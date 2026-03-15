Le peuple blaugrana a vécu un dimanche parfait, un dimanche qui restera gravé dans les annales du club. Alors que des milliers de "socios" accomplissaient leur devoir démocratique aux urnes du Spotify Camp Nou pour élire leur président, l'équipe de Hansi Flick a offert le plus beau des dépouillements sur le terrain. Une victoire flamboyante face au Séville FC (5-1) qui efface le naufrage du match aller au Pizjuán, consolide les quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, et prépare idéalement le choc de Ligue des Champions face à Newcastle. Et pour couronner cette journée bénie, le retour tant attendu de Gavi a fait couler quelques larmes de bonheur.
Le Camp Nou aux anges : Victoire écrasante du Barça et retour émouvant de Gavi
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Le show Cancelo et la froideur de Raphinha
Ce succès porte le sceau d'un homme : João Cancelo. Arrivé cet hiver, le Portugais a dynamité le couloir gauche par ses courses incessantes et son imprévisibilité. Son entente avec Raphinha a mis la défense andalouse au supplice. Dès la 8e minute, fauché par Sow, Cancelo obtenait un premier penalty que le Brésilien transformait d'une audacieuse panenka (1-0). Quelques minutes plus tard, sur un centre du même Cancelo contré de la main par Carmona, Raphinha, sans trembler, doublait la mise (2-0).
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Olmo participe à la fête, Séville se rebiffe
Séville était asphyxié par la maîtrise collective du Barça, incarnée par un Marc Bernal rayonnant au milieu. C'est d'ailleurs le jeune prodige qui, d'une montée autoritaire, offrait le troisième but à Dani Olmo, précis d'une frappe à l'entrée de la surface (3-0, 38e). Le Barça déroulait, mais comme souvent cette saison, la concentration a vacillé avant la pause. Un marquage laxiste de Cancelo et du jeune débutant Espart permettait à Oso de réduire l'écart dans le temps additionnel de la première période (3-1). De quoi irriter Hansi Flick, obsédé par les "clean sheets".
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Raphinha s'offre un triplé, Cancelo conclut en beauté
Pas de quoi s'affoler cependant. Au retour des vestiaires, Flick ménageait Pedri, remplacé par Fermín. Ce dernier s'illustrait rapidement en servant Raphinha qui, aidé par une déviation malheureuse de Gudelj, s'offrait son troisième "hat-trick" sous le maillot blaugrana (4-1). Une délivrance pour le Brésilien, muet depuis cinq matchs en Liga. Pour parachever son récital, l'intenable Cancelo s'est offert un but "maradonien" : percée côté gauche, crochet dévastateur sur son défenseur et frappe entre les jambes de Vlachodimos (5-1). Un chef-d'œuvre.
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Le frisson Gavi pour clôturer la soirée
La messe était dite, place à l'émotion. Après l'ouverture du nouveau "Gol Nord" et le retour de la Grada d'Animació, le Camp Nou a réservé sa plus belle ovation à la 82e minute. Gavi, le guerrier andalou, a foulé à nouveau la pelouse de ses exploits, récupérant même le brassard de capitaine des mains d'Araujo. Un symbole puissant. Le second but anecdotique de Séville (Sow sur une passe d'Oso dans le temps additionnel, 5-2) n'a rien gâché à la fête. Le Barça est prêt pour Newcastle. Le Barça a voté la "goleada".