Le Borussia Dortmund recrute un autre jeune talent prometteur en signant pour 12 millions d'euros le défenseur gauche du grand club brésilien Cruzeiro

L'équipe de recrutement de Dortmund a fait preuve de son efficacité légendaire pour devancer la concurrence européenne croissante autour de la jeune star brésilienne. En suivant son plan d'action habituel, le BVB a conclu un accord préliminaire pour un joueur qui ne peut pas encore rejoindre l'Allemagne en raison des règles de la FIFA concernant le transfert de mineurs. Cette approche proactive garantit que le défenseur sera intégré à l'équipe après avoir atteint l'âge de 18 ans en août, avec un montant total de 12 millions d'euros reflétant le potentiel incroyablement élevé que les recruteurs lui ont attribué lors de son ascension au sein de l'académie de Cruzeiro.

Fabrizio Romano a confirmé cette avancée, précisant que l'accord comprend un montant initial de 7 millions d'euros, auquel s'ajoutent 5 millions d'euros de primes liées aux performances. Pour souligner davantage sa confiance en son potentiel, le club aurait proposé à Prates un contrat à long terme courant jusqu'à l'été 2031, le considérant comme un élément fondamental de sa défense pour la prochaine décennie.