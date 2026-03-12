Latium, stade Flaminio : la Conférence des services n'a pas encore commencé. Il manque un document

Une fois la demande acceptée et la vérification des documents terminée, la Conférence des services pourra commencer. À partir de ce moment, un délai de 60 jours, conformément à la réglementation, sera ouvert, pendant lequel d'autres parties pourraient présenter des propositions alternatives. Une hypothèse peu probable, dans l'état actuel des choses. Passé ce délai, la Conférence procédera à la publication du procès-verbal final, avec une éventuelle déclaration d'intérêt public, et transmettra les documents à l'Assemblée capitoline. Ces derniers jours, certaines voix sceptiques se sont élevées quant à la possibilité que tout se passe aussi bien que le souhaite la Lazio. Parmi celles-ci, l'avis du vice-président de l'ordre des architectes. Quoi qu'il en soit, la décision finale revient aux institutions. Si le feu vert est donné, la convention entre la société de Lotito et la municipalité de Rome devra alors être effectivement conclue. Ensuite, dans un délai de deux à trois mois, l'appel d'offres pour les travaux sera lancé. Celui-ci durera environ 120 jours, auxquels s'ajoutera un mois supplémentaire entre l'attribution des travaux et le début effectif du chantier.