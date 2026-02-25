Getty Images Sport
Le Benfica perd son appel contre la suspension de Gianluca Prestianni pour le match décisif de Ligue des champions contre le Real Madrid
Prestianni accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Vinicius
Prestianni a été vu en train de se couvrir la bouche avec son maillot alors qu'il parlait à Vinicius lors du match aller la semaine dernière. Le joueur international brésilien a rapidement alerté l'arbitre François Letexier, qui a déclenché le protocole antiracisme, entraînant un retard de dix minutes avant la reprise du match.
Benfica a soutenu Prestianni, qui a affirmé que Vinicius avait mal entendu ce qu'il avait dit, tandis que l'entraîneur José Mourinho a déclaré après le match que le club portugais ne pouvait pas être raciste, car la légende du club, Eusebio, était noir. Ses commentaires ont été largement critiqués par des personnalités du monde du football européen.
Mardi, il a été rapporté que la défense de Prestianni serait qu'il a utilisé un langage homophobe plutôt que des insultes racistes, alléguant qu'il avait été provoqué par Vinicius qui se serait moqué de lui en raison de sa taille. Ce type de langage est toujours inclus dans les règles anti-discrimination de l'UEFA et entraîne une suspension lourde si une personne est reconnue coupable.
L'UEFA rejette l'appel du Benfica
Le Benfica a fait appel de la suspension provisoire infligée à Prestianni, mais cet appel a été rejeté par l'UEFA.
Dans un communiqué, l'instance dirigeante a déclaré : « L'appel interjeté par le SL Benfica est rejeté. En conséquence, la décision rendue le 23 février 2026 par l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA est confirmée.
M. Gianluca Prestianni reste provisoirement suspendu pour le prochain match de compétition de clubs de l'UEFA auquel il serait autrement éligible. »
L'ailier argentin s'est entraîné au Bernabeu malgré son interdiction
Cette décision signifie que Prestianni ne participera pas au match retour et il reste à voir s'il sera présent au Bernabeu pour cette rencontre.
L'ailier s'était entraîné avec le reste de ses coéquipiers au stade du Real Madrid avant le match, mais il n'a pas participé à la victoire 3-0 du Benfica contre l'AVS Futebol SAD samedi dernier.
Plusieurs joueurs du Real Madrid ont immédiatement apporté leur soutien à Vinicius après l'incident, tandis que l'entraîneur Alvaro Arbeloa a exhorté l'UEFA à envoyer un message fort dans la lutte contre le racisme.
Il a déclaré : « Nous avons une excellente occasion de marquer un tournant dans la lutte contre le racisme. L'UEFA, qui a toujours été un champion de cette lutte contre le racisme, a l'occasion de faire plus que simplement en faire un slogan ou une belle bannière avant les matchs. Et espérons - ou plutôt, j'espère - qu'ils saisiront cette occasion.
Comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit... il s'agit de jouer à un haut niveau, de réaliser une excellente performance. Faire les choses correctement sur le terrain et réaliser une excellente performance afin de remporter le match. C'est ce qui nous importe le plus. C'est là que nous concentrons toute notre énergie et tous nos efforts. Et c'est ce que nous voulons voir demain. Le reste, évidemment, ne nous concerne pas. Ou du moins, ce n'est pas à nous de prendre ce genre de décisions. C'est à l'UEFA de le faire. »
Le but de Vinicius fait la différence avant le match retour
Les accusations de racisme ont été formulées après que Vinicius ait marqué le seul but du match aller grâce à une magnifique frappe lointaine. Le joueur de 25 ans sera essentiel pour permettre au Real Madrid de remporter la victoire au score cumulé et d'atteindre les huitièmes de finale, d'autant plus que son coéquipier Kylian Mbappé, autre attaquant clé, sera absent en raison d'une blessure au genou contractée à l'entraînement.
Vinicius a de nouveau marqué samedi, portant son total à cinq buts lors de ses quatre derniers matches, mais son dernier effort a été vain, les Merengues s'inclinant de manière surprenante 2-1 face à Osasuna. Ce résultat signifie qu'ils sont à nouveau derrière Barcelone dans la course au titre de la Liga, avec un seul point d'écart entre les deux rivaux du Clasico après 25 matches disputés.
Si le Real Madrid élimine Benfica, il affrontera Manchester City ou le Sporting CP au tour suivant, le tirage au sort pour le reste des phases à élimination directe ayant lieu vendredi.
