Le but « incroyable » de l'attaquant de Manchester United Benjamin Sesko contre West Ham « n'est pas surprenant », selon Michael Carrick

Après le match, Carrick n'a pas tardé à souligner l'immense difficulté technique de l'égalisation, tout en soulignant que la capacité de Sesko à réaliser de tels coups est bien connue au sein du club. Le manager a insisté sur le fait que, même si la finition était spectaculaire, c'était exactement ce qu'il attendait de l'attaquant.

« C'est une finition incroyable, vu l'angle, pour générer cela, pour atteindre la cible, pour finir - c'est un but exceptionnel », a déclaré Carrick aux journalistes. « Ben en est capable. Il l'a fait tout le temps. Ce n'est pas comme s'il venait de faire son apparition sur la scène. Il le fait depuis longtemps, il a prouvé qu'il était capable de marquer des buts. Il le fait aussi à l'entraînement avec nous.

« Ce n'est pas surprenant, pour être honnête. Je pense que c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire. »

