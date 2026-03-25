Cela ne va pas. Le projet de la Lazio visant à réaménager le stade Flaminio devra être revu. La municipalité de Rome a mis en évidence certains points critiques et a demandé des modifications substantielles avant de poursuivre la procédure d'autorisation.
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Latium : le projet du Flaminio ne convient pas tel quel ; la municipalité demande des documents complémentaires
LACUNES
Le Corriere dello Sport approfondit aujourd’hui le sujet. Le premier point concerne la nature même du dossier : celui qui a été remis a été jugé comme une étude de préfaisabilité, non conforme aux normes requises par la réglementation en vigueur. Il faut donc un niveau de conception plus avancé et plus détaillé. Sur le plan architectural, des lacunes importantes apparaissent. En particulier, il manque la référence au Plan de conservation lié au programme « Keeping it Modern » de la Fondation Getty, considéré comme essentiel par la Surintendance pour un site classé tel que le Flaminio. D'où la demande d'une révision globale : depuis le délimitation du périmètre de la zone jusqu'aux études sur l'impact visuel et structurel de l'ouvrage final.
ANALYSE DES COÛTS
La mobilité constitue un autre point critique. Le modèle proposé nécessite des études approfondies sur les flux d'accès, les transports publics, les navettes et les parkings relais, ainsi que sur la compatibilité avec les structures voisines telles que l'Auditorium et le Palais des sports. Vient ensuite la question économique : le plan financier présenté a été jugé incomplet, dépourvu d'une analyse détaillée des coûts, des recettes et de la gestion future du complexe. Le projet de la Lazio, qui vise à transformer le stade historique conçu par Pier Luigi Nervi en une installation moderne d'environ 50 000 places, reste donc en phase d'examen. Le feu vert semble désormais subordonné à une révision technique en profondeur. Ce n'est qu'après les adaptations demandées que la procédure pourra se poursuivre.