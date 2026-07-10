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Laporta s’active… Barcelone déjoue les obstacles pour Alvarez

Mercato
LaLiga
Coupe du monde
FC Barcelone
Atlético Madrid
J. Alvarez
Argentine
Espagne

Les négociations autour du transfert de Julián Álvarez connaissent une accalmie, mais les pourparlers restent intenses entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid.

Les deux clubs ont convenu de geler toute décision jusqu’à l’issue de la Coupe du monde 2026, moment choisi par le Barça pour relancer son offensive et finaliser le dossier.

Selon le journal Sport, les discussions se poursuivent en coulisses et ont connu des évolutions significatives, tant sur la composition des délégations que sur la tactique de négociation.

Le Barça se plaint notamment de la gestion de la première offre par Mateo Alemany, le directeur sportif madrilène.

Selon ces informations, Alemany n’aurait pas transmis l’offre directement au président Enrique Cerezo ni au directeur général Miguel Ángel Gil Marín.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Laporta a établi un canal de communication direct avec Enrique Cerezo.

    Pour éviter tout nouvel obstacle, le président du Barça, Juan Laporta, a pris les rênes des négociations et ouvert une ligne directe avec Enrique Cerezo. 

    Depuis, les deux présidents entretiennent un canal de discussion permanent afin d’examiner ce dossier, que les deux parties estiment complexe mais toujours d’actualité, malgré la position officielle affichée par l’Atlético.

    Le report des discussions s’explique aussi par des impératifs stratégiques : le Barça sait que l’Atlético ne lâchera pas l’un de ses joueurs clés tant qu’il n’aura pas trouvé un remplaçant de même calibre.

    C’est la raison pour laquelle le club catalan laisse à l’Atlético le temps nécessaire pour agir sur le marché des transferts durant les prochaines semaines, comme l’a laissé entendre Laporta. 

    L’objectif est que les conditions deviennent plus favorables après la fin de la Coupe du monde, afin de pouvoir conclure définitivement le transfert.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Une offre d'une valeur de 130 millions d'euros

    Selon le journal « Sport », le club catalan maintiendrait son intention de soumettre une offre d’environ 130 millions d’euros après la Coupe du monde.

    La direction barcelonaise estime que ce montant constitue le plafond financier du club tout en correspondant à la valeur réelle du joueur et aux attentes économiques de l’Atlético Madrid.

    Toutefois, le Barça exclut catégoriquement de monter à 150 millions d’euros, sa position étant non négociable : l’offre sera soit acceptée, soit refusée.

    Les rumeurs d’intérêt du Real Madrid pour Alvarez ne modifient pas la stratégie barcelonaise, le club catalan estimant qu’il s’agit d’une manœuvre destinée à faire monter les enchères sans certitude que l’attaquant argentin rejoigne finalement les Merengues.

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