Dans un paysage footballistique moderne où les attaquants traditionnels sont une denrée rare, Osimhen reste l'une des rares sources de buts garanties. Sa capacité à marquer dans le dernier tiers avec une régularité métronomique au cours des sept dernières années fait de lui un atout unique. La réflexion « sérieuse » du Bayern sur ce transfert potentiel indique un changement de stratégie, le club cherchant à maintenir sa domination nationale et européenne. Reste à voir si Galatasaray résistera à une approche formelle, mais le scénario de la prochaine fenêtre de transfert est déjà en train de s'écrire, avec Osimhen au cœur du drame.