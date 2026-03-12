L'évaluation du projet de laLazio pour le Flaminio peine à démarrer. La Conférence des services, qui devra analyser tous les aspects de la réqualification et en établir l'admissibilité ou non, n'a pas encore commencé, bien que plusieurs semaines se soient écoulées depuis la présentation officielle du projet au Capitole par la société biancoceleste. Selon le Corriere dello Sport, il manquerait encore un document complémentaire, que Lotito devra fournir dès que possible afin que la municipalité puisse procéder à l'évaluation préliminaire de la faisabilité du projet.
Traduit par
Latium, stade Flaminio : la Conférence des services n'a pas encore commencé. Il manque un document
CE QUI MANQUE
Le calendrier de l'ensemble du processus a en réalité déjà été défini. La Conférence des services se réunira dès que la phase dite de compétence documentaire sera terminée. Pour conclure la vérification préliminaire des documents, il manque toutefois certaines intégrations au Plan de faisabilité technique et économique (Pfte) qui ont été demandées. La société biancoceleste prévoit un investissement d'un peu moins de 500 millions d'euros pour la rénovation du Flaminio. Tout est documenté dansle plan économique et financier déjà certifié par les organes de contrôle compétents et remis aux services de la municipalité de Rome avec le reste des documents. Cependant, ceux qui sont chargés d'analyser les documents veulent voir clair dans les moindres détails. D'où la demande supplémentaire adressée au club.
LES ÉTAPES SUIVANTES
Une fois la demande acceptée et la vérification des documents terminée, la Conférence des services pourra commencer. À partir de ce moment, un délai de 60 jours, conformément à la réglementation, sera ouvert, pendant lequel d'autres parties pourraient présenter des propositions alternatives. Une hypothèse peu probable, dans l'état actuel des choses. Passé ce délai, la Conférence procédera à la publication du procès-verbal final, avec une éventuelle déclaration d'intérêt public, et transmettra les documents à l'Assemblée capitoline. Ces derniers jours, certaines voix sceptiques se sont élevées quant à la possibilité que tout se passe aussi bien que le souhaite la Lazio. Parmi celles-ci, l'avis du vice-président de l'ordre des architectes. Quoi qu'il en soit, la décision finale revient aux institutions. Si le feu vert est donné, la convention entre la société de Lotito et la municipalité de Rome devra alors être effectivement conclue. Ensuite, dans un délai de deux à trois mois, l'appel d'offres pour les travaux sera lancé. Celui-ci durera environ 120 jours, auxquels s'ajoutera un mois supplémentaire entre l'attribution des travaux et le début effectif du chantier.