Le but « incroyable » de l'attaquant de Manchester United Benjamin Sesko contre West Ham « n'est pas surprenant », selon Michael Carrick
Un rebondissement tardif permet à Carrick de rester invaincu depuis le début de la saison
Manchester United semblait se diriger vers une défaite cuisante contre West Ham, menacé de relégation, jusqu'à ce que Sesko réalise un exploit magique dans les arrêts de jeu. Les Red Devils avaient eu du mal à percer la défense résolue des Hammers après avoir été menés au score par Tomas Soucek en début de deuxième mi-temps.
Alors que le chronomètre dépassait la 95e minute et que United risquait de subir sa première défaite sous la houlette de son entraîneur intérimaire, Sesko a repris un centre pour marquer d'une frappe techniquement difficile, passant le gardien de but depuis un angle fermé. Ce but a permis à United de sauver un point crucial, conservant sa quatrième place en Premier League et maintenant le record d'invincibilité de Carrick, même s'il a mis fin à une impressionnante série de quatre victoires consécutives.
Carrick n'est pas surpris par la magie de Sesko
Après le match, Carrick n'a pas tardé à souligner l'immense difficulté technique de l'égalisation, tout en soulignant que la capacité de Sesko à réaliser de tels coups est bien connue au sein du club. Le manager a insisté sur le fait que, même si la finition était spectaculaire, c'était exactement ce qu'il attendait de l'attaquant.
« C'est une finition incroyable, vu l'angle, pour générer cela, pour atteindre la cible, pour finir - c'est un but exceptionnel », a déclaré Carrick aux journalistes. « Ben en est capable. Il l'a fait tout le temps. Ce n'est pas comme s'il venait de faire son apparition sur la scène. Il le fait depuis longtemps, il a prouvé qu'il était capable de marquer des buts. Il le fait aussi à l'entraînement avec nous.
« Ce n'est pas surprenant, pour être honnête. Je pense que c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire. »
Trouver le bon équilibre en attaque
Sesko n'a pas débuté le match au London Stadium, Carrick ayant choisi de s'en tenir à la formule offensive qui avait permis à l'équipe de remporter quatre victoires consécutives avant mardi soir. La décision de laisser un buteur du calibre de Sesko sur le banc est toujours un pari risqué, mais Carrick a expliqué que la gestion de la rotation de l'équipe était cruciale compte tenu de la charge de travail importante récente.
« C'est toujours une question d'équilibre. Les garçons qui ont joué ont fait un travail fantastique », a déclaré Carrick à propos de sa sélection. « Ben travaille beaucoup, il est en bonne forme et prêt à se lancer. Il est certain que lorsqu'il est entré sur le terrain, il a fait une grande différence. »
Un « grand moment » pour la confiance de l'attaquant
Le but marqué contre West Ham fait suite à une série positive pour Sesko, et Carrick estime que la dynamique est désormais en faveur de l'attaquant. Les buts renforcent la confiance, et le manager a suggéré que les récentes contributions de Sesko lui permettent de se positionner pour avoir un impact majeur dans le dernier tiers de la saison.
« Le dernier but lui aura fait le plus grand bien », a noté Carrick. « Ce soir, c'était un peu différent en raison de l'émotion du match, mais c'était certainement un moment important et décisif pour lui et pour nous. »
Ce résultat laisse West Ham dans la zone de relégation, tandis que United conserve sa quatrième place et n'est plus qu'à deux points d'Aston Villa, troisième.
