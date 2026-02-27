Getty Images Sport
Traduit par
Le Borussia Dortmund a refusé « une somme considérable » pour Serhou Guirassy, comme l'a révélé l'agent du joueur, confirmant ainsi la position claire du club de Bundesliga quant à l'avenir de ce « buteur garanti »
Dortmund refuse le transfert de Guirassy
Le joueur international guinéen de 29 ans, qui est depuis son arrivée le pivot essentiel de l'attaque des Noir et Jaune, est devenu la cible principale d'une intense campagne de recrutement. Un riche prétendant anonyme a tenté de manière agressive de le faire quitter le Signal Iduna Park en plein milieu d'une saison exigeante.
Dans le football moderne, il est extrêmement difficile de refuser des offres aussi lucratives en milieu de saison, qui mettent souvent à l'épreuve la détermination d'un club. Cependant, le géant de la Bundesliga a clairement fait savoir que ses ambitions sportives et son désir de succès sur le terrain l'emportaient largement sur tout gain financier immédiat. En mettant rapidement et résolument fin à ce transfert potentiellement spectaculaire, Dortmund a envoyé un signal clair au reste de l'Europe concernant ses priorités compétitives immédiates.
- Getty Images Sport
Dans les coulisses des négociations de transfert
Les détails intrigants entourant cette tentative de transfert avortée ont récemment été révélés par le représentant de confiance de Guirassy, Roger Wittmann, de la célèbre agence ROGON. S'adressant à Sky Sport, il a donné un aperçu des discussions confidentielles, confirmant que « beaucoup d'argent avait été mis sur la table » par le club très intéressé.
Wittmann a expliqué qu'il avait été approché par l'équipe anonyme et qu'il avait présenté cette offre lucrative à la direction de Dortmund. « J'ai alors fait ce qu'il fallait faire : j'ai demandé au club. Ils ont refusé. L'affaire s'est arrêtée là », a-t-il déclaré. « Beaucoup d'argent a été proposé, [mais Dortmund] a clairement indiqué qu'il ne voulait pas de cette offre, car il a de grandes ambitions. »
Le buteur infaillible du BVB
La volonté inébranlable de Dortmund de conserver l'attaquant guinéen était profondément ancrée dans son statut indéniable de menace offensive dévastatrice. Cette position résolue est restée inchangée, même lorsque le joueur a connu une brève baisse de forme inattendue au début de la saison actuelle. « Le club s'est engagé en déclarant : « Nous sommes ambitieux et nous ne voulons pas laisser partir ce joueur, car c'est un buteur garanti », a ajouté Wittmann.
Cette confiance inébranlable de la part de la hiérarchie a déjà commencé à porter ses fruits sur le terrain. Guirassy a récemment retrouvé son meilleur niveau, marquant de manière spectaculaire cinq buts décisifs lors de ses quatre derniers matchs en Bundesliga. Ce retour remarquable lui a permis d'atteindre un total impressionnant de 16 buts en 35 apparitions cette saison, validant ainsi pleinement la décision audacieuse du conseil d'administration de refuser les millions proposés cet hiver.
- Getty Images Sport
Rédemption dans le classique
Avec son contrat actuel, qui court jusqu'à l'été 2028, Guirassy reste le pilier incontesté du projet sportif à long terme de Dortmund. Après l'élimination dramatique et très médiatisée du club en Ligue des champions face à l'équipe italienne de l'Atalanta, la pression interne et externe s'est considérablement intensifiée pour obtenir des résultats tangibles dans les compétitions nationales.
L'équipe doit désormais se concentrer entièrement sur le très attendu « Klassiker », le choc contre son rival historique, le Bayern Munich, samedi prochain. Dans ce choc monumental, Dortmund comptera énormément sur son attaquant emblématique pour mener sans pitié l'attaque. Après la profonde déception vécue à Bergame, le prolifique buteur représente le meilleur espoir du BVB pour remporter une victoire décisive, préserver sa fierté et maintenir intacts ses espoirs de remporter un titre national alors que la saison éprouvante entre dans sa phase finale et décisive.
Publicité