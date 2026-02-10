Le Bayern est bien placé cette saison et espère remporter d'autres trophées avec Kane en tête d'attaque. L'équipe de Vincent Kompany occupe la première place du classement de la Bundesliga après 21 matchs disputés, avec six points d'avance sur son plus proche rival, le Borussia Dortmund. Elle a également terminé deuxième de la phase de groupes de la Ligue des champions, seul Arsenal ayant obtenu plus que ses 21 points en huit matchs.

Une fois la saison nationale terminée, Kane se concentrera rapidement sur un été chargé avec l'Angleterre. Les Three Lions de Thomas Tuchel se présentent à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique comme l'un des favoris pour remporter le trophée, mais Kane et son équipe ont subi deux défaites cuisantes en finale du Championnat d'Europe et ont été éliminés de la Coupe du monde 2022 par la France en quarts de finale.

À 32 ans, il abordera certainement le tournoi estival avec un nombre impressionnant de buts à son actif, puisqu'il a déjà marqué 41 fois en 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il ne lui manque plus que trois buts pour égaler son meilleur total en une saison avec le Bayern, lorsqu'il avait inscrit 44 buts en 2023-24.

Kane et le Bayern seront de retour sur le terrain mercredi soir pour affronter le RB Leipzig en DFB Pokal.