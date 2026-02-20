Goal.com
Lauren James GFXGOAL
Lauren James prête à jouer un rôle de premier plan alors que Chelsea vise le titre malgré l'échec de sa défense du titre WSL

Après avoir remporté les six derniers titres consécutifs de la Super League féminine, la saison n'a pas été facile jusqu'à présent pour Chelsea. Les Blues sont sur le point de céder leur couronne pour la première fois en sept ans, Manchester City occupant la tête du classement avec huit points d'avance, et les critiques à l'encontre du club n'ont fait que s'amplifier depuis l'annonce, la semaine dernière, du départ très controversé de Paul Green, responsable de longue date du football féminin. Mais dimanche, c'est Lauren James qui a redonné espoir à la saison.

Chelsea n'était pas au meilleur de sa forme lors de sa victoire 2-0 contre Liverpool, qui a retrouvé un nouveau souffle grâce à un mercato hivernal fructueux. Alors que la défense de Sonia Bompastor a parfois peiné face au pressing des Reds, l'attaque a manqué de cohésion, incapable de trouver les moyens de déstabiliser un adversaire bien organisé. Si Liverpool avait trouvé le moyen de prendre l'avantage, ce qu'il pensait avoir fait après seulement quatre minutes, mais le but d'Alice Bergstrom a été refusé pour une faute de main, peu de gens auraient dit que ce n'était pas mérité.

Tout cela jusqu'à ce que James, qui disputait ses 90 premières minutes de la saison 2025-26, prenne le relais. À cinq minutes de la fin de la première mi-temps, c'est l'internationale anglaise qui a envoyé un centre taquin à Sjoeke Nusken, qui a calmement converti et donné l'avantage à Chelsea. Puis, peu après l'heure de jeu, James a déboulé depuis l'aile gauche, a évalué ses options à l'entrée de la surface et a envoyé un tir puissant qui a battu Jennifer Falk dans le but adverse, doublant ainsi l'avantage des Blues.

Après avoir remporté un triplé national sans précédent l'année dernière, Bompastor n'a pas vraiment réussi à mener à bien son deuxième mandat à la tête du club londonien. Mais avec Chelsea toujours en lice dans trois compétitions, il reste une réelle chance de réussir la saison, d'autant plus que James semble avoir retrouvé son meilleur niveau.

  • Millie Bright Chelsea 2025-26Getty Images

    Problèmes liés aux blessures

    L'une des principales raisons pour lesquelles Chelsea a dominé le championnat anglais ces dernières années réside dans la profondeur de son effectif, qu'aucune autre équipe du pays, et seulement quelques-unes sur le continent, ne peuvent égaler. Cette saison, cependant, ce niveau n'a pas été tout à fait le même que les années précédentes, en grande partie à cause des blessures.

    Mayra Ramirez n'a pas joué de toute la saison après avoir subi une opération au tendon d'Achille ; Lucy Bronze a manqué le début de la saison en raison d'une fracture à la jambe et vient seulement de faire son retour après avoir souffert d'une récidive ; Niamh Charles et Nathalie Bjorn n'ont pas joué depuis décembre ; le retour de Catarina Macario n'est pas prévu pour le moment et Millie Bright a quitté le terrain en boitant contre Tottenham au début du mois en raison d'une blessure qui l'a contrainte à manquer la victoire contre Liverpool. Ce n'est là qu'un aperçu des problèmes auxquels les Blues sont confrontés.

    « Je ne dis pas que cela explique tout », a déclaré Bompastor à propos de la liste des blessées, « mais être dans cette situation n'aide probablement pas ».

    • Publicité
  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    La patience nécessaire

    Il ne s'agit pas seulement des blessures des joueuses. Il s'agit aussi de les remettre à niveau lorsqu'elles retrouvent la forme. Sam Kerr, par exemple, a été écartée des terrains pendant 20 mois en raison d'une convalescence compliquée après une rupture du ligament croisé antérieur et a besoin de temps pour retrouver son niveau d'élite après un tel revers.

    « Elles font de leur mieux pour être au meilleur de leur forme, mais nous devons être justes avec elles », a déclaré Bompastor plus tôt cette année, en parlant des joueuses dans cette situation.

