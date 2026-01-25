Le Barça reprend le trône, Yamal signe le but de l'année

Le leader ne doute pas, il patiente. Dans un Spotify Camp Nou balayé par une tempête de grêle en fin de match, le FC Barcelone a repris son bien et le fauteuil de leader en domptant un Real Oviedo accrocheur mais suicidaire (3-0). Face à la lanterne rouge, les Blaugranas, privés de la magie de Pedri, ont d'abord livré une partition soporifique avant de sanctionner impitoyablement les cadeaux asturiens. La machine s'est réveillée, portée par un Lamine Yamal qui a signé l'un des buts de la saison, une volea d'anthologie qui restera gravée dans les mémoires.