Le Benfica dénonce une « campagne de diffamation » contre Gianluca Prestianni après son altercation avec Vinicius Junior et soutient l'ailier qui affirme n'avoir pas tenu de propos racistes à l'encontre de la star du Real Madrid

Alors que les joueurs se préparaient à reprendre le match après le but de Vinicius à la 50e minute, Prestianni s'est couvert la bouche et a semblé dire quelque chose au Brésilien, qui s'est immédiatement précipité vers l'arbitre François Letexier pour signaler qu'il avait été victime d'insultes racistes. Letexier a alors fait le geste confirmant qu'il activait le protocole antiracisme de l'UEFA et le match a été interrompu pendant 10 minutes pour permettre aux officiels, aux joueurs et aux entraîneurs de discuter. Le Real a tenu bon pour remporter la victoire 1-0 après la reprise du match, mais les scènes déplaisantes se sont poursuivies sur le terrain et dans le tunnel.

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a ensuite affirmé que Prestianni avait traité Vinicius de « singe » à « cinq reprises » et a demandé que l'ailier soit banni de la Ligue des champions. Vinicius, quant à lui, a déclaré dans un message émouvant sur Instagram : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. Je n'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, surtout après une grande victoire où les gros titres devraient concerner le Real Madrid, mais c'est nécessaire. »

Prestianni a toutefois nié toute faute dans sa propre déclaration sur les réseaux sociaux, dans laquelle il écrit : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai adressé d'insultes racistes à Vini Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »