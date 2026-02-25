Getty/GOAL
Le camp du candidat à la présidence du FC Barcelone insiste sur le fait qu'Harry Kane est « intéressé » par un transfert depuis le Bayern Munich
L'avenir de Kane n'est pas encore décidé
Kane continue de briller en Bundesliga avec le Bayern et continue d'enchaîner les buts pour le géant bavarois. L'international anglais en compte déjà 28 en seulement 23 matches de championnat cette saison, et il est en passe de battre le célèbre record de Lewandowski. Ses exploits devant le but ont alimenté les rumeurs selon lesquelles Barcelone souhaiterait le recruter au Camp Nou à la fin de la saison. Le contrat actuel de Kane avec le Bayern expire en 2027 et aucune prolongation n'a encore été convenue. Le Bayern serait « convaincu » que Kane restera, mais tant qu'un accord n'aura pas été trouvé, les spéculations sur son avenir devraient se poursuivre.
Vilajoana a déclaré que Kane serait parfait pour le Barça. Il a déclaré à ESPN : « Je pense que c'est un joueur qui conviendrait parfaitement, en attendant que sa situation contractuelle soit réglée : il s'agit de Harry Kane. Kane est un avant-centre qui s'intégrerait parfaitement à notre style de jeu. C'est un attaquant capable de redescendre pour faire le lien avec ses coéquipiers. Il est également capable de jouer en tant que pur numéro 9, un finisseur, un buteur. C'est un joueur qui apporte de la mobilité. Il est également performant lorsque les équipes jouent en retrait. Il apporterait beaucoup au jeu de Barcelone. »
- AFP
« Nous pensons qu'il pourrait être intéressé. »
Le directeur de campagne de Vilajoana, Jordi Codina, a alimenté les rumeurs d'un transfert potentiel en insistant sur le fait qu'il y avait eu des contacts avec Kane. Il a déclaré à Mundo Deportivo : « Comme nous l'avons expliqué l'autre jour, nous avons eu des conversations, non pas personnellement, mais par l'intermédiaire de personnes agissant en notre nom, et nous pensons que le joueur pourrait être intéressé. En fait, je pense que d'innombrables joueurs seraient prêts à discuter et à rejoindre le Barça si le Barça les appelait.
Harry Kane, comme nous l'avons expliqué l'autre jour, est un joueur qui excelle dans le jeu collectif. C'est un buteur. C'est un joueur qui a fait ses preuves. Je suis absolument convaincu qu'Harry Kane s'intégrerait parfaitement au style de jeu du Barça.
À partir de là, plusieurs choses doivent se produire. L'une d'elles est que nous arrivions à ce stade, que nous voyions réellement comment se porte le club et quelle est sa situation financière, car je pense malheureusement qu'elle pourrait être pire que ce qu'on nous dit. Ensuite, nous devons négocier avec son club et avec lui, ce qui, à mon avis, est la partie la plus facile. »
Barcelone « a absolument besoin d'un avant-centre »
Codina a également souligné la nécessité pour Barcelone de recruter un avant-centre cet été. Le vétéran Robert Lewandowski devrait quitter le club à l'expiration de son contrat et Codina estime qu'il faudra trouver un remplaçant pour le joueur de 37 ans.
« Nous pensons que l'équipe a vraiment besoin d'un avant-centre, d'autant plus qu'il semble très probable que Lewandowski ne restera pas. Donc, si Lewandowski ne reste pas, un avant-centre est absolument nécessaire », a-t-il ajouté.
« Compte tenu des caractéristiques et de la formation de l'équipe, différentes options sont envisageables. Nous avons absolument besoin d'un défenseur central. À l'heure actuelle, nous avons de très bons défenseurs centraux, mais il nous manque peut-être un autre type de joueur pour les compléter. Et mon opinion personnelle est que nous devons renforcer le poste d'arrière latéral. »
- Getty Images Sport
Le classique suivant pour Kane
Kane a récemment été interrogé sur les rumeurs concernant un transfert à Barcelone et a insisté sur le fait qu'il n'était pas au courant, déclarant : « Je n'ai rien entendu à ce sujet. Mon père et mon frère s'occupent de tout, mais ils ne m'ont rien dit. Comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux ici au Bayern. Je me concentre sur cette saison et mon temps au Bayern. Je prends cela comme un compliment. »
L'attaquant se concentre actuellement sur un autre match important pour le Bayern, puisque le géant bavarois affrontera Dortmund samedi dans un choc au sommet de la Bundesliga.
