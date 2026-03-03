Getty Images Sport
Le Bayern Munich est-il en mesure de remporter le triplé ? Serge Gnabry, Harry Kane et leurs coéquipiers évoquent la possibilité d'un balayage complet pour l'équipe de Vincent Kompany
Le Bayern vise le triplé
Le Bayern Munich connaît actuellement une saison remarquablement solide, visant résolument le triplé tant convoité tout en faisant preuve d'une force et d'une cohésion exceptionnelles dans toutes les compétitions. Les Bavarois sont en tête de la Bundesliga allemande, avec l'attaque la plus puissante du championnat (88 buts marqués) et la défense la plus solide (seulement 23 buts encaissés jusqu'à présent). En Ligue des champions, ils ont décroché la deuxième place de la phase de groupes et affronteront désormais l'Atalanta en huitièmes de finale. Avec seulement deux défaites concédées depuis le début de la saison, la confiance grandit au sein de l'équipe. Serge Gnabry a parfaitement résumé ce sentiment lorsqu'il a déclaré au magazine du club 51 : « Je vois des parallèles avec l'équipe qui a remporté le triplé en 2020, même s'il est encore trop tôt pour faire de grandes déclarations. Mais pour moi, l'ambiance au sein de l'équipe est actuellement la meilleure depuis cette époque. » Il a ajouté : « Les victoires aident toujours, la croyance en quelque chose de plus grand surgit presque automatiquement. »
L'esprit de 2020 revient
La comparaison avec la légendaire équipe de Hansi Flick de 2020 n'est pas faite à la légère, mais l'équipe actuelle insiste sur le fait que l'unité est réelle. Le capitaine Manuel Neuer, survivant de cette campagne triplé, n'hésite pas à souligner l'effort collectif de l'ensemble de l'effectif. « À l'heure actuelle, tout le monde joue un rôle important dans l'équipe. Tout le monde se sent à l'aise et apporte sa contribution », remarque-t-il. Ce sens des responsabilités partagées est devenu la marque de fabrique du règne de Kompany jusqu'à présent. Les
visages de Neuer ressentent également le lien unique qui unit le groupe. Le défenseur japonais Hiroki Ito a souligné la nature altruiste de l'équipe actuelle, la comparant aux valeurs de son pays natal. « Notre attitude me rappelle un peu la mentalité japonaise. Nous nous respectons les uns les autres, nous nous battons les uns pour les autres et nous donnons tout pour le club. Je le ressens non seulement pendant les matchs, mais aussi à chaque séance d'entraînement », explique Ito alors que l'équipe se prépare pour son prochain match contre le Borussia Mönchengladbach.
L'harmonie tactique de Kompany
Au-delà des tensions en dehors du terrain, la cohésion sur le terrain atteint son paroxysme. Harry Kane, qui affiche une forme exceptionnelle, estime que l'équipe a enfin trouvé son rythme. « Plus je joue avec eux, mieux je comprends mes coéquipiers. Les joueurs se comprennent mieux entre eux et comprennent mieux les processus, ils se sentent plus à l'aise dans leurs positions et leurs mouvements », a noté l'attaquant. Cette alchimie était évidente lors de leur récente victoire palpitante 3-2 contre le Borussia Dortmund.
Konrad Laimer rend hommage à l'entraîneur pour avoir maintenu ce niveau de performance élevé grâce à une concurrence loyale. « Chacun a le sentiment que s'il s'accroche et joue bien, il aura sa chance. Au final, tout le monde est indispensable », a déclaré Laimer. En maintenant la tension au sein de l'équipe tout en conservant un moral élevé, Kompany s'est assuré que ses joueurs remplaçants soient tout aussi prêts à jouer que les stars confirmées.
La quête de l'immortalité
Les records individuels alimentent également l'enthousiasme à Munich. Avec 30 buts en seulement 24 matchs, Kane vise le record de Robert Lewandowski, qui a marqué 41 buts en une seule saison, même si la réussite de l'équipe reste sa priorité. « Quand vous commencez une série, un élan se crée. Vous vous sentez alors presque invincible », a déclaré Kane. C'est cet élan que le Bayern espère voir le porter jusqu'aux dernières semaines de la saison, alors qu'il cherche à dominer le championnat national et européen.
Cependant, l'équipe reste prudente et ne veut pas lever le pied, même si elle dispose d'une confortable avance en tête du classement. « Nous avions 11 points d'avance il y a quelques semaines et nous avons vu à quelle vitesse cela peut changer en deux résultats », a averti Kane, soulignant la nécessité d'être constant.
