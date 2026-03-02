AFP
Traduit par
Lamine Yamal « traité très injustement » selon le sélectionneur espagnol, qui insiste sur le fait que la star du FC Barcelone « aura le droit de faire la fête » pour récompenser son travail acharné
Traitement injuste de Lamine Yamal
L'intense couverture médiatique des célébrations extra-sportives de Yamal a récemment suscité un vaste débat, les critiques remettant en question la vie sociale trépidante de l'adolescent. Les observateurs ont suivi de près ses activités, s'interrogeant sur la compatibilité entre ses loisirs et les immenses responsabilités qu'il assume à la fois au sein du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole. Cette divergence a suscité un débat sur les pressions extraordinaires auxquelles est confronté un jeune joueur vivant sous les projecteurs mondiaux. Dans une récente interview accordée à RNE, le sélectionneur espagnol De la Fuente a fermement répondu à ces critiques afin de protéger son joueur.
Il s'est dit soulagé que la jeune star reste heureuse malgré le bruit intense qui l'entoure. « Je me réjouis parce que je sais qu'il a traversé une période difficile et qu'il a été traité de manière très injuste. Quand les gens commencent à se focaliser sur des choses comme les fêtes, le fait d'avoir 18 ans... Cela me fait vraiment mal qu'on accorde toujours autant d'importance au fait qu'un footballeur ait une voiture ou une petite amie », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
La réalité de l'entraînement invisible
Pour contrer les rumeurs concernant le mode de vie dujeune ailier, De la Fuente a mis en lumière le régime quotidien exténuant dont le public est rarement témoin. Le sélectionneur espagnol a détaillé l'immense effort physique et mental nécessaire pour maintenir un tel niveau professionnel, soulignant que la discipline de Yamal est en réalité inégalée. Cette préparation acharnée en coulisses constitue le fondement absolu de ses incroyables performances sur le terrain.
Le manager a fait valoir que le fait de répondre à ces exigences professionnelles extrêmes donne naturellement au jeune homme le droit de profiter de son temps libre sans culpabilité. Il a décrit avec passion le programme épuisant du joueur. « Il fait tout cela parce qu'il s'entraîne trois heures par jour, puis une heure avec un entraîneur personnel, un psychologue, un nutritionniste, un spécialiste de la rééducation, et ensuite il y a l'entraînement « invisible », a-t-il ajouté. « Et après tout cela, un jour, il aura le droit de faire la fête. Mais c'est la conséquence de tout le travail qu'il accomplit, et personne n'en parle. Lamine a traversé une période difficile parce qu'il a été traité injustement, et il a fait preuve de force et de maturité pour surmonter cette situation à 18 ans. »
Ambitions pour la Coupe du monde et cohésion de l'équipe
Au-delà de la défense des joueurs individuels, De la Fuente a également évoqué les ambitions plus larges de l'équipe nationale espagnole qui se prépare pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur a réussi à instaurer une atmosphère « familiale » au sein du groupe, en tissant des liens personnels profonds qui aident des stars telles que Yamal, Dani Carvajal et Alvaro Morata à surmonter les moments difficiles. En bloquant délibérément le bruit médiatique extérieur, l'entraîneur conserve une vision claire et autonome de l'avenir de l'équipe.
Ayant déjà remporté la gloire européenne, l'Espagne est largement considérée comme l'une des grandes favorites du prochain tournoi mondial, un statut que le sélectionneur assume pleinement. « C'est une fierté qu'on dise que nous sommes capables de gagner la Coupe du monde, et nous nous sentons capables de gagner la Coupe du monde. Le champ des vainqueurs potentiels est large : l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre, la France, le Portugal, le Sénégal, le Maroc... Et nous sommes parmi eux », a-t-il déclaré avec confiance.
- AFP
Gérer les blessures et les attentes futures
Même si la confiance est au beau fixe, l'équipe espagnole doit encore surmonter des obstacles importants, notamment en ce qui concerne la condition physique et la récupération des joueurs. De la Fuente a notamment souligné la situation du milieu de terrain de Manchester City, Rodri, expliquant que l'immense passion du vainqueur du Ballon d'Or l'avait initialement conduit à précipiter son processus de rééducation. Le manager a insisté sur le fait que le respect des délais de récupération obligatoires était absolument crucial pour garantir que les joueurs clés soient en pleine forme pour l'épreuve ultime.
Quant à Yamal, les années à venir seront déterminées par sa capacité à trouver le juste équilibre entre la rigueur professionnelle requise et sa spontanéité juvénile. Il devrait être le moteur créatif de la renaissance du FC Barcelone et de la quête d'une deuxième étoile en Coupe du monde pour l'Espagne.
Publicité