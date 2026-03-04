Getty Images Sport
Traduit par
Le Bayern Munich envisage de recruter Victor Osimhen alors que l'avenir contractuel d'Harry Kane reste incertain
Kompany identifie le successeur de Kane
Selon FootMercato, le Bayern envisage un transfert sensationnel pour Osimhen. L'entraîneur principal Kompany suivrait l'ancien attaquant de Lille depuis le début de sa carrière à Charleroi. Malgré la domination continue de Kane en tant que meilleur buteur du Bayern avec 45 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le club se concentre sur l'avenir au cas où il finirait par partir plus tôt que prévu, son contrat actuel expirant en 2027. Le Bayern considère Osimhen comme le successeur idéal à long terme pour mener son attaque dans les années à venir.
- Getty Images Sport
Galatasaray prêt pour le combat
Obtenir la signature d'Osimhen ne sera pas chose facile pour le géant allemand. Galatasaray, qui a transformé son prêt initial en un contrat permanent de 75 millions d'euros l'été dernier, a lié l'attaquant à un contrat à long terme jusqu'en juin 2029. Le club turc est naturellement ravi de son investissement et n'a exprimé aucune envie de se séparer de son joueur vedette. Cependant, l'attrait de la Bundesliga et la stature du Bayern pourraient changer la donne dans les négociations, même si le club d'Istanbul tente de tirer un profit considérable de son transfert record.
Le PSG et l'Arabie saoudite hors course
Alors que le Bayern intensifie son intérêt, d'autres anciens prétendants semblent avoir refroidi leurs ardeurs. Le Paris Saint-Germain aurait fermé la porte à un transfert. Le champion de France est découragé par une évaluation estimée à 150 millions d'euros et les exigences salariales annuelles de 20 millions d'euros d'Osimhen. De plus, le manager du PSG, Luis Enrique, ne serait pas convaincu que le profil du Nigérian corresponde à son système tactique. Par ailleurs, malgré l'intérêt persistant de la Ligue professionnelle saoudienne, le joueur lui-même a donné la priorité à son maintien en Europe afin de continuer à évoluer au plus haut niveau.
- Getty
Pourquoi Osimhen est-il si recherché ?
Dans un paysage footballistique moderne où les attaquants traditionnels sont une denrée rare, Osimhen reste l'une des rares sources de buts garanties. Sa capacité à marquer dans le dernier tiers avec une régularité métronomique au cours des sept dernières années fait de lui un atout unique. La réflexion « sérieuse » du Bayern sur ce transfert potentiel indique un changement de stratégie, le club cherchant à maintenir sa domination nationale et européenne. Reste à voir si Galatasaray résistera à une approche formelle, mais le scénario de la prochaine fenêtre de transfert est déjà en train de s'écrire, avec Osimhen au cœur du drame.
Publicité