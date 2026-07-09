La Lazio sort de sa réserve et passe à l’action pour s’offrir Sergi Domínguez. Selon Sky Sport, le directeur sportif biancoceleste Angelo Fabiani s’est rendu en Croatie afinde rencontrer le Dinamo Zagreb et de finaliser le transfert qui pourrait offrir à Rino Gattuso un renfort défensif supplémentaire.





Ces dernières heures, l’hypothèse d’une offensive éclair du club romain avait fait surface et les derniers développements ont confirmé ces rumeurs : les discussions entre les parties ont officiellement commencé, dans le but de parvenir à un accord tant sur le montant du transfert du défenseur que sur les modalités de celui-ci.



