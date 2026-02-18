Le candidat à la présidence du FC Barcelone déploie une immense banderole à l'effigie de Lionel Messi dans le centre-ville et reprend le slogan de la précédente campagne de Joan Laporta

Font a également mentionné le nom de Messi dans sa campagne. Il a déclaré à Mundo Deportivo : « Le premier appel que je passerai lorsque nous aurons remporté les élections sera à Leo Messi. Ce sera le premier appel que je passerai. »

Mais l'histoire est différente pour Laporta, qui entretient des relations tendues avec Messi depuis son départ controversé du club en 2021. Messi serait « très, très en colère » contre Laporta à cause de son départ, et le président du FC Barcelone a admis que cette saga « l'avait rendu triste ».

Messi est actuellement sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de la saison 2028 de la MLS, mais il a déjà exprimé son désir de revenir à Barcelone. Il a déclaré à Sport: « Je veux vraiment y retourner, Barcelone nous manque beaucoup. Ma femme, mes enfants et moi parlons constamment de Barcelone et de l'idée d'y retourner. Nous avons notre maison là-bas, tout, donc c'est ce que nous voulons. J'ai vraiment hâte de retourner au stade quand il sera terminé, car depuis que je suis parti pour Paris, je ne suis pas retourné au Camp Nou, et ensuite ils ont déménagé à Montjuic. »

Il ne serait pas surprenant de voir Messi occuper un poste à Barcelone une fois sa carrière terminée, et il suivra sans doute de près les événements au Camp Nou avant le grand vote du mois prochain.