Le Bayern Munich part en guerre contre les agents ! Uli Hoeness dénonce les négociations « scandaleuses » menées par des représentants surpayés après la saga du contrat de Dayot Upamecano

Le géant bavarois a enfin assuré l'avenir à long terme d'Upamecano, mais la nature ardue des négociations a laissé un goût amer dans la bouche des dirigeants du club. Hoeness a révélé que le club était prêt à prendre des mesures drastiques contre les agents qui tentent de faire chanter le club ou de faire grimper artificiellement les prix.

Il insiste sur le fait que le Bayern dira de plus en plus souvent « non » aux demandes exorbitantes et envisage même de mettre certains conseillers sur liste noire. Il a également averti les joueurs qu'ils ne pouvaient pas se cacher derrière leurs agents, insistant sur le fait qu'ils devaient assumer une partie de la responsabilité de leurs demandes excessives.

« Vous pouvez dire au joueur : "Si votre agent continue à négocier de manière aussi scandaleuse, nous ne discuterons plus de votre avenir avec nous." Il faut aller jusque-là », a-t-il déclaré au Bild.

« Nous pourrions également inscrire un ou deux agents – s'ils se comportent de manière déloyale – sur une liste et leur dire que nous ne signerons plus de joueurs qu'ils représentent. Ce serait la prochaine étape. »