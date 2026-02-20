Lamine Yamal porte trop de responsabilités à Barcelone, alors que les failles habituelles du plan de jeu de Hansi Flick menacent de compromettre les espoirs de trophées

Tout comme l'immortel Lionel Messi, Yamal est traité différemment lorsqu'il entre sur un terrain de football. Barcelone compte sur cet ailier nerveux pour ouvrir le jeu, lui passant le ballon à chaque occasion dans l'espoir que quelque chose de magique se produise.
Yamal assume admirablement cette responsabilité, faisant souvent preuve d'une maturité étonnante pour son âge. Il n'est toutefois pas censé se battre seul contre le monde entier, comme cela semble être le cas lorsque l'on regarde le Barça jouer en 2026. Son immense talent a ses limites dans un sport d'équipe.
Il y aura inévitablement des jours où les choses ne se passeront pas comme prévu pour Yamal, et c'est là que les autres stars du Barça devront prendre le relais. Mais ces derniers temps, elles ont lamentablement échoué. L'équipe de Hansi Flick risque sérieusement de perdre ses titres de championne de Liga et de Copa del Rey après une semaine désastreuse, tandis que la gloire en Ligue des champions restera également hors de portée si elle ne s'améliore pas rapidement.
Si l'entraîneur doit assumer une grande partie de la responsabilité, ses tactiques risquées continuant à exposer la défense, la pression qui pèse sur les épaules de Yamal devient tout aussi importante. Le jeune prodige semble soudainement épuisé mentalement, ce qui est tout à fait compréhensible et devrait tirer la sonnette d'alarme à l'approche de la fin de la saison.