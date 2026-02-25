Le Benfica perd son appel contre la suspension de Gianluca Prestianni pour le match décisif de Ligue des champions contre le Real Madrid

Prestianni a été vu en train de se couvrir la bouche avec son maillot alors qu'il parlait à Vinicius lors du match aller la semaine dernière. Le joueur international brésilien a rapidement alerté l'arbitre François Letexier, qui a déclenché le protocole antiracisme, entraînant un retard de dix minutes avant la reprise du match.

Benfica a soutenu Prestianni, qui a affirmé que Vinicius avait mal entendu ce qu'il avait dit, tandis que l'entraîneur José Mourinho a déclaré après le match que le club portugais ne pouvait pas être raciste, car la légende du club, Eusebio, était noir. Ses commentaires ont été largement critiqués par des personnalités du monde du football européen.

Mardi, il a été rapporté que la défense de Prestianni serait qu'il a utilisé un langage homophobe plutôt que des insultes racistes, alléguant qu'il avait été provoqué par Vinicius qui se serait moqué de lui en raison de sa taille. Ce type de langage est toujours inclus dans les règles anti-discrimination de l'UEFA et entraîne une suspension lourde si une personne est reconnue coupable.