    James, quant à elle, n'a peut-être pas été absente aussi longtemps que Kerr, mais elle a été mise à l'écart pendant près de quatre mois au début de cette campagne et a connu son lot de blessures au fil des ans, ce qui rend d'autant plus important de ne pas la précipiter dans son retour ou de ne pas lui donner trop de temps de jeu trop rapidement.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Importance d'être prudent

    Bompastor s'est montrée très prudente avec la star anglaise. Depuis sa première sortie de la saison mi-novembre, lors de la victoire 6-0 contre St Polten, James n'a joué en moyenne que 47 minutes par match et n'a disputé ses 90 premières minutes de la saison que dimanche dernier.

    « Le plus important est de garder LJ en aussi bonne forme physique que possible », a déclaré Bompastor après la victoire du week-end, exprimant ainsi une approche qui a été évidente dans sa gestion de James depuis son retour au jeu. « Il est également important pour elle de continuer à améliorer sa condition physique, car elle peut performer à un très haut niveau et contribuer grandement à la performance de l'équipe. »

  • Lauren James Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Talent décisif

    Cette attention portée au temps de jeu de James pourrait également porter ses fruits de manière incroyable. Si Chelsea peut compter sur elle de manière régulière pendant les trois derniers mois de la saison, cela pourrait complètement changer le cours de cette campagne. En effet, comme on l'a vu dimanche, l'attaquante anglaise a la capacité de décider seule du sort d'un match, tant son talent est hors du commun.

    Contre Liverpool, elle a produit les deux seuls moments d'attaque de qualité que Chelsea a réussi à créer tout l'après-midi, et ceux-ci ont fait la différence. Elle a toujours semblé la plus à même de débloquer la défense des Reds et d'apporter quelque chose de spécial, ce qui s'est concrétisé par une passe décisive millimétrée et un magnifique but.

    « Je pense que lorsque LJ est à ce niveau, elle est l'une des premières que vous mettez dans votre onze de départ », a déclaré Bompastor dimanche. « C'est important à l'approche de la fin de la saison, d'avoir des joueuses de qualité qui sont performantes. »

  • Chelsea FC v West Ham United - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Trouver le bon cadre

    Il est toutefois important que Bompastor trouve également le bon cadre autour de James. Ces dernières semaines, Chelsea a mis en place un dispositif offensif assez fluide, qui ne repose pas sur un point central, mais permet aux joueurs de se déplacer librement et de trouver des espaces. C'est une bonne chose à demander à certains joueurs de cette équipe de Chelsea, comme James, qui a su tirer parti de cette liberté contre Liverpool et qui l'a déjà fait à de nombreuses reprises auparavant. Cependant, lorsque tous les attaquants des Blues agissent de la sorte, cela peut s'avérer quelque peu préjudiciable.

    Bompastor a les mains un peu liées pour le moment en ce qui concerne la sélection de l'équipe. Elle doit encore faire attention avec Kerr, tandis que Ramirez et Macario sont toujours absentes et qu'Aggie Beever-Jones souffre d'une blessure à la cheville depuis quelques semaines. Il n'y a donc pas eu d'attaquante disponible de manière régulière pour être le point central qui relie l'attaque.

    Lorsque Kerr est entrée en jeu contre Liverpool, cela a ajouté un peu plus de structure et de clarté tout en permettant à des joueuses comme James de s'agiter derrière l'avant-centre et de faire preuve de créativité.

  • Lauren James Sandy Baltimore Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Beaucoup à jouer

    Bompastor espère pouvoir compter sur ce type d'option dans les dernières semaines et les derniers mois de la saison, quelqu'un qui puisse détourner l'attention défensive de James et qui ait également l'occasion de concrétiser certaines des occasions que le talentueux joueur de 24 ans peut créer.

    Bien qu'il n'ait disputé que huit matchs de championnat cette saison, aucun joueur de Chelsea n'a créé plus d'occasions que James, et c'est ce genre de qualité dans le dernier tiers que les Blues devront montrer s'ils veulent renverser une saison qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Le titre de championne de WSL est certes hors de portée, mais la qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine est primordiale. Chelsea est toujours en lice dans la compétition continentale de cette année, où il affrontera Arsenal en quarts de finale, tandis qu'il affrontera Manchester United dimanche en cinquième tour de la FA Cup et en finale de la Coupe de la Ligue en mars. Le triplé est toujours possible.

    « J'essaie de ne pas me laisser influencer par les bruits extérieurs », a déclaré James dimanche. « Je sais de quoi je suis capable et je sais de quoi l'équipe est capable. »

    Beaucoup d'autres le savent aussi, c'est pourquoi, malgré toute la négativité de ces derniers temps, Chelsea peut encore espérer terminer cette saison difficile sur une note positive, surtout si James continue à jouer comme ça.

