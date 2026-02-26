Getty Images
Le Benfica publie un communiqué au sujet de Gianluca Prestianni suite à des informations selon lesquelles l'ailier du Benfica aurait admis avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Vinicius Jr, joueur du Real Madrid
Le Benfica dément
Selon Sky Sports, le club portugais a démenti les informations selon lesquelles Prestianni aurait déclaré à ses coéquipiers avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Vinicius lors du match aller.
Dans son communiqué, il déclare : « Le Sporting Lisboa e Benfica dément catégoriquement que le joueur Prestianni ait déclaré à l'équipe ou à la direction du club avoir tenu des propos racistes à l'encontre du joueur Vinicius Jr, du Real Madrid.
Comme cela a déjà été rendu public, le joueur s'est excusé auprès de ses coéquipiers pour l'incident qui s'est produit pendant le match contre le Real Madrid, regrettant son ampleur et ses conséquences et assurant à tout le monde, comme il l'a fait dès le début, qu'il n'est pas raciste. »
Prestianni a été vu en train de se couvrir la bouche avec son maillot lorsqu'il s'est entretenu avec Vinicius lors du match aller la semaine dernière. Le joueur international brésilien a rapidement alerté l'arbitre François Letexier, qui a déclenché le protocole antiracisme, entraînant un retard de dix minutes avant la reprise du match. Benfica a soutenu Prestianni, qui a affirmé que Vinicius avait mal compris ce qu'il avait dit, tandis que l'entraîneur José Mourinho a déclaré après le match que le club portugais ne pouvait pas être raciste, car la légende du club, Eusebio, était noir. Ses commentaires ont été largement critiqués par des personnalités du monde du football européen.
Appel rejeté
Prestianni a été provisoirement suspendu pour le match retour contre le Real, que Benfica a perdu après que Vinicius ait marqué, confirmant ainsi la place des Merengues en huitièmes de finale.
L'UEFA a publié un communiqué dans lequel elle déclare : « L'appel interjeté par le SL Benfica est rejeté. En conséquence, la décision de l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA du 23 février 2026 est confirmée.
M. Gianluca Prestianni reste provisoirement suspendu pour le prochain match de compétition de clubs de l'UEFA auquel il serait autrement éligible. »
Mardi, il a été rapporté que la défense de Prestianni serait qu'il a utilisé un langage homophobe plutôt que des insultes racistes, alléguant qu'il avait été provoqué par Vinicius qui se serait moqué de lui en raison de sa taille. Ce type de langage est toujours inclus dans les règles anti-discrimination de l'UEFA et entraîne une suspension lourde si une personne est reconnue coupable.
Vini Jr a le dernier mot
Vinicius a marqué le but décisif qui a permis au Real de battre Benfica 2-1 et de remporter la victoire 3-1 au score cumulé des deux matchs. Son coéquipier, Aurélien Tchouameni, qui a marqué le premier but du Real, a dédié cette victoire à « tous ceux qui luttent contre le racisme ».
« Je pense qu'il y a des choses plus importantes que ce match, que le football », a déclaré le Français. « Vinícius garde confiance et reste concentré sur ce qu'il doit faire. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision en ne laissant pas le garçon [Prestianni] jouer ce match. Comme je l'ai dit, il y a des choses plus importantes que le football et c'est une victoire pour nous tous. »
L'international anglais Trent Alexander-Arnold a salué la force mentale de son coéquipier, soulignant que les bruits extérieurs n'avaient pas affecté la préparation de l'ailier. L'ancien joueur de Liverpool a révélé que Vinícius était resté « très calme » et « très détendu » tout au long de cette semaine tendue. « Il n'avait pas besoin de marquer pour envoyer un message ou montrer sa mentalité », a expliqué Alexander-Arnold. « Il n'a rien à prouver à personne, car il a démontré à maintes reprises son talent. Il se montre à la hauteur lorsque nous avons le plus besoin de lui. Il connaît ses qualités et sait ce qu'il apporte à l'équipe. »
Et ensuite ?
Benfica attendra de connaître la sanction de l'UEFA. Prestianni risque une suspension de 10 matchs, voire plus, s'il est reconnu coupable. Le club portugais occupe actuellement la troisième place de la Liga NOS, tandis que le Real est deuxième de la Liga. Le prochain match du premier opposera Gil Vicente au Real, qui affrontera Getafe.
