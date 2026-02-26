Le Benfica publie un communiqué au sujet de Gianluca Prestianni suite à des informations selon lesquelles l'ailier du Benfica aurait admis avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Vinicius Jr, joueur du Real Madrid

Selon Sky Sports, le club portugais a démenti les informations selon lesquelles Prestianni aurait déclaré à ses coéquipiers avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Vinicius lors du match aller.

Dans son communiqué, il déclare : « Le Sporting Lisboa e Benfica dément catégoriquement que le joueur Prestianni ait déclaré à l'équipe ou à la direction du club avoir tenu des propos racistes à l'encontre du joueur Vinicius Jr, du Real Madrid.

Comme cela a déjà été rendu public, le joueur s'est excusé auprès de ses coéquipiers pour l'incident qui s'est produit pendant le match contre le Real Madrid, regrettant son ampleur et ses conséquences et assurant à tout le monde, comme il l'a fait dès le début, qu'il n'est pas raciste. »

Prestianni a été vu en train de se couvrir la bouche avec son maillot lorsqu'il s'est entretenu avec Vinicius lors du match aller la semaine dernière. Le joueur international brésilien a rapidement alerté l'arbitre François Letexier, qui a déclenché le protocole antiracisme, entraînant un retard de dix minutes avant la reprise du match. Benfica a soutenu Prestianni, qui a affirmé que Vinicius avait mal compris ce qu'il avait dit, tandis que l'entraîneur José Mourinho a déclaré après le match que le club portugais ne pouvait pas être raciste, car la légende du club, Eusebio, était noir. Ses commentaires ont été largement critiqués par des personnalités du monde du football européen.