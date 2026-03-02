Lamine Yamal « traité très injustement » selon le sélectionneur espagnol, qui insiste sur le fait que la star du FC Barcelone « aura le droit de faire la fête » pour récompenser son travail acharné

L'intense couverture médiatique des célébrations extra-sportives de Yamal a récemment suscité un vaste débat, les critiques remettant en question la vie sociale trépidante de l'adolescent. Les observateurs ont suivi de près ses activités, s'interrogeant sur la compatibilité entre ses loisirs et les immenses responsabilités qu'il assume à la fois au sein du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole. Cette divergence a suscité un débat sur les pressions extraordinaires auxquelles est confronté un jeune joueur vivant sous les projecteurs mondiaux. Dans une récente interview accordée à RNE, le sélectionneur espagnol De la Fuente a fermement répondu à ces critiques afin de protéger son joueur.

Il s'est dit soulagé que la jeune star reste heureuse malgré le bruit intense qui l'entoure. « Je me réjouis parce que je sais qu'il a traversé une période difficile et qu'il a été traité de manière très injuste. Quand les gens commencent à se focaliser sur des choses comme les fêtes, le fait d'avoir 18 ans... Cela me fait vraiment mal qu'on accorde toujours autant d'importance au fait qu'un footballeur ait une voiture ou une petite amie », a-t-il déclaré.