Masia. Avec le meilleur joueur de l'histoire du club, nous pouvons faire tellement de choses et gagner tellement d'argent. Le ramener à la maison est essentiel si nous voulons sortir de la situation financière dans laquelle nous nous trouvons. Il ne s'agit pas de le convaincre avec une statue ou un match hommage. Il s'agit d'un accord qui fait du meilleur sportif de la planète le plus grand ambassadeur du Barça. »
Un problème Messi pour Laporta ?
Font a également mentionné le nom de Messi dans sa campagne. Il a déclaré à Mundo Deportivo : « Le premier appel que je passerai lorsque nous aurons remporté les élections sera à Leo Messi. Ce sera le premier appel que je passerai. »
Mais l'histoire est différente pour Laporta, qui entretient des relations tendues avec Messi depuis son départ controversé du club en 2021. Messi serait « très, très en colère » contre Laporta à cause de son départ, et le président du FC Barcelone a admis que cette saga « l'avait rendu triste ».
Messi est actuellement sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de la saison 2028 de la MLS, mais il a déjà exprimé son désir de revenir à Barcelone. Il a déclaré à Sport: « Je veux vraiment y retourner, Barcelone nous manque beaucoup. Ma femme, mes enfants et moi parlons constamment de Barcelone et de l'idée d'y retourner. Nous avons notre maison là-bas, tout, donc c'est ce que nous voulons. J'ai vraiment hâte de retourner au stade quand il sera terminé, car depuis que je suis parti pour Paris, je ne suis pas retourné au Camp Nou, et ensuite ils ont déménagé à Montjuic. »
Il ne serait pas surprenant de voir Messi occuper un poste à Barcelone une fois sa carrière terminée, et il suivra sans doute de près les événements au Camp Nou avant le grand vote du mois prochain.
Et ensuite ?
Les candidats à la présidence du FC Barcelone doivent recueillir 10 000 signatures avant le 2 mars pour pouvoir se présenter aux élections. Les candidats définitifs seront dévoilés après cette date, avant les élections prévues le 15 mars, jour où l'équipe de Hansi Flick affrontera Séville en Liga.
