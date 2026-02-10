Getty Images Sport
Le Bayern Munich « convaincu » que Harry Kane renouvellera son contrat malgré les déclarations énigmatiques du président du club au sujet d'un transfert en Arabie saoudite et en Premier League
Kane met fin à sa disette de trophées après l'élimination des Spurs
Kane s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs attaquants modernes du Bayern depuis son arrivée en provenance de Tottenham il y a un peu moins de trois ans, impressionnant dans une attaque redoutable qui compte également dans ses rangs Michael Olise, Jamal Musiala et Serge Gnabry. Il n'a pas réussi à remporter son premier trophée lors de sa première saison avec les Bavarois, mais il a finalement franchi le cap lorsque le Bayern a reconquis le titre de Bundesliga en 2024-25.
Le Bayern fait le point sur un contrat inquiétant
Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a récemment fait le point sur les perspectives d'un nouveau contrat pour Kane, déclarant : « J'ai dit que nous étions en pourparlers, mais les négociations n'ont pas encore commencé. Nous sommes en contact étroit avec Harry, et d'autres mesures suivront. »
Kane semble heureux en Allemagne, mais cela n'a pas empêché les rumeurs d'un transfert vers la Saudi Pro League ou d'un retour en Premier League de refaire surface. Un transfert au Moyen-Orient semble peu probable dans un avenir proche, malgré les contrats lucratifs qui lui sont proposés, Kane souhaitant enrichir son palmarès en Europe au cours des prochaines années. Cependant, un retour en Angleterre semble envisageable à tout moment, étant donné qu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League avec 213 buts.
Le Bayern reste « convaincu » que Kane renouvellera son contrat
Le correspondant de Sky Allemagne, Kerry Hau, a fait le point sur la situation en déclarant: « Le joueur répète sans cesse à quel point il est heureux à Munich. Il est très heureux avec sa famille à Munich et apprécie la vie ici, donc tout le monde au Bayern Munich est convaincu qu'il renouvellera son contrat.
Je ne m'attends pas à une décision rapide, mais plutôt à une décision dans les prochains mois, probablement après la saison. Le Bayern Munich est serein, car il sait à quel point il est important, mais aussi à quel point il est heureux au Bayern Munich, et les deux parties s'apprécient mutuellement. »
Un départ imminent du Bayern semble particulièrement improbable, étant donné que ses seuls trophées à ce jour sont un titre de Bundesliga et la Supercoupe Franz Beckenbauer, tandis qu'un retour dans son ancien club, Tottenham, est certainement hors de question compte tenu des mauvais résultats du club du nord de Londres au niveau national ces dernières saisons.
Kane vise la Bundesliga et la Ligue des champions avant la Coupe du monde
Le Bayern est bien placé cette saison et espère remporter d'autres trophées avec Kane en tête d'attaque. L'équipe de Vincent Kompany occupe la première place du classement de la Bundesliga après 21 matchs disputés, avec six points d'avance sur son plus proche rival, le Borussia Dortmund. Elle a également terminé deuxième de la phase de groupes de la Ligue des champions, seul Arsenal ayant obtenu plus que ses 21 points en huit matchs.
Une fois la saison nationale terminée, Kane se concentrera rapidement sur un été chargé avec l'Angleterre. Les Three Lions de Thomas Tuchel se présentent à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique comme l'un des favoris pour remporter le trophée, mais Kane et son équipe ont subi deux défaites cuisantes en finale du Championnat d'Europe et ont été éliminés de la Coupe du monde 2022 par la France en quarts de finale.
À 32 ans, il abordera certainement le tournoi estival avec un nombre impressionnant de buts à son actif, puisqu'il a déjà marqué 41 fois en 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il ne lui manque plus que trois buts pour égaler son meilleur total en une saison avec le Bayern, lorsqu'il avait inscrit 44 buts en 2023-24.
Kane et le Bayern seront de retour sur le terrain mercredi soir pour affronter le RB Leipzig en DFB Pokal.
