Le leader ne doute pas, il patiente. Dans un Spotify Camp Nou balayé par une tempête de grêle en fin de match, le FC Barcelone a repris son bien et le fauteuil de leader en domptant un Real Oviedo accrocheur mais suicidaire (3-0). Face à la lanterne rouge, les Blaugranas, privés de la magie de Pedri, ont d'abord livré une partition soporifique avant de sanctionner impitoyablement les cadeaux asturiens. La machine s'est réveillée, portée par un Lamine Yamal qui a signé l'un des buts de la saison, une volea d'anthologie qui restera gravée dans les mémoires.
Le Barça reprend le trône, Yamal signe le but de l'année
L'ennui, puis la foudre
La première période fut un long chemin de croix pour les spectateurs. Englué dans le piège tactique d'un Oviedo courageux, le Barça bafouillait son football, incapable de créer le danger. Sans Pedri, la lumière manquait cruellement. Pis, c'est Oviedo, par l'intermédiaire d'un Hassan remuant face à un João Cancelo (de retour pour ses débuts) en difficulté défensive, qui se montrait le plus entreprenant. Mais le football est cruel pour les petits. Au retour des vestiaires, deux erreurs grossières de relance ont tout changé.
Olmo et Raphinha, les opportunistes
Le match a basculé en cinq minutes chrono. À la 52e, David Carmo se faisait chiper le ballon par un Lamine Yamal affamé au pressing. L'offrande arrivait dans les pieds de Dani Olmo, qui ne tremblait pas pour ouvrir le score (1-0). Cinq minutes plus tard, c'était au tour de David Costas de manquer sa passe en retrait. Raphinha, en prédateur, surgissait pour piquer son ballon au-dessus d'Escandell (2-0, 57e). Le colista venait de s'offrir lui-même sur un plateau.
Leader et hommage à Cazorla
Sous le déluge final, le Barça a pu savourer son retour au sommet de la Liga, reprenant ses distances avec le Real Madrid. La soirée s'est achevée par un moment de classe, avec l'entrée en jeu de Santi Cazorla pour Oviedo, ovationné par tout le Camp Nou pour sa probable dernière danse dans ce stade. Le Barça est leader, Lamine Yamal est magique, et le football, parfois, sait être beau même sous la grêle.