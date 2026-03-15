Le Camp Nou aux anges : Victoire écrasante du Barça et retour émouvant de Gavi

Le peuple blaugrana a vécu un dimanche parfait, un dimanche qui restera gravé dans les annales du club. Alors que des milliers de "socios" accomplissaient leur devoir démocratique aux urnes du Spotify Camp Nou pour élire leur président, l'équipe de Hansi Flick a offert le plus beau des dépouillements sur le terrain. Une victoire flamboyante face au Séville FC (5-1) qui efface le naufrage du match aller au Pizjuán, consolide les quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, et prépare idéalement le choc de Ligue des Champions face à Newcastle. Et pour couronner cette journée bénie, le retour tant attendu de Gavi a fait couler quelques larmes de bonheur.