Latium : le projet du Flaminio ne convient pas tel quel ; la municipalité demande des documents complémentaires

Le Corriere dello Sport approfondit aujourd’hui le sujet. Le premier point concerne la nature même du dossier : celui qui a été remis a été jugé comme une étude de préfaisabilité, non conforme aux normes requises par la réglementation en vigueur. Il faut donc un niveau de conception plus avancé et plus détaillé. Sur le plan architectural, des lacunes importantes apparaissent. En particulier, il manque la référence au Plan de conservation lié au programme « Keeping it Modern » de la Fondation Getty, considéré comme essentiel par la Surintendance pour un site classé tel que le Flaminio. D'où la demande d'une révision globale : depuis le délimitation du périmètre de la zone jusqu'aux études sur l'impact visuel et structurel de l'ouvrage final.