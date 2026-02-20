Lamine Yamal porte trop de responsabilités à Barcelone, alors que les failles habituelles du plan de jeu de Hansi Flick menacent de compromettre les espoirs de trophées

Les Blaugrana se sont ensuite rendus à Gérone lundi pour un derby catalan, où l'entraîneur adverse Michel a cherché à copier la stratégie de Simeone pour neutraliser Yamal.

« Leur flanc droit est l'une de leurs armes, grâce à Lamine Yamal. Il est très difficile à arrêter car, en plus de ses qualités individuelles, il possède également une excellente capacité de passe », a déclaré Michel. « La plupart des dribbleurs ont du mal à voir loin devant eux et à délivrer ce centre ou cette passe en avant, mais avec Lamine, si vous lui laissez un centimètre pour qu'il ne puisse pas vous faire face, il délivrera la passe.

Il effectuera la passe avec l'extérieur du pied et délivrera le centre. Et puis, si vous restez trop près de lui, il vous dribblera. Nous parlons donc d'un joueur qui peut changer le cours d'un match. Je ne veux pas vous donner d'indices, mais il est évident que la manière dont vous exercez la pression est très importante. Vous devez mettre Lamine Yamal en difficulté. »

Gérone n'y est pas vraiment parvenu, puisque Yamal a tiré sept fois au but et créé plus d'occasions que n'importe quel autre joueur sur le terrain (quatre). Les Géronais ont toutefois réussi à remporter une victoire mémorable 2-1 qui a fait chuter le Barça de la première place de la Liga, et Yamal a été coupable d'avoir baissé son niveau de jeu.

Malgré tous les efforts du joyau de La Masia, il a manqué de son sang-froid habituel dans le dernier tiers, perdant 24 fois le ballon et frappant le poteau sur penalty alors que le score était de 0-0. Yamal semblait épuisé, ses décisions étaient peu judicieuses et ses actions imprévisibles. Cela a été confirmé après le coup de sifflet final par Bojan Krkic Sr, qui est au courant de ce qui se passe au Barça car son fils occupe actuellement le poste de coordinateur footballistique et de liaison pour le club.

« Lamine jouait avec de la fièvre et sous médicaments », a-t-il déclaré à Cadena SER. « Il avait mal au ventre avant le match, il ne se sentait pas bien. »