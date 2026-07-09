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Gianluca Minchiotti

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Lazio, Fabiani en Croatie : offensive sur Sergi Dominguez

Lazio Rome
S. Dominguez
Mercato

La Lazio cherche un défenseur pour remplacer Gila, qui s’engage avec le Milan.

La Lazio sort de sa réserve et passe à l’action pour s’offrir Sergi Domínguez. Selon Sky Sport, le directeur sportif biancoceleste Angelo Fabiani s’est rendu en Croatie afinde rencontrer le Dinamo Zagreb et de finaliser le transfert qui pourrait offrir à Rino Gattuso un renfort défensif supplémentaire.


Ces dernières heures, l’hypothèse d’une offensive éclair du club romain avait fait surface et les derniers développements ont confirmé ces rumeurs : les discussions entre les parties ont officiellement commencé, dans le but de parvenir à un accord tant sur le montant du transfert du défenseur que sur les modalités de celui-ci.


  • Selon Sky Sport, Fabiani s’active pour finaliser le transfert, facilité par le départ de Mario Gila vers le Milan. L’absence du défenseur central espagnol impose de trouver un remplaçant de niveau, et Sergi Domínguez figure parmi les profils ciblés par la direction laziale.


    Sur le plan financier, l’écart entre les deux clubs paraît surmontable : le Dinamo Zagreb évalue le défenseur à environ 12 millions d’euros, une demande que la Lazio considère soutenable grâce à une structure incluant un montant fixe et des bonus liés aux performances individuelles et collectives.


    Les prochaines heures s’annoncent décisives : si le voyage de Fabiani en Croatie aboutit, la Lazio pourra accueillir son nouveau défenseur central dès les premiers jours de la préparation estivale. Les discussions se poursuivent à un rythme soutenu et l’optimisme règne : un accord semble désormais proche.



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