Au-delà des tensions en dehors du terrain, la cohésion sur le terrain atteint son paroxysme. Harry Kane, qui affiche une forme exceptionnelle, estime que l'équipe a enfin trouvé son rythme. « Plus je joue avec eux, mieux je comprends mes coéquipiers. Les joueurs se comprennent mieux entre eux et comprennent mieux les processus, ils se sentent plus à l'aise dans leurs positions et leurs mouvements », a noté l'attaquant. Cette alchimie était évidente lors de leur récente victoire palpitante 3-2 contre le Borussia Dortmund.

Konrad Laimer rend hommage à l'entraîneur pour avoir maintenu ce niveau de performance élevé grâce à une concurrence loyale. « Chacun a le sentiment que s'il s'accroche et joue bien, il aura sa chance. Au final, tout le monde est indispensable », a déclaré Laimer. En maintenant la tension au sein de l'équipe tout en conservant un moral élevé, Kompany s'est assuré que ses joueurs remplaçants soient tout aussi prêts à jouer que les stars confirmées.