Le Borussia Dortmund a refusé « une somme considérable » pour Serhou Guirassy, comme l'a révélé l'agent du joueur, confirmant ainsi la position claire du club de Bundesliga quant à l'avenir de ce « buteur garanti »

Le joueur international guinéen de 29 ans, qui est depuis son arrivée le pivot essentiel de l'attaque des Noir et Jaune, est devenu la cible principale d'une intense campagne de recrutement. Un riche prétendant anonyme a tenté de manière agressive de le faire quitter le Signal Iduna Park en plein milieu d'une saison exigeante.

Dans le football moderne, il est extrêmement difficile de refuser des offres aussi lucratives en milieu de saison, qui mettent souvent à l'épreuve la détermination d'un club. Cependant, le géant de la Bundesliga a clairement fait savoir que ses ambitions sportives et son désir de succès sur le terrain l'emportaient largement sur tout gain financier immédiat. En mettant rapidement et résolument fin à ce transfert potentiellement spectaculaire, Dortmund a envoyé un signal clair au reste de l'Europe concernant ses priorités compétitives immédiates.