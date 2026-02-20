Lauren James prête à jouer un rôle de premier plan alors que Chelsea vise le titre malgré l'échec de sa défense du titre WSL

Chelsea n'était pas au meilleur de sa forme lors de sa victoire 2-0 contre Liverpool, qui a retrouvé un nouveau souffle grâce à un mercato hivernal fructueux. Alors que la défense de Sonia Bompastor a parfois peiné face au pressing des Reds, l'attaque a manqué de cohésion, incapable de trouver les moyens de déstabiliser un adversaire bien organisé. Si Liverpool avait trouvé le moyen de prendre l'avantage, ce qu'il pensait avoir fait après seulement quatre minutes, mais le but d'Alice Bergstrom a été refusé pour une faute de main, peu de gens auraient dit que ce n'était pas mérité.

Tout cela jusqu'à ce que James, qui disputait ses 90 premières minutes de la saison 2025-26, prenne le relais. À cinq minutes de la fin de la première mi-temps, c'est l'internationale anglaise qui a envoyé un centre taquin à Sjoeke Nusken, qui a calmement converti et donné l'avantage à Chelsea. Puis, peu après l'heure de jeu, James a déboulé depuis l'aile gauche, a évalué ses options à l'entrée de la surface et a envoyé un tir puissant qui a battu Jennifer Falk dans le but adverse, doublant ainsi l'avantage des Blues.

Après avoir remporté un triplé national sans précédent l'année dernière, Bompastor n'a pas vraiment réussi à mener à bien son deuxième mandat à la tête du club londonien. Mais avec Chelsea toujours en lice dans trois compétitions, il reste une réelle chance de réussir la saison, d'autant plus que James semble avoir retrouvé son meilleur niveau.