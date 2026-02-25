Le camp du candidat à la présidence du FC Barcelone insiste sur le fait qu'Harry Kane est « intéressé » par un transfert depuis le Bayern Munich

Kane continue de briller en Bundesliga avec le Bayern et continue d'enchaîner les buts pour le géant bavarois. L'international anglais en compte déjà 28 en seulement 23 matches de championnat cette saison, et il est en passe de battre le célèbre record de Lewandowski. Ses exploits devant le but ont alimenté les rumeurs selon lesquelles Barcelone souhaiterait le recruter au Camp Nou à la fin de la saison. Le contrat actuel de Kane avec le Bayern expire en 2027 et aucune prolongation n'a encore été convenue. Le Bayern serait « convaincu » que Kane restera, mais tant qu'un accord n'aura pas été trouvé, les spéculations sur son avenir devraient se poursuivre.

Vilajoana a déclaré que Kane serait parfait pour le Barça. Il a déclaré à ESPN : « Je pense que c'est un joueur qui conviendrait parfaitement, en attendant que sa situation contractuelle soit réglée : il s'agit de Harry Kane. Kane est un avant-centre qui s'intégrerait parfaitement à notre style de jeu. C'est un attaquant capable de redescendre pour faire le lien avec ses coéquipiers. Il est également capable de jouer en tant que pur numéro 9, un finisseur, un buteur. C'est un joueur qui apporte de la mobilité. Il est également performant lorsque les équipes jouent en retrait. Il apporterait beaucoup au jeu de Barcelone. »