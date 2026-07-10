Les négociations autour du transfert de Julián Álvarez connaissent une accalmie, mais les pourparlers restent intenses entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid.

Les deux clubs ont convenu de geler toute décision jusqu’à l’issue de la Coupe du monde 2026, moment choisi par le Barça pour relancer son offensive et finaliser le dossier.

Selon le journal Sport, les discussions se poursuivent en coulisses et ont connu des évolutions significatives, tant sur la composition des délégations que sur la tactique de négociation.

Le Barça se plaint notamment de la gestion de la première offre par Mateo Alemany, le directeur sportif madrilène.

Selon ces informations, Alemany n’aurait pas transmis l’offre directement au président Enrique Cerezo ni au directeur général Miguel Ángel Gil Marín.