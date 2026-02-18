Getty Images Sport
Traduit par
Le Benfica dénonce une « campagne de diffamation » contre Gianluca Prestianni après son altercation avec Vinicius Junior et soutient l'ailier qui affirme n'avoir pas tenu de propos racistes à l'encontre de la star du Real Madrid
Vini et Mbappé s'expriment contre Prestianni
Alors que les joueurs se préparaient à reprendre le match après le but de Vinicius à la 50e minute, Prestianni s'est couvert la bouche et a semblé dire quelque chose au Brésilien, qui s'est immédiatement précipité vers l'arbitre François Letexier pour signaler qu'il avait été victime d'insultes racistes. Letexier a alors fait le geste confirmant qu'il activait le protocole antiracisme de l'UEFA et le match a été interrompu pendant 10 minutes pour permettre aux officiels, aux joueurs et aux entraîneurs de discuter. Le Real a tenu bon pour remporter la victoire 1-0 après la reprise du match, mais les scènes déplaisantes se sont poursuivies sur le terrain et dans le tunnel.
L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a ensuite affirmé que Prestianni avait traité Vinicius de « singe » à « cinq reprises » et a demandé que l'ailier soit banni de la Ligue des champions. Vinicius, quant à lui, a déclaré dans un message émouvant sur Instagram : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. Je n'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, surtout après une grande victoire où les gros titres devraient concerner le Real Madrid, mais c'est nécessaire. »
Prestianni a toutefois nié toute faute dans sa propre déclaration sur les réseaux sociaux, dans laquelle il écrit : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai adressé d'insultes racistes à Vini Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »
- getty
Le Benfica publie un communiqué officiel
L'UEFA a réagi à cet incident en nommant un inspecteur chargé de l'éthique et de la discipline afin de recueillir des preuves auprès des personnes impliquées. Le Benfica a salué cette enquête tout en apportant son soutien total à Prestianni dans un communiqué officiel publié sur son site web : « Le Sport Lisboa e Benfica considère dans un esprit de collaboration totale, de transparence, d'ouverture et de clarté les mesures annoncées aujourd'hui par l'UEFA, à la suite du cas présumé de racisme qui s'est produit lors du match contre le Real Madrid. Le club réaffirme, clairement et sans équivoque, son engagement historique et inébranlable à défendre les valeurs
d'égalité, de respect et d'inclusion, qui correspondent aux valeurs fondamentales de sa fondation et dont Eusébio est le plus grand symbole. Le Sport Lisboa e Benfica réitère son soutien total et sa confiance dans la version présentée par le joueur Gianluca Prestianni, dont le comportement au service du club a toujours été guidé par le respect des adversaires, des institutions et des principes qui définissent l'identité du Benfica. Le club déplore la campagne de diffamation dont le joueur a été victime. »
- Getty Images Sport
Mourinho suscite une nouvelle polémique
L'entraîneur du Benfica, José Mourinho, qui a été expulsé pour contestation en fin de match à l'Estadio da Luz, a également suscité la controverse en critiquant Vinicius pour avoir dansé afin de célébrer son superbe but, qui a donné au Real une légère avance avant le match retour à Santiago Bernabeu. L'ancien entraîneur du Real Madrid a également insisté sur le fait que le Benfica n'était pas un club raciste dans une longue diatribe.
« Je ne veux pas dire que Vinícius est un menteur, ni que mon joueur est un garçon incroyable », a-t-il déclaré. « Ils ont décidé de suivre leur propre chemin, leur propre perspective ; je ne veux pas m'engager dans cette voie. J'ai dit à Vinícius [au début] : tu as marqué un but extraordinaire, pourquoi célèbres-tu ainsi ? Pourquoi ne pas célébrer comme [Alfredo] Di Stéfano, Pelé, Eusébio, simplement avec la joie d'être un joueur d'un autre monde ?
Quand il parlait de racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité de l'histoire de ce club était noire [Eusébio]. Ce club est tout sauf raciste. S'il y avait quelque chose de raciste dans son esprit, c'est le Benfica. Il y a quelque chose qui ne va pas, car cela se produit dans tous les stades. Dans tous les stades où Vinicius joue, il se passe quelque chose. Toujours. »
Prestianni pourrait être suspendu pour une longue période
The Athletic affirme que l'enquête de l'UEFA pourrait prendre plusieurs semaines, ce qui signifie que Prestianni devrait être à nouveau disponible pour le match retour mercredi prochain. S'il est reconnu coupable d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Vinicius, le joueur du Benfica pourrait être suspendu pour un maximum de dix matchs.
Vinicius a été victime d'insultes racistes à plusieurs reprises au cours de sa carrière, notamment début janvier, lorsqu'une banane lui a été lancée lors du match de Coupe du Roi opposant Madrid à Albacete. L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a exprimé sa tristesse de voir Vinicius au centre d'une nouvelle polémique raciste mardi soir, déclarant aux journalistes : « Ce qui est triste, c'est que ce n'est pas la première fois. C'est non seulement un joueur spectaculaire, mais aussi une personne formidable et un type génial que tout le monde aime. Dès que vous le rencontrez, vous vous rendez vite compte à quel point c'est quelqu'un de bien et combien de fois il a dû lutter contre des situations comme celle-ci. Il a toujours été un battant, il le sera toujours, et nous serons toujours à ses côtés. »
Publicité