Le Borussia Dortmund recrute un autre jeune talent prometteur en signant pour 12 millions d'euros le défenseur gauche du grand club brésilien Cruzeiro
Un investissement à long terme pour les Noir et Jaune
L'équipe de recrutement de Dortmund a fait preuve de son efficacité légendaire pour devancer la concurrence européenne croissante autour de la jeune star brésilienne. En suivant son plan d'action habituel, le BVB a conclu un accord préliminaire pour un joueur qui ne peut pas encore rejoindre l'Allemagne en raison des règles de la FIFA concernant le transfert de mineurs. Cette approche proactive garantit que le défenseur sera intégré à l'équipe après avoir atteint l'âge de 18 ans en août, avec un montant total de 12 millions d'euros reflétant le potentiel incroyablement élevé que les recruteurs lui ont attribué lors de son ascension au sein de l'académie de Cruzeiro.
Fabrizio Romano a confirmé cette avancée, précisant que l'accord comprend un montant initial de 7 millions d'euros, auquel s'ajoutent 5 millions d'euros de primes liées aux performances. Pour souligner davantage sa confiance en son potentiel, le club aurait proposé à Prates un contrat à long terme courant jusqu'à l'été 2031, le considérant comme un élément fondamental de sa défense pour la prochaine décennie.
Rester au Brésil avant le rêve européen
Bien que les formalités administratives aient été finalisées et les examens médicaux effectués mardi, le Mur jaune devra attendre encore un peu avant de voir sa nouvelle recrue en action au Signal Iduna Park. L'accord prévoit que Prates reste dans son pays natal dans un premier temps, ce qui permettra à Cruzeiro de poursuivre son développement dans un environnement familier. Ce modèle « rester et grandir » est devenu une voie très prisée pour les exportations brésiliennes, car il permet une transition plus progressive vers les rigueurs physiques et tactiques du football de haut niveau.
Le transfert est officiellement prévu pour l'été, ce qui signifie que Prates restera au Cruzeiro pendant la première moitié de la saison brésilienne 2026. Ce timing lui permettra d'acquérir davantage de rythme compétitif dans le Brasileirao avant d'arriver en Rhénanie-du-Nord-Westphalie juste à temps pour la pré-saison 2026-27 de Dortmund, afin d'être physiquement prêt à disputer une place de titulaire dès le premier jour.
Faisant ses preuves au niveau senior
Ce qui rend Prates si intéressant pour les dirigeants de Dortmund, c'est sa capacité avérée à évoluer au plus haut niveau malgré son jeune âge. Issu du centre de formation du Cruzeiro, le jeune joueur de 17 ans a déjà dépassé les échelons traditionnels des équipes juniors pour s'imposer dans l'élite brésilienne. Cette exposition au football professionnel de haut niveau est considérée comme une préparation essentielle aux exigences de la Bundesliga et de la Ligue des champions.
Le jeune joueur a déjà disputé 17 matches seniors avec le grand club brésilien, marquant même un but l'année dernière. Il a été titularisé trois fois sur les cinq matches auxquels il a participé jusqu'à présent cette saison. Son aisance balle au pied et sa discipline tactique à un si jeune âge suggèrent qu'il possède la force mentale nécessaire pour survivre à l'examen minutieux qui accompagne le fait de jouer pour l'un des plus grands clubs allemands.
Le plan de Dortmund pour réussir en Amérique du Sud
Cette signature est le dernier exemple en date de la stratégie de recrutement agressive de Dortmund, qui privilégie les joueurs très prometteurs outre-Atlantique. En repérant Prates avant qu'il ne devienne la cible des plus gros investisseurs de la Premier League, le BVB a atténué le risque d'une guerre des enchères tardive. Le poste d'arrière gauche était une priorité pour les directeurs sportifs du club, qui estiment avoir trouvé un joueur correspondant parfaitement au profil d'un arrière moderne et offensif.
Statistiquement, Prates présente un profil équilibré : il est capable de revenir en défense à une vitesse fulgurante tout en restant une menace constante dans le dernier tiers. Ayant déjà disputé cinq matches toutes compétitions confondues cette année et marqué un but, il arrive en pleine forme. Tous les documents étant désormais en place, Prates va se concentrer sur la fin de son contrat avec Cruzeiro avant de rejoindre la longue liste des Brésiliens légendaires qui ont fait les beaux jours de la Bundesliga.
