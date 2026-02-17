Le Bayern Munich part en guerre contre les agents ! Uli Hoeness dénonce les négociations « scandaleuses » menées par des représentants surpayés après la saga du contrat de Dayot Upamecano

L'article continue ci-dessous
Le géant bavarois a enfin assuré l'avenir à long terme d'Upamecano, mais la nature ardue des négociations a laissé un goût amer dans la bouche des dirigeants du club. Hoeness a révélé que le club était prêt à prendre des mesures drastiques contre les agents qui tentent de faire chanter le club ou de faire grimper artificiellement les prix.
Il insiste sur le fait que le Bayern dira de plus en plus souvent « non » aux demandes exorbitantes et envisage même de mettre certains conseillers sur liste noire. Il a également averti les joueurs qu'ils ne pouvaient pas se cacher derrière leurs agents, insistant sur le fait qu'ils devaient assumer une partie de la responsabilité de leurs demandes excessives.
« Vous pouvez dire au joueur : "Si votre agent continue à négocier de manière aussi scandaleuse, nous ne discuterons plus de votre avenir avec nous." Il faut aller jusque-là », a-t-il déclaré au Bild.
« Nous pourrions également inscrire un ou deux agents – s'ils se comportent de manière déloyale – sur une liste et leur dire que nous ne signerons plus de joueurs qu'ils représentent. Ce serait la prochaine étape. »
Alors que la guerre contre les agents fait la une des journaux, le maintien d'Upamecano représente une victoire stratégique importante pour le Bayern dans un marché de plus en plus instable. Le Français a signé un nouveau contrat jusqu'en 2030, une décision que le directeur sportif Max Eberl décrit comme un signe du « rayonnement » et de l'attrait international du club.
Cependant, cette loyauté a un prix élevé, puisque selon certaines informations, le montant total du contrat du joueur de 27 ans pourrait atteindre 100 millions d'euros si l'on additionne son salaire et ses primes à la signature. Cet engagement financier colossal a suscité un débat parmi les fans et les experts, d'autant plus que le club a récemment mis l'accent sur la discipline financière.
Eberl a défendu cette dépense, arguant que remplacer un joueur de la qualité d'Upamecano coûterait beaucoup plus cher en frais de transfert et en salaires. « Bien sûr, les prolongations coûtent de l'argent, mais cela coûte encore plus cher si je dois acheter des joueurs de la qualité de Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies ou Dayot Upamecano – à supposer que vous puissiez les trouver », a-t-il expliqué. Cet accord garantit la stabilité de la défense centrale pour les années à venir, écartant l'intérêt de la Premier League et de l'Arabie saoudite.
Hoeness n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué le rôle des agents dans le transfert d'Upamecano, critiquant le représentant du défenseur pendant les négociations. « Dans le cas d'Upamecano, les conseillers voulaient soit faire monter les enchères avec nous, soit le pousser vers un autre club, et en guise de remerciement, nous sommes censés leur verser des primes à la signature », s'est-il indigné. « C'est une contradiction en soi que nous ne devrions plus accepter. »
Eberl, quant à lui, s'est concentré sur les mérites sportifs de la prolongation tout en reconnaissant la complexité des discussions. « Les négociations n'ont certainement pas été faciles, mais elles le sont rarement », a admis le membre du conseil d'administration chargé des sports. « Une équipe a besoin de points d'ancrage, et nous avons le prochain avec Dayot. La question n'est souvent pas de savoir qui vous recrutez, mais qui vous formez. »
Upamecano lui-même a exprimé sa joie de rester à Munich, en évitant toute considération politique. « Je suis vraiment heureux de rester au Bayern et de continuer à jouer dans cette équipe », a déclaré le défenseur. « Nous avons une excellente équipe et un excellent entraîneur. Nous avons de grands objectifs ensemble. Je donne tout pour mes coéquipiers, à chaque entraînement, je veux garder ma cage inviolée à chaque match et je veux gagner autant de titres que possible. »
L'avenir d'Upamecano étant désormais assuré, la direction du Bayern va désormais se concentrer sur d'autres situations contractuelles urgentes au sein de l'équipe. La menace de « liste noire » brandie par Hoeness laisse présager que les prochaines négociations avec d'autres stars pourraient être tendues si les agents ne tiennent pas compte de cet avertissement.
Sur le terrain, l'équipe de Vincent Kompany cherchera à tirer parti de cette stabilité pour remporter des titres sur plusieurs fronts. Upamecano devra justifier son nouveau contrat mirobolant en menant la défense avec constance et autorité, alors que le Bayern poursuit sa quête de gloire nationale et européenne.
La direction du club sera probablement soumise à un examen plus approfondi de son approche financière, devant trouver un équilibre entre la nécessité de conserver des talents de classe mondiale et le désir de freiner la spirale des commissions des agents. Il reste à voir comment cette nouvelle politique intransigeante affectera les futures périodes de transfert, mais les lignes de bataille ont certainement été tracées au Bayern.